Maxi López se reencontró con sus hijos y dejó una postal para el recuerdo: “Finalmente todos juntos”

Al ritmo de la canción “Baby shark”, Maxi López viralizó el momento en el que se reencontró con su hija Elle. Tras el arribo de Daniela Christiansson, su esposa, al país, el exjugador de River se mostró feliz de estar en familia e incluyó a sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto, fruto del matrimonio con Wanda Nara, quienes corretearon de atrás a la pequeña de tres años.

En un patio, con un sol pleno en el cielo, los tres hijos de Maxi López se sumaron a un divertido juego con la pequeña Elle, quien corrió al costado de una silla, mientras la música sonaba en el ambiente. Este video no hizo más que reafirmar los lazos familiares entre los adolescentes y la niña, quien visitó por primera vez el país y recibió la cálida bienvenida de los otros integrantes de la familia.

Daniela Christiansson mostró la unión familiar entre sus hijas y los de Maxi López

Tras la viralización de este contenido, Christiansson, mediante sus historias temporales, reposteó el video y agregó: “Finalmente todos juntos”. Con corazones y menciones a los demás presentes, la modelo celebró la unión familiar para sentirse como en su casa.

Luego de su demostración amorosa, Daniela se animó a probar algunas de las recetas típicas de la Argentina como el sandwich de miga de jamón y queso, el cual aprobó agregando una bandera argentina y corazones celestes y blanco.

La modelo sueca se deleitó con exquisiteces argentinas

A este menú le agregó las conocidas facturas simples, con crema pastelera y los churros que se complementaron con un mate, siendo este un maridaje típico de la cultura argentina.

Daniela Christiansson comiendo un sandwich de miga

En una antigua entrevista con LA NACION, Maxi López, quien se reinventó tras su retiro profesional en el fútbol siendo empresario y hasta participante de MasterChef Celebrity (Telefe), explicó cómo llevó la distancia con su pareja al establecerse nuevamente en su país de origen.

El trailer de la ficción vertical de Wanda Nara y Maxi López

“Fue difícil. Ya me había pasado tres veces con mis tres hijos con Wanda. La verdad es que nunca es fácil estar lejos por trabajo. Siempre es una experiencia compleja. Pero aprendemos a llevarlo. Es así. Tratamos de poner lo mejor de nosotros, y la verdad es que con Daniela formamos un equipo súper compacto. Cuando nació Ella me tocó estar los tres primeros años en casa porque trabajando allí tenía esa posibilidad y estuve mucho más presente en el día a día”, sintetizó el padre de Valentino, Constantino, Benedicto, Elle y Lando, su último hijo.