Un obra de Gombrowicz en su punto más alto

Un hombre sueña que vuelve de la guerra y ve cómo afloran situaciones y personas del pasado (su hogar natal, sus padres, una antigua novia, entre otros viejos conocidos). Poco a poco descubre que todo ha sido degradado: su casa se ha convertido en una taberna atendida por sus vínculos cercanos. Todo ese panorama le resulta tan asfixiante que solo encuentra salida a través de una ficción trastornada y delirante. Por estos carriles transita El casamiento, estupendamente interpretada por todo el elenco. Sorprende muy gratamente el nivel, y la composición de los personajes es efectiva y graciosa. Otro aspecto para destacar es el trabajo de dirección de Cintia Miraglia, que me pareció de una creatividad enorme. En ningún momento se pierde el hilo conductor de la historia y del humor, con un tono propio de la farsa, que es una forma de expresión muy difícil de mantener sin perder profundidad. Había visto anteriormente otras versiones de El casamiento y la verdad nunca me había gustado tanto como en esta oportunidad. Es una comprensión del mundo de Witold Gombrowicz creativa, clara, integral y excelente. La pueden ver en la sala El Extranjero. No se la pierdan (Valentín Gómez 3378, los domingos, a las 18).

