La enorme sutileza poética del fútbol

Los días de la fragilidad me pareció una obra de una enorme sutileza, por la puesta, por las actuaciones y por la poética, que también me impresionó. El fútbol y el amor suelen atravesar terrenos más efectistas y esta obra se corre de ahí -del efecto, del sentimentalismo- y se afirma en un lugar poético, de interrelación, muy concreto y conmovedor. Me llenó de felicidad como espectador estar presente ahí. El espacio, por fuera de la convención de lo teatral, es una especie de casa donde pareciese que, después de comer un asado, estamos jugando a algo todos los que compartimos la comida un rato antes.Por el propio lugar, porque está desprovisto, y por la propia presencia permanente de quienes están por entrar en el juego. Entonces, el espacio ayudó a completar una experiencia que fue totalmente genuina y de mucha conmoción. A mí no me gusta recomendar, que cada uno haga lo que quiera. Pero en términos de lo estrictamente teatral, de lugar de encuentro, y también de juego, es una de las cosas que más me gustaron de lo que vi últimamente. Sube a escena en Espacio Fraga, en Chacarita, los domingos, a las 12. Eso sí, hay que reservar únicamente por mail a losdiasdelafragilidad@gmail.com

El autor es humorista y actor

