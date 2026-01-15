Taquilla teatral: Laurita Fernández, Fátima y Florencia Peña, tres mujeres para el show de la cartelera de Mar del Plata

Entre un clima que fue del casi otoño al calor extremo, la temporada teatral de verano en Mar del Plata continúa su ruta. Tomando como referencia los registros estadísticos de Aadet, la entidad que agrupa a productores y dueños de salas del circuito comercial, el virtual podio entre los títulos más rendidores en boletería como en cantidad de espectadores parece ser contar tres jugadores de peso establecidos.

La cena de los tontos está repitiendo el éxito que tuvo el año pasado en Buenos Aires. La comedia que protagonizan Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández lidera tanto el ranking de recaudaciones como el referido a cantidad de público. La semana pasada llegó a hacer siete funciones con una muy buena ocupación de sala. Y como van por más, la semana próxima ya tienen previsto hacer 10. Claro que para ese mismo período desembarcará en la cartelera marplatense Agustín “Rada” Aristarán con Chanta, el unipersonal que ya logró una muy buena performance en Buenos Aires. Debuta el jueves próximo y hará dos funciones por día. Lo cual, todo hace presuponer que se meterá de lleno en las próximas estadísticas de Aadet.

Fátima Florez de cuando inició su temporada con Mirtha Legrand en la platea del Roxy Fernando Maldonado prensa

Retomando el registro de la semana pasada le siguen en el segundo y tercer lugar otros dos pesos pesados protagonizados por una mujer camaleónica y una mujer bonita. Según las estadísticas, luego de La cena de los tontos aparece Fátima Florez con Fátima universal, que realizó seis funciones. Le sigue Pretty Woman, la comedia musical que protagonizan Florencia Peña y Juan Ingaramo que cuenta con dirección de Ricky Pashkus que concretó cinco presentaciones.

El listado de las obras más vistas dentro de la temporada 2025/2026 en Mar del Plata se completa con el paso por el Teatro Auditorium de una verdadera rareza. Como parte de la programación del Teatro Auditorium se presentó Relatividad, una propuesta por fuera del menú de comedias o musicales de la cartelera marplatense. La protagonizan Gabriela Toscano, Luis Machín y Catherine Biquard. En la obra que realiza funciones regulares en el Teatro El Picadero, de Buenos Aires, Machín personifica a Albert Einstein en un encuentro ficticio con una misteriosa periodista.

Relatividad, o cuando un científico de fama mundial se dio el gusto de meterse entre las obras más vistas de Mar del Plata IRISH SUAREZ

Cierra el top five El secreto, la obra Gerardo Romano y Ana María Picchio que entró a último momento a la cartelera porque en el Teatro Atlas estaba previsto que se presentara ¿Quién es quién?, la obra con Luis Brandoni y Soledad Silveyra que, por motivos de salud del actor, se tuvo que quedar en Buenos Aires en donde está haciendo funciones en el Multiteatro.

En Buenos Aires

Este último título sirve como puente para analizar el movimiento en las aguas del teatro del teatro comercial porteño. Roberto Moldavsky volvió al ruedo con Salud, Moldavsky y amor, en el cual combina humor político, anécdotas familiares, confesiones sobre los cambios que trae la edad y su eterna pelea con las nuevas tecnologías. A juzgar por las cifras de Aadet, mal no le fue: encabeza en ranking de recaudaciones y cantidad de espectadores y las cinco funciones en el Teatro Apolo tuvieron un 97 por ciento de ocupación de sala.

Roberto Moldavsky en su reencuentro con el público en el escenario del Teatro Apolo Gentileza

Detrás de esa propuesta se ubicó, tanto en recaudaciones como en el registro de audiencia, Company, trabajo dirigido y protagonizado por Fernando Dente que fue uno de los primeros estrenos de la temporada de verano de Buenos Aires.

Completan los primeros cinco puestos en lo que se refiere a cantidad de espectadores todos títulos que vienen de la temporada pasada: Cuestión de género, con Moria Casan y Jorge Marrale; La función que sale mal, con Diego Reinhold, Héctor Díaz, Freddy Villarreal, Dan Breitman y Victoria Almeida, entre otros; y ¿Quién es quién?, la obra que protagonizan Luis Brandoni y Soledad Silveyra, que se estrenó hace ya un año.

El multifacético Fernando Dente en Company, el estreno porteño que es uno de los favoritos del público Santiago Filipuzzi

El listado de los 10 espectáculos más convocantes se completa con otras tres reposiciones y dos estrenos. En el sexto lugar por cantidad de espectadores se ubicó El divorcio del año, que cuenta con dirección de José María Muscari y las actuaciones de Guillermina Valdéz, Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rochi Igarzábal; seguida por Druk, la comedia que reúne a Pablo Echarri, Juan Gil Navarro, Osqui Guzmán y Carlos Portaluppi bajo la dirección de Javier Daulte; Cuando Frank conoció a Carlitos, el musical ganador de tantos premios a lo largo de sus dos temporadas anteriores; Empieza con D, 7 letras, con Eduardo Blanco, Fernanda Metilli, Gastón Cocchiarale y Maru Zapata dirigidos por Juan José Campanella, y cierra el listado Vamo’ los pibes, en la que los personajes que encaran Antonio Grimau, Osvaldo Laport y Osvaldo Santoro hacen todo para ayudar a otro amigo, a cargo de Raúl Lavié, que ha quedado sordo.

El momento coreográfico de Druk en el Carlos Portaluppi, Osqui Guzmán, Juan Gil Navarro y Pablo Echarri hacen delirar a la platea Alejandra López

En lo que hace a la cartelera porteña, esta semana se sumaron dos títulos que, seguramente, modificarán el registro estadístico de la semana próxima: La vuelta de Nicolás Vázquez con Rocky y la reposición de comedia dramática Las pibas, con Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa. Durante el año pasado, Rocky lideró durante varias semanas la taquilla mientras que la propuesta que dirige Adrián Suar también obtuvo una excelente respuesta por parte de la audiencia.