Taquilla teatral: un chanta sube al podio junto a Francella y a Suar, mientras otros títulos “tapados” pisan fuerte

A esta altura del año, las fichas de la cartelera del teatro comercial porteño están jugadas. Muchas de las grandes producciones ya bajaron de cartel. Algunas marcharon con gloria. Otras, más en silencio (es parte del juego). Dentro de este panorama hay jugadores que resisten como persiste la decisión del público de convertirlos en el selecto grupo de los preferidos.

Según las últimas estadísticas de Aadet, la cámara que congrega a productores y dueños de salas de la avenida Corrientes y alrededores, dos fichas fijas de este juego encabezan la taquilla. Son Sottovoce, la comedia que protagonizan Fernán Mirás, Carla Peterson, Adrián Suar y Lorena Vega, que dirige y produce el mismo Suar; y le sigue Desde el jardín, la propuesta con Guillermo Francella, junto a Andrea Frigerio, Martín Seefeld y Daniel Miglioranza, entre otros integrantes de este título que se hizo famoso en la pantalla del cine (como la mayoría de las producciones del circuito comercial estrenadas a lo largo de la actual temporada). Completa el virtual podio de los preferidos del público Chanta, la obra de Agustín “Rada” Aristarán, el mismo que durante las vacaciones de invierno protagonizó Charlie y la fábrica de chocolate, la súper producción que acaparó las miradas y la boletería del Gran Rex durante junio y julio pasados.

Agustín Rada Aristarán, el que aparece todas las noches en el programa Otro día perdido y el mismo de Charlie y la fábrica de chocolate, repuso con éxito su unipersonal en el Astral Gerardo Viercovich - LA NACION

Entre los otros puestos del top cinco, figuran dos títulos de largo aliento estrenados la temporada pasada: la comedia Una Navidad de mierda, con Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonzi; y Rocky, con Nicolás Vázquez y Dai Fernández, entre un numeroso elenco. Una producción del mismo Vázquez, Annie, con Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo, se ubica en el sexto lugar y es la primera y única comedia musical, género que aportó una seguidilla de tanques a lo largo del año, que figura en el registro de cantidad de espectadores según datos de la semana pasada. El séptimo lugar lo ocupa un estreno reciente: La ratonera, el texto de la británica Agatha Christie que protagonizan Carlos Belloso, Betiana Blum, Ludovico Di Santo, Romina Gaetani, Andrés Gil, Walter Quiroz, Carlos Santamaría y Malena Solda y que ya tuvo otras tantas versiones tanto en los teatros del mundo como en Buenos Aires.

La ratonera, la trama escrita por la "reina del crimen”, la famosa Agatha Christie, en la puesta que se presenta en El Liceo Prensa

Completan el listado de los 10 títulos que acapararon la atención de los espectadores Cuestión de género, con Moria Casán y Jorge Marrale; Berlín, Berlín, con Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Geretto; y cierra el top ten con apenas dos funciones realizadas la semana pasada el filósofo Darío Sztajnszrajber, con Mamá, soy un idiota, en una propuesta en la que comparte escena con Leticia Mazur.

Entre los espectáculos que realizan pocas funciones semanales, pero que tiene una ocupación de sala por arriba del 80 por ciento aparece una oferta sumamente variada. Va desde Bernarda (la de la casa), versión del texto clásico de Federico García Lorca a cargo de la Compañía de Señoras que llena la sala del Auditorio Inmaculada Concepción en el Abasto; a Imprenteros, el clásico de Lorena Vega y sus hermanos que estuvo haciendo funciones en El Picadero los domingos a las 11, para la cuales fue casi imposible conseguir entradas y que tiene una función prevista en diciembre. La actriz de la serie Cautiva tiene armado su propio circuito teatral. Al mismo tiempo que forma parte del elenco de Sottovoce actúa en La vida extraordinaria y Las cautivas.

Pilar Gamboa y Esteban Lamothe en El tiempo todo entero, la obra que despedirá el año con nuevos días de funciones en noviembre PRENSA

En una cartelera que siempre va acomodando sus fichas, si El tiempo todo entero, la obra de la dramaturga y directora Romina Paula con Esteban Bigliardi, Pilar Gamboa, Esteban Lamothe y Susana Pampín que se estrenó hace 16 años, comenzó haciendo funciones solamente los martes a la noche, para fines de noviembre ya agregaron funciones para los viernes y sábados.

Las colas para conseguir entradas para la campaña Vení al Teatro del año pasado

Los datos estadísticos los aporta Aadet, la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales, que acaba de cumplir 108 años de vida (tiene más tiempo de vida que La Broadway League, que nuclea al circuito comercial de Nueva York, fundada en 1930). La cámara local viene preparando la próxima edición de la campaña Vení al teatro, que ofrecerá descuentos entre 60 y 90 por ciento en el valor de las entradas. Para acceder a las ofertas de esta gran barata habrá que dirigirse al puesto Tickets Buenos Aires, ubicado en Diagonal Norte y Cerrito, que ofrecerá durante los 4 martes de octubre más de 80 títulos de la cartelera con estos tentadores precios que permiten acceder a títulos de lo más variado.