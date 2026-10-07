Teatro: una obra sobre una amor que crece con los años

Carla Calabrese, directora del Teatro Maipo, en el contexto de los festejos por los 20 años de la creación de su productora de espectáculos The Stage Company, anunció el estreno de la obra Cada dos… una comedia romántica, el jueves 15 de octubre, a las 20 horas.

La obra es una comedia romántica generacional sobre el amor, el crecimiento y la amistad, que propone un viaje nostálgico y divertido a través del tiempo. Durante todos los jueves de octubre y noviembre, Cada dos… una comedia romántica se representará en el Teatro Maipo.

La historia sigue a Oli y Mati, que se conocen a los 13 años. A lo largo de los años, construyen un vínculo atravesado por el humor, la ternura y la crudeza de crecer juntos, mientras descubren si esa amistad puede —o no— convertirse en una historia de amor. Con una mirada generacional y una identificación inmediata tanto para jóvenes como para adultos, Cada dos… una comedia romántica es un homenaje emotivo y divertido a las comedias románticas que marcaron a distintas generaciones.

El espectáculo, una producción conjunta de Pico Giménez Zapiola, Trinidad Grehan Podestá y Joaquín Mazzoleni, nació a partir de una idea original del primero. El proceso creativo fue a través de un work in progress y culminó con la obra escrita por Grehan Podestá y Mazzoleni, quienes también la protagonizan, bajo la dirección de Giménez Zapiola.

Pico Giménez Zapiola, Trinidad Grehan Podestá y Joaquín Mazzoleni

Los creadores

Giménez Zapiola es un destacado director y creador teatral argentino conocido en San Isidro y la zona norte de Buenos Aires como uno de los mayores referentes en docencia teatral profesional para adultos y adolescentes. Lleva realizados cientos de cursos anuales. El director lleva montadas muchísimas obras y adaptaciones de su autoría con cientos de alumnos de zona norte que se han formado en el arte teatral.

El artista se formó en dirección con Jaime Kogan y fue miembro fundador de The Flywalk Group y The Group, compañías precursoras en el teatro infantil en inglés. Para ellas dirigió algunos de sus más grandes éxitos, como Billy the Kid y Elliot Ness.

En 2006, Carla Calabrese lo convocó como asesor artístico en la fundación de The Stage Company, compañía para la cual mantendría una fructífera relación artística.

Trinidad Grehan Podestá y Joaquín Mazzoleni son estudiantes del cuarto año de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), escriben y protagonizan Cada dos...

Las entradas pueden conseguirse por Planetanet o en la boletería del Maipo (Esmeralda 443)