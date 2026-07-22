Todos al teatro: 6 espectáculos infantiles para divertirse en las vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno son ideales para convertir cualquier tarde en una aventura. Con eso en mente, Club LA NACION eligió seis espectáculos para que las entradas no sean un obstáculo: todos incluyen beneficios de 2x1 para socios, con distintos días, edades, gustos y niveles de energía. Todas son en el Paseo La Plaza, en Avenida Corrientes 1660, el gran epicentro del teatro infantil porteño en estas vacaciones.

Los Raviolis en Piyama Party

Los Raviolis, a pura música y comedia photoALEJANDRALOPEZ

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Beneficio: 2x1 en compra online de entradas todos los días

El dato: ganadores del Premio Konex 2025 a la música infantil, Los Raviolis llegan por primera vez al teatro con esta obra dirigida por Diego Reinhold

La premisa es cotidiana y universal: una pareja logra organizar una noche tranquila a solas, pero una llamada inesperada lo cambia todo cuando sus cuatro hijos quieren volver a casa. A partir de ese detonante, el espectáculo se convierte en un torbellino de situaciones reconocibles para cualquier familia, hilvanadas por las canciones que ya son himnos del cancionero infantil con la impronta rockera que caracteriza a la banda. Una obra que emociona a chicos y grandes y que agotó localidades en todas sus presentaciones anteriores.

Ki, el lugar de las criaturas

Dos personajes muy opuestos darán una lección de amor a la naturaleza en esta obra uruguaya

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Beneficio: 2x1 en compra online de entradas todos los días

El dato: la compañía viene de agotar localidades en la Sala Verdi de Montevideo y llega a Buenos Aires por únicas diez funciones

Desde Uruguay, el multipremiado Kolectivo Romanelli presenta su espectáculo más aclamado: una propuesta de teatro visual y poético donde dos personajes opuestos, uno hiperactivo, otro eternamente distraído, guían al público por un universo habitado por criaturas que protegen el agua, los árboles y la vida. Gigantes de cinco metros, muñecas que vuelan sobre la platea y seres que se mueven entre el público construyen un espectáculo total donde lo escénico y lo emocional se encuentran. Lejos de los discursos ecológicos más trillados, Ki apela al asombro genuino.

Magia Mashup Risas & Ilusiones

Tres magos y un DJ revolucionan esta obra

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Beneficio: 2x1 en compra online de entradas los lunes, martes, jueves, viernes y sábados

El dato: el show es emblema de las últimas temporadas de La Plaza de los Chicos, porque reúne en escena a tres magos con estilos completamente distintos de magia interactiva, humor irreverente y glamour música

Magia Mashup vuelve con su Sesión III: una combinación de magia moderna, humor, música en vivo y participación del público, donde cualquier cosa puede pasar. Abril sorprende con su magia interactiva y tecnológica, el Mago Merpin desata situaciones inesperadas y Dolly Kent aporta elegancia y glamour musical. El DJ Pinche Cabrón empuja a los tres a desafíos imposibles mientras la audiencia decide el veredicto. Un duelo de ilusiones donde el verdadero protagonista es el público.

Kpop Revolución Show

Tres amigas y el poder de la música se combinan para inspirar en esta obra

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Beneficio: 2x1 en compra online de entradas de miércoles a lunes

El dato: ideal para los fans del K-pop, pero también apto para los que todavía no descubrieron el fenómeno

Tres amigas forman un grupo de K-pop reconocido mundialmente. Cuando la oscuridad amenaza con apagar la música para siempre, descubrirán que nacieron para mucho más que brillar sobre un escenario. El show mezcla música, coreografías y una historia de amistad y superación con toda la energía del género coreano. Canciones en vivo, vestuario de alto impacto, efectos visuales y una trama que combina aventura y emoción.

Una aventura nevada

La nieve y el hielo llegan a Buenos Aires de la mano de esta historia

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Beneficio: 2x1 en compra online de entradas todos los días

El dato: la obra combina teatro musical, pantallas animadas y efectos especiales para transportar al público a un reino cubierto de hielo

Una niña descubre un poder mágico capaz de cambiarlo todo y se embarca en un viaje que la lleva al corazón de un reino helado, con canciones, humor y momentos emotivos. La producción de Magiverso Producciones apuesta por la tecnología escénica para crear una experiencia inmersiva pensada para toda la familia, con una puesta en escena que va más allá del teatro infantil convencional.

Villanos, el musical

Una propuesta para replantearse cómo los malos llegan a ser villanos

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Beneficio: 2x1 en compra online de entradas todos los días

El dato: con varias temporadas a cuestas y una base de fans muy fiel, es uno de los musicales infantiles con más continuidad de la cartelera porteña

¿Y si los villanos tuvieran su propia historia? Villanos, el musical da vuelta el guión de los cuentos clásicos y pone en el centro a los personajes que siempre perdieron, para contar qué los llevó a ser quienes son. Una propuesta con mucho humor, canciones originales y una puesta que invita a ver el mundo desde otro ángulo. Ideal para chicos que ya conocen bien los cuentos y están listos para cuestionarlos.

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