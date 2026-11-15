Todos los ángeles alzaron el vuelo: una obra de exultante belleza trágica

Por el grupo La Zaranda. Teatro Inestable de Ninguna Parte. Autor: Eusebio Calonge. Dirección: Paco de La Zaranda. Intérpretes: Gaspar Campusano, Francisco Sánchez, Enrique Bustos, Ingrid Magrinya y Natalia Martínez. Iluminación: Peggy Bruzual. Vestuario: Encarnación Sancho. Teatro: Sarmiento (Av. Sarmiento 2715). Funciones: de miércoles a domingos, a las 20. Duración: 90 minutos. Nuestra opinión: Muy buena.

En cada pieza que traen los españoles de La Zaranda a nuestro país, cada uno o dos años, desde los 48 que los cumplen con esta obra que puede verse en el teatro Sarmiento, el equipo liderado por Paco de La Zaranda, desde la dirección y Eusebio Calonge, en dramaturgia, reivindican el origen ritual del teatro. Con fervor casi religioso, los teatristas “encienden” el escenario con una liturgia tan propia, como hipnótica, que habla de hombres y mujeres en estado de indefensión. Sus historias están dedicadas a los desposeídos, los marginales, los delincuentes, los excluidos de la sociedad.

Con sede en Jérez de la Frontera, en Cádiz, Andalucia, España, los integrantes de La Zaranda cocinan a fuego lento travesías que hablan de la finitud de la vida y lo hacen mediante una poética y un humor que, por instantes, se ríe de las propias tragedias, se burla del dolor, como una forma de resistencia. Estos personajes son un reflejo de los que nada tienen, salvo a ellos mismos, hasta que el cuerpo les resista.

"¿Por qué estamos en este mundo, a qué vinimos?", es la pregunta que busca responder la obra chuchi guerra

El equipo español tiene, por decirlo así, su propio grupo de fieles fans argentinos que siempre vuelven a verlos como una forma de reivindicar la ceremonia de un teatro, que en cada representación se propone transmitir algo más que una simple anécdota cotidiana. Quizás para su autor Eusebio Calonge la pregunta sin respuesta que encierra este espectáculo es ¿por qué estamos en este mundo, a qué vinimos?

Todos los ángeles alzaron el vuelo pone en marcha una maquinaria teatral, en la que, a lo largo de noventa minutos, no existen las distracciones. No se puede dejar de pensar y reflexionar sobre esos personajes que siempre están en escena y nunca dejan de realizar acciones. Hablan, gesticulan, discuten, reflexionan y lo hacen mediante un juego en el que cada tanto recorren en círculo el escenario, se detienen para volver a transmitir un nuevo hecho cotidiano, o un interrogante que los inquieta, o les provoca dolor, o dudas que verbalizan en voz alta, como buscando una respuesta colectiva.

En esta pieza casi no existe una historia lineal a contar. Se detallan circunstancias que definen a cinco personajes: dos prostitutas, un exconvicto, un cafishio y un delirante, convertido casi en un oráculo. Este será él que al final sorprenderá a los que observan recordándoles que la vida se recicla todo el tiempo y los personajes en cualquier pieza teatral tienen que morir para renacer.

En su hipnótica y atrapante forma de transcurrir la escena, Todos los ángeles alzaron el vuelo tiene secuencias que resultan pequeñas perlas creativas, de exultante belleza trágica. Entre ellos, el personaje que, al inicio, convertido en una especie de profético Caronte, que con sus lecturas nos recuerda instantes de El príncipe idiota, de Dostoyevski, a la vez que a lo largo del relato alude a párrafos del Macbeth, de Shakespeare. La prostituta que, de a ratos, le grita al público masculino “¡mirones, sólo mirones!“. La rumana que muere por un aborto y se transforma en una etérea bailarina vestida de blanco, o el loco que transporta el cuerpo de una muerta, para que acompañe a su madre en el cementerio. Estos y otros más, son ítems de una poética que las actrices y actores de La Zaranda transitan con una exultante lucidez, tan creativa, como fantasmagórica, provocando el placer de escapar a la anécdota cotidiana, para abrir nuevos interrogantes en la platea.