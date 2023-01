Tootsie: las primeras fotos de Nicolás Vázquez en el rol que inmortalizó Dustin Hoffman

escuchar

La temporada teatral porteña arrancó de la mejor manera: las 70.000 entradas vendidas en los primeros quince días del año constituyen un récord histórico en lo que hace al teatro de verano del circuito comercial. Y varios títulos anunciados hacen pensar que 2023 puede llegar a ser un año muy auspicioso para los escenarios porteños. Uno de ellos es Tootsie, que subirá a escena en el teatro Lola Membrives el próximo 16 de marzo con el protagónico de Nicolás Vázquez, que se pondrá en la piel del mítico personaje que inmortalizó Dustin Hoffman en la multipremiada película de Sydney Pollack.

Hasta el año pasado, Vázquez protagonizó junto a Gimena Accardi y Benjamín Rojas la comedia Una semana nada más, que fue vista por más de 400.000 personas y que se despidió a lo grande con unas funciones que realizaron en el teatro Ópera en septiembre de 2022. Venía de hacer El otro lado de la cama, que había sido otro éxito de aquellos. En ocho temporadas, entre las dos obras, Nico Vázquesz convocó a más de 800.000 personas. Ahora, será el turno de Tootsie que, como en las dos obras mencionadas, contará con dirección de Mariano Demaría. Claro que esta vez, junto al popular intérprete, esta comedia musical con libro de Robert Horn y música y canciones de David Yazbek estarán Julieta Nair Calvo, Diego Hodara, Maida Andrenacci Leo Trento y Vivian El Jaber, entre un nutrido elenco. Nair Calvo, que viene de trabajar con Susana Giménez en Piel de Judas, encarará el papel que interpretó Jessica Lange en la versión original del recordado film.

Elenco completo de Tootsie, la obra que se estrenará en marzo en el teatro Lola Membrives RGB Entertainment

Tootsie es la historia de un actor arrogante y egocéntrico que no encuentra trabajo. Decide entonces presentarse a un casting para actrices y logra quedarse con el papel de la coprotagonista femenina. Pero –detalle– se enamora de su compañera de reparto. A partir de ese momento deberá encontrar la mejor forma de develar su mentira y confesarle su amor. La versión teatral llegó a Broadway en 2019. El papel de Tootsie estuvo en manos de Santino Fontana, uno de los intérpretes más solicitados en la escena de Nueva York (Cinderella, Billy Elliot, Hello Dolly!, Act One, La importancia de llamarse Ernesto, Panorama desde el puente). La versión en castellano de la puesta está en manos de Fernando Mallorens y Federico González del Pino; la dirección musical es de Gerardo Gardelín y el diseño de vestuario, de Renata Schussheim. La producción es del mismo Nicolás Vázquez junto a Gustavo Yankelevich, el mismo que en estos momentos está a cargo de Casados con hijos.

El actor y director Sydney Pollack junto a Dustin Hoffman en una escena de Tootsie Archivo

Cuando a mediados de 2022, apenas se había anunciado esta producción, LA NACION le consultó a Nico Vázquez sobre la actualidad de un texto de los ochenta, el intérprete dijo: “Me parece que es un texto muy vigente. Fue la primera película feminista en Hollywood que, por el momento en el cual estamos, toma mucha actualidad (...) Se adelanta al feminismo. Mi personaje se pone en el lugar de la mujer y, desde esa posición, ve lo que sucede con el patriarcado. Cuando la vi en los 80 no me había visto nada de esa perspectiva, pero hoy sí soy consciente de toda la info que tira en medio del tono de comedia. Creo que va a abrirle la cabeza a mucha gente y, para aquellos que vieron la película, se van a dar cuenta de su actualidad”.

En marzo se revelará el misterio.