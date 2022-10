Tootsie: la calurosa bienvenida de Nico Vázquez a Julieta Nair Calvo en el teatro y el saludo de Gimena Accardi

escuchar

En marzo de 2023, Nicolás Vázquez protagonizará en teatro Tootsie, la comedia inspirada en la multipremiada película protagonizada por Dustin Hoffman en 1982. El actor, que aseguró que la obra marcará “un antes y un después” en su carrera, compartirá el escenario con Julieta Nair Calvo. Justamente este miércoles, Vázquez recibió a la actriz que será su partenaire en el teatro con una calurosa bienvenida que plasmó en sus redes sociales.

Además, Gimena Accardi, pareja del actor que interpretará a Tootsie, también expresó su felicidad por la llegada de Nair Calvo para arrancar con los ensayos de la obra.

Tootsie es una película clásica que trata de un actor desocupado que, desesperado por conseguir trabajo, decide disfrazarse de mujer para interpretar un personaje femenino en una novela. El filme, dirigido por Sydney Pollack, luego se transformó en una exitosa obra teatral en Broadway y ahora, en marzo de 2023, llegará al teatro Lola Membrives donde promete convertirse en uno de los sucesos de taquilla de la cartelera porteña del año que viene.

Nicolás Vázquez, en la piel de Tootsie

En la tradicional sala de la avenida Corrientes al 1200, la obra será producida por el propio Vázquez junto a Gustavo Yankelevich y dirigida por Mariano Demaría, que además hizo la adaptación de la versión de Broadway. En ese contexto, el actor de Una semana nada más ya había comenzado a prepararse para su rol como Tootsie, pero este miércoles recibió en la misma sala teatral a su compañera de elenco, Julieta Nair Calvo.

La actriz, que viene de trabajar con Susana Giménez en Piel de Judas, la obra que fue suceso en Punta del Este, fue recibida por su flamante compañero teatral de una manera muy afectuosa, que fue reflejada en sus redes. El actor publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos junto a su colega recién llegada, que será quien interprete a la novia del protagonista, papel que en el legendario filme estuvo a cargo de Jessica Lange.

Nico Vázquez recibió a Julieta Nair Calvo, quien será su pareja arriba del escenario del Lola Membrives en la comedia Tootsie Instagram / @nicovazquez

Junto a las imágenes del posteo, en la que ambos se encuentran sonrientes y con buena onda, el actor escribió: “Bienvenida, Julieta Nair Calvo a Tootsie. Feliz por lo que se viene. Será una fiesta. ¡La vas a romper! ¡Te quiero!”.

A la bienvenida que le dio Vázquez a la actriz se sumó también una salutación de Gimena Accardi, que en el primer comentario del posteo escribió: “La van a romper toda”, con el detalle de que multiplicó varias veces la “a” de todas, como para expresar su entusiasmo y sus buenos deseos.

La publicación de Vázquez para darle la bienvenida a su compañera en las tablas fue un verdadero suceso en las redes sociales ya que a las pocas horas había cosechado la sorprendente cantidad de 98.000 Me Gusta. Algo que quizás puede tomarse como un adelanto de la sensación que pueden llegar a causar ambos intérpretes sobre el escenario y con una obra que, por sus antecedentes en Broadway, es garantía de calidad y diversión.

Pero Accardi no fue la única que saludó la llegada de la exchica de Disney al Lola Membrives. En los comentarios, también aclamaron su llegada una importante cantidad de famosos como Miguel Ángel Rodríguez, Cande Ruggeri, Luciano Cáceres, Flor Vigna y Darío Barassi, entre otros.

Julieta Nair Calvo viene de trabajar con Susana Gimenez en Piel de Judas, en Punta del Este y ahora se suma al que parece que será uno de los sucesos de la cartelera porteña 2023 Instagram / @nicovazquez

“Siento que esta obra va a ser un antes y un después en mi carrera. Este personaje me llega en el momento justo, no solo profesional sino personal por muchas cosas. Es una película que a mí me marcó mucho cuando la vi y hoy interpretar ese personaje arriba del escenario con tanto respeto y humor va a ser especial”, contaba Vázquez a LA NACION, en agosto de este año.

