Triste noticia. Murió el destacado dramaturgo Bernardo Carey

A través de un comunicado, Argentores, la sociedad de autores, comunicó la muerte del gran dramaturgo Bernardo Carey, a los 89 años . “Siempre será recordado, no sólo por su obra, sino por su extraordinaria calidez humana y sensibilidad”, consignó el anuncio. Bernardo Carey había nacido en 1934, en Parque Patricios. Su primera obra teatral, Cosméticos, fue estrenada en 1979, bajo la dirección de Julio Ordano y desde entonces ha escrito más de veinte obras y publicó libros de novela, cuentos y artículos sobre temas culturales y políticos.

Además, fue fundador e integrante de la Fundación Carlos Somigliana (SOMI) para el estímulo del autor teatral desde su creación en 1990. A su vez, desde 1995, formó parte del Consejo Directivo y Artístico del Teatro del Pueblo e integró las comisiones de repertorio de los teatros Contemporáneo (1981-83) e IFT (1995-96). Desde 2004 integró la Mesa y la Junta Directiva de Argentores, donde ocupó importantes cargos como el de tesorero y vicepresidente, y fue distinguido con el Gran Premio de Honor de Teatro en 2018.

Hasta los 20 años, que escribió sus primeros cuentos, jugó al fútbol en Barracas Central como “half izquierdo”, estudió química en la escuela industrial “Otto Krause” y pintura en las escuelas de Bellas Artes “Manuel Belgrano” y “Prilidiano Pueyrredón”, donde su maestro Lorenzo Gigli lo conectó con David Viñas y Adelaida Gigli, quienes a su vez lo hacieron con Carlos Correas, Oscar Masotta y Juan José Sebreli, todos ellos integrantes de la revista Contorno, en boga en los círculos intelectuales del años 50. Como los fondos de la escuela Pueyrredón, en Callao y Las Heras, daban a los fondos del ex Conservatorio de Música y Arte Escénico que dirigía Antonio Cunill Cabanellas, trabó contacto nocturno con alumnos de este último.

Bernardo Carey, en 2018, recibiendo el Gran Premio de Teatro en Argentores

El caserón donde vivía, en la calle Caseros 2034, se convirtió, entonces, en casa de ensayos teatrales con los juveniles Enrique Argenti, Alberto Busaid, Alfonso de Grazia, Miguel Carlos García, Héctor Gióvine, María Cristina Laurenz, Susana Rinaldi, Edgardo Rovezzi, entre otros; en ateneo político con el teórico Ismael Viñas a la cabeza; en reuniones de discusión literario-filosóficas e, incluso, en lugar de romances y fiestas de casamientos efímeros como el de Oscar Masotta con Nené, su primera mujer. Por fin en 1958, Carey optó momentáneamente por la literatura y comenzó a publicar ficción literaria, luego de un fugaz paso por la TV en la pionera Historias de jóvenes, que dirigía David Stivel.

Para vivir y poder casarse con su novia de barrio, Lucila Behocaray, trabajó en la Banda Municipal y se hizo cargo del turno nocturno de la mítica Librería Santa Fe de los años 60 y 70 , donde Rubén Aisenberg, su dueño, lo hizo acompañar, sucesivamente, por los entonces jóvenes Carlos “Chacho” Álvarez, “Albi” Diéguez Videla, “Charlie” Espartaco, Oscar Frías, Jorge Lewinger, Jorge López y Víctor Redondo, entre otros y algunos muertos y desaparecidos. Ahí se originaron tertulias con los nombrados Correas, Sebreli y David Viñas a la que se agregaban el poeta clochard Juan Bautista “Cabito” Bioy, el poeta Miguel Ángel Bustos, el novelista Bernardo Kordon, los historiadores Rodolfo Orteña Peña y Ricardo Rodríguez Molas, el psicólogo y pintor Juan Carlos Pizarro y algunos más. En esas circunstancias, alrededor de 1968, escribió su primera obra de teatro: El sillico de alivio. A su vez, participó de la Unión de Escritores.

Cosméticos, Manzi la vida en orsai y Hormiga negra son algunas de las obras que escribió Bernardo Carey Santiago Cichero/AFV

En aquella época había editado su primera novela y preparaba la edición de la segunda en la editorial Sudestada, dirigida por Ortega Peña y su socio Eduardo Luis Duhalde, quienes quebraron y perdieron las “galeras”. Por su parte, Ortega Peña, al poco tiempo, fue fusilado en plena calle por la Triple A. Carey presentó el manuscrito a Ediciones de la Flor, pero su dueño Daniel Divinsky, perseguido por un absurdo juicio por obscenidad, no se atrevió a publicarlo y lo derivó a Julia Constenla de la revista y editorial Crisis, quien cerró la empresa al poco tiempo por persecución política. Eran tiempos aciagos y Carey no volvió a escribir ficción. El sillico de alivio, mientras tanto, había recibido numerosos premios pero no atraía a sus antiguos amigos actores aunque sí al director Julio Ordano quien lo invitó a trabajar en su taller, ya producido el golpe de estado de 1976, en que se alejó de la Librería Santa Fe. En el taller de Ordano –un sótano como correspondía a la época– se gestó Cosméticos, su primera obra estrenada en 1979. Este breve relato, cuasi novelístico, es su formación, su “universidad” veinteañera. Lo demás fue una historia plagada de premios y reconocimientos.

El sillico de alivio recibió el premio del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO, filial Argentina (1972); el Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, a obra sin estrenar (1973); el Premio del Fondo Nacional de las Artes, a obra sin estrenar (1975); el Premio Argentores a la mejor comedia del año (1985); y el tercer Premio Nacional por el período 1986/89.

Por su parte, su obra La gran peste recibió el segundo Premio Municipalidad de La Matanza (1974) y el Premio Universidades Populares Argentinas (1976); El hombre de yelo, el primer Premio Municipal de la Ciudad de Buenos aires a mejor obra estrenada en el período 1982/83; y el Premio Estrella de Mar por formar parte la versión reducida Volver a Cracovia, en el espectáculo La salvación eterna, junto a otros autores (1993).

Otras obras de Bernardo Carey fueron Los dos ladrones (segundo Premio Nacional por el período 1984/87; Reconversiones (En el aire), Manzi, la vida en orsai y Hormiga negra. Además, Carey fue el primer docente de Dramaturgia de la carrera homónima creada en 1993 en la Escuela Nacional de Arte Dramático Antonio Cunill Cabanellas.

