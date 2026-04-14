En Broadway: Adrien Brody estrenará una obra de teatro que produce un argentino

El actor dos veces ganador del Oscar (El pianista y El brutalista), Adrien Brody, llega a Broadway por primera vez con The Fear of 13. Y habrá una particularidad: uno de los productores del espectáculo es el argentino Diego Kolankowsky, que tiene una sólida experiencia en el circuito teatral comercial neoyorquino. La obra se estrena este miércoles en el James Earl Jones Theatre.

La obra, que también está protagonizada por la nominada al Globo de Oro Tessa Thompson, presenta interpretaciones que sostienen una narrativa inquietante. Bajo la dirección del ganador del Tony, David Cromer, la puesta, como se promociona, se distingue por su minimalismo escénico y su capacidad para construir una atmósfera envolvente que mantiene al espectador en constante tensión. “Adrien Brody brilla en un debut escénico conmovedor”, destacó The Times.

Adrien Brody estrenará este miércoles The Fear of 13 en Broadway Gentileza

Basada en un documental de David Sington y escrita por Lindsey Ferrentino, The Fear of 13 cuenta la historia de Nick Yarris, un recluso en la fila de la muerte que forma un vínculo con un voluntario de prisión. “La obra se adentra en una historia que conmueve y sacude, explorando los límites entre la realidad y la percepción, y planteando preguntas incómodas que resuenan mucho después de que cae el telón”, se lee en la gacetilla de promoción del espectáculo.

Diego Kolankowsky Gentileza Diego Kolankowsky

Luego de consagrarse en los Premios Tony con los dos galardones más importantes, Maybe Happy Ending (Mejor Musical) y Sunset Boulevard (Mejor Reestreno de Musical), Kolankowsky vuelve apostar por una producción en Broadway.

Con un equipo creativo, encabezado por Greg Nobile como lead producer, junto a Oliver Roth y Diego Kolankowsky como productores, a quienes se sumó en las últimas horas Kim Kardashian, y un elenco de gran nivel, la obra se posiciona como uno de los estrenos más destacados de la temporada teatral en Broadway.

Adrien Brody interpretará a un preso que espera en la fila de la muerte Richard Shotwell - Invision

En una entrevista con LA NACION, Kolankowsky en junio del año pasado, luego de que sus producciones teatrales ganaron nueve Tony, había recordado sus comienzos en Broadway:“Mi primera obra como productor fue Spring Awakening (Despertar de primavera), hace de esto ya 10 años. Fueron como dos años yendo y viniendo de Buenos Aires a Nueva York, con todo tipo de ideas de marketing y comunicación, hasta que la comunidad teatral me acogió como uno más, me abrieron las puertas de Broadway desde ese lado y después vino lo artístico, Hasta hoy en que se me considera un productor creativo serio. Ya aquella obra que marcó mi debut como productor estuvo nominada a los Tony, fue como irme a probar al fútbol y debutar en el Real Madrid. Después vinieron otras obras, algunas de texto, otras musicales, entre ellas American Buffalo, Once on this Island (por la que ganó su primer premio Tony, en 2018, como Mejor reposición de un musical) y Beetlejuice".