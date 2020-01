Una obra recorrerá el país para mostrar las problemáticas de los adolescentes

Diego Oria y Jorge Soldera, los creadores de La Parka encararon un innovador proyecto: Mi amigo hormiga

Leni González SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de enero de 2020

Antes de contar sobre su último y ambicioso proyecto, a barajar y dar de nuevo porque de ahora en adelante el autor y director de los musicales de culto La Parka, Alicia en Frikiland, La Farruka, El Botella y C.E.P.O., ya no será Diego Corán Oria. El cambio se debe a que en marzo será padre por primera vez y le pareció absurdo tener que explicarle a su hija la razón del doble apellido. "Pasó en 2001, cuando un representante artístico me dijo que me pusiera Corán porque en Diego Oria 'la o con la o' se tocaban y sonaban mal. Hoy con el tiempo y corrida mucha agua bajo el puente, decidí usar mi nombre tal cual está en el DNI", dice Diego Sebastián Oria, otra firma pero el mismo ímpetu de siempre para generar obras que sacudan la inercia.

Mi amigo hormiga es el musical que estrenará en Buenos Aires el 19 de mayo, en el Regina, con música de su socio histórico Jorge Soldera y coreografía de Gustavo Carrizo.

A las dos semanas, el estreno se replicará en Córdoba; a las otras dos, en San Juan; dos más y en Catamarca; ídem en Salta y así, en más de quince ciudades provinciales. Cada lugar con elenco y director/a distintos pero supervisados por el equipo base que viene preparando el proyecto desde julio cuando la obra se presentó en el teatro Tajamar, de Mendoza, por primera vez, con actores y actrices mendocinos y una gran repercusión gracias al boca a boca.

Una escena de Mi amigo hormiga, versión mendocina

"Desde hace tres años soy conductor de la TV Pública con Festival País y Argentina baila. Eso me permitió abrir camino en otras provincias. Fue en Mendoza que con mi productora Punta Orilla, además de Nicolás Hemsy y Canal 9 TeleVida, produjimos el reality show Código Arte, donde se presentaron 400 artistas y quedaron ocho para ser parte de Mi amigo hormiga. El programa fue un suceso y la obra llenó todas las funciones. Por eso, con Jorge Soldera sentimos que había nacido algo poderoso y empezamos a convocar directores de distintas provincias y a pensar el estreno en Buenos Aires", explica Oria que planea, también, armar el Club Mi amigo hormiga para que los elencos de distintos puntos del país se crucen y contagien, entre todos, un mensaje de unión, su principal objetivo.

Julián y Renzo son dos adolescentes muy amigos. Hasta que un día, la vida se complicó. Acusado de haber robado un celular en la escuela, Renzo comienza a ser acosado en las redes. Misteriosamente, un día lo encuentran muerto y todos creen que fue un suicidio. Muy triste, Julián se encierra en su cuarto donde recibirá la inesperada visita de Chili, su "amigo hormiga" que le permitirá tener distintas miradas sobre el confuso episodio.

Con esta historia, el autor y director quiere llegar a padres e hijos jóvenes: "El teatro musical necesitaba un material argentino sobre cómo hoy los adolescentes logran conectar entre ellos y el alcance o la distancia que tienen con sus padres. Y cómo una red social puede destruir o enaltecer en un comentario a una persona. Trabajé con la hipótesis de la muerte de un adolescente y todo lo que puede suceder cuando no se queda bien claro qué sucedió. No es novedad, pero como dramaturgo la muerte me entusiasma porque me invita a negociar a diario mi tiempo, dónde lo invierto y con quién. Creo que esta obra habla de cómo el ser humano puede evolucionar a través de cambios y cómo ese entorno se modifica. Invita a la reflexión y a la unión de la familia pero aceptando las imperfecciones, con el perdón como una bandera para reparar".

Por ahora, el elenco de ocho actores y actrices que se presentará en el Regina está integrado por Lucila Gandolfo como la mamá de los hermanos Julián y Camila, y Diego Alcalá ( Violetta! y Soy Luna, donde también trabajó Gandolfo) como el profesor de taekwondo. Todavía no está cerrado porque hay que definir dos instancias, no solo la teatral sino también la audiovisual. Desde el teatro a la televisión, Oria desarrolló una serie de ocho capítulos para el sistema on demand pero aún continúa de reunión en reunión con distintas plataformas para llevarlo adelante. "El audiovisual es otro presupuesto y por eso demora más su confirmación", dice.

Pero la obra sí está en imparable marcha. Del dúo Oria-Soldera, es la más musical ya que son muy pocas las escenas que tienen sólo texto. En total son unas treinta escenas breves (al modo "Instagram stories"), interconectadas con la música de la banda en vivo.

Para Oria, artista con mirada social, Mi amigo hormiga es una cuestión de política estatal: "A través de cinco adolescentes, de cinco miradas distintas, buscamos generar identificación, reflexión y ganas de seguir adelante con la vida, tomando a los obstáculos, como una oportunidad para seguir creciendo. Ojalá desde el escenario se pueda contagiar, a quien esté en un momento triste o de angustia, la búsqueda de una alternativa, siempre hay una".