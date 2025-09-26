Viuda e hijas: una comedia ligera, con un elenco que convoca

Viuda e hijas. Autor: Alfonso Paso Jr. Intérpretes: Nora Cárpena, María Valenzuela. Sofía Gala Castiglione, María Fernanda Callejón, Gonzalo Urtizberea. Vestuario: Romina Giangreco. Escenografía: Lula Rojo. Iluminación: Matías Sendón. Dirección: Héctor Díaz. Sala: Multitabarís, Corrientes 831. Funciones: miércoles a viernes a las 19.30, sábados a las 20 y 22, domingos a las 20. Duración: 80 minutos. Nuestra opinión: buena.

Tercera generación de autores, Alfonso Paso Jr. es hijo del reconocido dramaturgo Alfonso Paso, uno de los comediógrafos españoles más destacados de la década del 60 y nieto del creador de zarzuelas Antonio Paso y Cano, otro referente importante en las letras del mundo hispanoamericano.

Alfonso fue representado en diversas oportunidades en los escenarios de Buenos Aires en su tiempo y, también, en algunos ciclos televisivos que, en los años 70, recuperaban sus textos y que se emitían a través del viejo Canal 9. Ahora es su hijo quien busca instalarse en la Calle Corrientes con una comedia un tanto ligera (legado de su padre, sin duda) que gana más por el entramado de las relaciones entre los personajes que por su tema central.

En su coqueto estudio una abogada espera a las herederas de un hombre que ha fallecido para leerles su testamento. Les ha dejado un millón de dólares a cuatro personas pero, Lucía (la madre), Irene (la hija mayor) y Daniela (la menor), son solo tres. Algo inimaginable va a suceder con el correr del tiempo y esa intriga es la que domina buena parte del espectáculo.

Viuda e hijas Carlos Furman

César, el padre muerto, un hombre “siniestro y cariñoso” (así lo definen las mujeres) ha llevado una vida algo licenciosa y su última voluntad ha sido que, mientras se realiza esta reunión de herederas, cada una lo vea y escuche a través de un pequeño video en el que ha grabado un breve mensaje para ellas.

Andrea, la abogada, quien finalmente nos enteramos ha sido la última amante del muerto, deberá conducir una desprolija reunión donde las mujeres irán develando cualidades a veces inesperadas de sus personalidades. Hay entre ellas ciertas rivalidades y por eso aparecen continuamente reclamos y más reclamos que no hacen más que mostrarlas desarrollando unas “escenas familiares muy disfuncionales”, (esto lo aclaran las protagonistas).

La pieza logra valorizarse gracias a la dirección de Héctor Díaz que ha sabido extraer al máximo el potencial es esas cuatro actrices que apelan a su experiencia y logran que esas criaturas adquieran, cada una a su tiempo, un rol destacado que se aleje de cierto esquematismo que plantea el autor para transformar sus realidades en verdaderos momentos inesperados y sorpresivos.

Lo que se dice en escena no es tan importante como lo que expresan, por ejemplo, los cuerpos de Lucía (Nora Cárpena) o María Valenzuela (Andrea). Dos mujeres que mucho esconden pero que puestas a plantar verdades en ese ámbito lo hacen con una capacidad notable de comediantes y un carisma que potencia las situaciones y las torna muy divertidas.

Daniela (Sofía Gala Castiglione) e Irene (María Fernanda Callejón) poseen personajes menos desarrollados, con muy pocos pliegues, pero aun así ambas intérpretes saben hacerse valer en escena. Y los contrapuntos que enfrentan, tanto entre ellas, como con su madre Lucía o con Andrea, consiguen lograr que este cuarteto de seres inestables, pero de conductas muy fuertes, construyan una experiencia dramática muy entretenida.

Gonzalo Urtizberea, en una pequeña aparición sobre el final, da vida a ese padre embustero que ha moldeado la vida de su mujer, su amante y sus hijas sin interesarle demasiado como han ido desarrollándose. Un hipócrita muy reconocible del que el actor saca buen partido.

Viudas e hijas es una pequeña comedia que sobresale por el trabajo de un equipo que entiende muy bien que el espectador quiere ver a actores potentes, un juego que crezca a buen ritmo y, finalmente, pasar un buen momento. Y eso en esta experiencia está muy bien logrado.