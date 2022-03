Murió Gerardo Rozín: la conmovedora despedida que Telefe le dedicó al conductor

Este viernes, trascendió la triste noticia de la muerte de Gerardo Rozín. El productor y conductor de televisión falleció a sus 51 años a causa de un tumor cerebral y tanto celebridades del mundo del espectáculos como personalidades de la política lo despidieron con emotivos mensajes. Entre ellos, fue el propio Telefe el que le dedicó un conmovedor compilado de sus mejores momentos en la TV.

Morfi, todos a la mesa, uno de los éxitos que condujo Gerardo Rozín Gerardo Viercovich

Lo cierto es que la señal albergó al conductor durante muchos años, con diferentes ciclos como Gracias por venir, Morfi, todos a la mesa o La peña de morfi, lo que despertó un gran cariño por parte del personal del canal para con el periodista: desde las figuras que lo acompañaron en la conducción y los paneles, hasta quienes estuvieron atrás de cámara -porque, según aseguran, su personalidad lo obligaba a estar en todo, frente y detrás de escena.

El viernes por la noche, minutos después de confirmada la noticia, Telefe compartió en sus redes sociales un resumen de los momentos más característicos de Rozín en los diferentes programas que condujo. “Decir gracias, ¡está buenísimo!”, es la primera frase con la que empieza el clip, palabras que pronunciaban tanto el productor como su compañera en la conducción del emblemático ciclo Gracias por venir, Julieta Prandi, en cada final de programa.

La despedida de Telefe a Gerardo Rozín

“Hasta siempre, Gerardo. Gracias por tantos años juntos. Por tu generosidad y sensibilidad que han dejado una huella eterna en todos nosotros. Gracias por venir”, dice el posteo que el canal le dedicó a su indudable figura. La publicación acumuló más de 700.000 reproducciones en siete horas y contó con la presencia de comentarios como los de Zaira Nara, quien también condujo junto a Gerardo y manifestó su tristeza con corazones rotos, y los de Andrea Rincón, Mery del Cerro, Noelia Antoelli, entre otras personalidades.

A su vez, el canal le dedicó otro posteo, en el que señalaba: “A lo largo de los últimos 20 años de su carrera, Gerardo integró algunos de los proyectos más exitosos de la pantalla de Telefe. Amante de la música, la literatura y la cultura rosarina en particular, llevó su estilo a cada uno de esos programas. El último, La peña de morfi. Se despidió de la pantalla en diciembre de 2021, en la última emisión de La peña para el ciclo 2021″

Gerardo Rozín, en Sábado Bus, otra de sus presencias en Telefe Captura

Telefe había compartido un comunicado en los últimos días en el que informaba del delicado estado de salud de Rozín y pedía “respeto” y “cautela”. “A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber”, habían añadido. Hasta que este viernes llegó la noticia de su partida y, desde entonces, las redes del canal se inundaron de recuerdos del periodista y de compañeros que lo homenajearon con sus palabras.

Gerardo Rozín y Julieta Prandi condujeron juntos Gracias por venir

Por otro lado, en la mañana del jueves, la señal decidió suspender La peña de morfi, que se transmitiría este domingo bajo la conducción de Iván de Pineda. El estreno del programa que Rozín supo llevar adelante en el último tiempo y donde reinaron la música y los buenos momentos estaba pactado para el 13 de marzo, pero como el canal ya sabía de lo mal que estaba el rosarino, decidió postergarlo.

El propio Rozín se había ausentado en 2021 del programa por su delicado estado y lo explicó entonces al decir: “Me voy a tomar una licencia. Ando con un tema de salud que, afortunadamente, pinta bien”. Después, tras ausentarse durante un mes, manifestó “Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario”.