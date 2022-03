Gerardo Rozín y la historia del “desnudo animal” que selló su carrera como conductor

En los últimos días muchos mensajes en las redes en apoyo a la lucha de Gerardo Rozín tenían un factor común: “Me enganché escuchando en la radio un análisis, un comentario, una anécdota y de pronto descubrí que era él, el de Morfi”.

Y sí, lo que pasa es que a Gerardo nunca le interesó colocarse él por sobre la historia. Como el gran periodista que era, sabía que nunca debía ser el protagonista, sino apenas un catalizador de aquello que merecía ser contado.

Y sin embargo, existieron momentos donde su figura trascendió el acontecimiento y, probablemente a su pesar, tuvo que asumir un rol protagonista. Y hasta en eso fue honesto consigo mismo, porque además de periodista era un productor de los buenos, de los que saben que hay que ir para adelante. Siempre.

Un desnudo de “cinco minutos y veinte años más”

“Salí en bolas en televisión a las ocho y veinte de la noche, hace quince años. No me da especial orgullo, pero tampoco ninguna vergüenza” , recordaba el conductor en el marco del programa Divina comida en 2020. Pero aquella historia, que lanzó como al pasar, en su momento fue un verdadero escándalo. Aunque la tecnología de hace dos décadas fue convenientemente pudorosa con la situación, lo cierto es que aquello resultó un cachetazo para la audiencia “bienpensante” de Telefe, el canal de la familia. Con altura e ironía, el Gerardo productor se dispuso a correr un límite, y lo logró.

Corría el año 2000, y el Sábado Bus,de Nicolás Repetto, era la propuesta renovadora e imbatible del fin de semana. Una mesa en forma de “U”, varios astros y estrellas del momento como protagonistas, y Gerardo Rozín como ladero del conductor. “Cuando empezaba el programa siempre tenía que tener un chiste para Nico, él bajaba la escalera y yo lo esperaba con algo para decirle, pero ese día no teníamos nada”.

Con el vivo respirándoles en la nuca, a un productor se le ocurrió que la presencia de Rolando Hanglin (periodista cultor del nudismo) podía ser la excusa perfecta: “¿Por qué no lo esperás desnudo?”, y Rozín se animó. “El tipo baja, mira y dice: ‘¿Qué hace Rozín?’. Enseguida hace un comentario favorable, porque es un amigo, y yo le respondo ‘Creí que como viene Hanglin hoy era sin ropa’”. Nunca quedó claro si Gerardo estaba realmente completamente desnudo o fue una fantasía para el televidente. Y cada vez que le preguntaban, decía algo distinto como para mantener el misterio. Aquel ida y vuelta no duró mucho más, pero el momento quedó en los anales de la televisión: “Hacerlo fue cinco minutos y explicarlo veinte años más”.

El animal que todos llevamos dentro

Tras aquel recordado episodio (que igualmente fue un episodio mínimo dentro de su participación en el ciclo), en octubre de 2003, un rato antes de la medianoche, llegó La pregunta animal. El ensayo había sido en Sábado Bus a modo de segmento, y le había permitido a Gerardo adaptar su sapiencia periodística de extracción gráfica a los códigos de la tele. A su manera, por supuesto: pausado, íntimo. Para estridencias ya estaba Nico.

“No soy Jagger, no soy García, no soy una figura. Pero tener un invitado por día para hacerle una entrevista, es perfecto. Es un reportaje. Tan difícil y sencillo como eso. Originalmente, la idea era hacer dos entrevistas cruzadas con mucha edición. Pero cuando empecé a grabar las entrevistas me di cuenta de que era mucho mejor la charla que la edición. Mi generación se crio en la idea de que una imagen vale más que mil palabras, pero también es cierto que la palabra puede generar mil imágenes. Y el horario es maravilloso. Me siento libre de hablar de lo que yo quiero, sabiendo que no voy a molestar a ningún menor que esté dando vueltas por la casa”, se entusiasmaba en charla con LA NACION a días del debut.

Y su primer intento también fue el mejor. La pregunta animal fue un espacio donde al invitado se lo escuchaba, se lo tenía en cuenta. Un estilo de reportaje que abrevaba en el mejor periodismo, el de Antonio Carrizo, el del “Negro” Hugo Guerrero Marthineitz; por qué no, el de Fabián Polosecki. En El Nueve de Daniel Hadad, luego en América, el ciclo le dio a Rozín una impronta propia de conductor, al mismo tiempo que se dio el gusto de explorar y difundir el género periodístico en estado puro.

Tan orgulloso estaba de ese camino, que no lo abandonó más. Cada programa que hizo luego, tanto en radio como en televisión, fue la reinvención de aquel comienzo. Y no podía ser de otra manera si era parte de su esencia, de su pasión. Parte de lo que creía que estaba bien hacer, parte de lo que dejó para futuras generaciones de profesionales, y una de las cosas que más se va a extrañar.