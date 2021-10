70 años de la TV: de Pinky a Olmedo y de Galán a Mancera, anécdotas y papelones de las estrellas más queridas

En siete décadas de vida, a la televisión argentina no le han faltado anécdotas ni estuvo exenta de simpáticos papelones. En los comienzos, cuando todo se emitía en vivo, los traspiés eran moneda corriente, aunque los atildados locutores se esforzaban por disimularlos. La historia del medio se construyó entre hechos reales, fábulas y tropezones. Y si aquella fue la idiosincrasia de la pantalla chica, hoy los responsables de la programación de los canales de aire tejen los nuevos capítulos de una historia que se construye día a día, atravesada por cambios tecnológicos, celebridades poco formales y la competencia férrea de las plataformas de entretenimiento y las redes sociales que los interpelan y desafían minuto a minuto, como las impiadosas mediciones del rating.

Darío Turovelsky (Telefe), Adrián Suar (eltrece), Jorge Fontevecchia (Net TV), Diego Toni (elnueve), Liliana Parodi (América TV) y Claudio Martínez (TV Pública), apasionados por proponer una oferta televisiva superadora, reflexionan sobre el más popular de los medios de comunicación.

¡Cuerpo a tierra!

En los albores de la televisión se debía publicitar una novedosa licuadora. Para tal fin, la locutora de turno, mientras enumeraba sus bondades, la puso en marcha olvidando taparla. Los garbanzos que había en su interior comenzaron a salir disparados como misiles, haciendo que todos los presentes en el minúsculo set tuvieran que tirarse al piso para no ser alcanzados por los peligrosos proyectiles. Los televidentes terminaron viendo el plano de una licuadora solitaria y legumbres volando por el aire sin entender qué sucedía.

"La televisión ha sido y es el escenario hegemónico, en donde todos los discursos sociales disputan su espacio, en permanente tensión y en permanente evolución también. Creo que allí es donde radica su verdadera fortaleza como medio. Esta capacidad de reunir y combinar en la pantalla chica contenidos de entretenimiento de ficción y noticias para toda la sociedad. La televisión, aún en nuestros días, es el medio de comunicación masivo de mayor impacto y alcance." Darío Turovelzky (Telefe. Director General de ViacomCBS Cono Sur y SVP de Contenidos Globales)

Premonición

Cuando Arturo Puig ya había asegurado su participación en ¡Grande, Pa! aún faltaba definir el nombre de la actriz que interpretaría a su contrafigura. En medio de esa búsqueda, una mañana Puig se despertó recordando haber soñado con María Leal. Inmediatamente, se comunicó con el productor Gustavo Yankelevich y juntos decidieron convocarla, siguiendo el inusual hecho. Finalmente, Leal integró el elenco de una de las comedias más exitosas de todos los tiempos que llegó a medir 60 puntos de rating.

"Marcó tendencia, durante años fue una cita obligada en las reuniones, donde siempre se hablaba sobre la televisión. En ese sentido, ocupa un lugar social importantísimo. Además, ha dado personajes entrañables del mundo del espectáculo y del periodismo." Adrián Suar (Director de programación de eltrece y Presidente de Polka)

Chica de tapa

Pinky, una de las figuras más buscadas por los anunciantes durante las primeras década de la televisión Archivo

La animadora Pinky rápidamente se convirtió en una figura codiciada, por eso las marcas buscaban que ella promocionase sus productos. En medio de uno de esos anuncios, notó que la escenografía se le caía encima, así que decidió pararse con una pose algo exótica para sostener las paredes y seguir con el aviso como si nada sucediese. Cuando terminó, el director le dijo que no debía posar tan sexy para publicitar una marca familiar.

"Es como una persona de setenta años con todo lo bueno de la experiencia que nadie tiene y tratando de conseguir que las audiencias no migren más, buscando nuevos contenidos o tratando de remozar los clásicos pero, fundamentalmente, tratando de seguir siendo el más importante e influyente medio masivo de comunicación. Esta ´persona´ de setenta años ha hecho y hace mucho por la cultura, la difusión, la información, el entretenimiento en la sociedad argentina. Por supuesto tiene mucho por mejorar y de hecho trata de hacerlo adecuándose a los tiempos y las reglas que la sociedad impone." Liliana Parodi (Directora de Contenidos de América y A24)

Machetes

Nelly Prince al frente del programa Pimienta, en el año 1966 archivo/La Nación

A los actores, la televisión les generaba vértigo e inseguridad, algo que no les sucedía en la radio, un medio, por naturaleza, más íntimo y en el que podían leer sus libretos sin que esto fuera advertido por los oyentes, hábito que, desde ya, no se podía replicar frente a cámaras. Los actores de teatro corrían con más ventaja, acostumbrados a memorizan sus parlamentos. Por temor y para suplir algún olvido provocado por los nervios, las figuras apelaban a todo tipo de artilugios: pegaban los libretos en el piso, en las mesas de la utilería o disimuladas en las paredes del decorado. No faltaba el bromista que se encargaba de esconder algunas páginas o, como sucedió más de una vez, que se moviera a último momento parte de la escenografía y que los actores se quedaran sin su necesario ayuda memoria ocultado entre los marcos de una ventana ficticia. Era habitual que un elenco se tentara ante un compañero que buscaba desesperadamente aquellas hojas salvadoras estirando la escena con bocadillos improvisados.

"Todos y todas tenemos recuerdos imborrables de programas que marcaron nuestras vidas porque nos emocionaron, nos informaron, nos ayudaron a descubrir universos desconocidos, nos trajeron grandes alegrías deportivas y momentos de inmensa tristeza y porque nos permitieron acceder a historias inspiradoras. Desde aquellos años de oro en blanco y negro, con programas de 60 puntos de rating, a esta era de las plataformas, donde busca reinventarse; la televisión siempre supo sostener un vínculo fuerte con las audiencias. Es la pantalla donde se escenifica la vida nacional. Si el público percibe que pasa algo relevante, lo busca en la televisión." Claudio Martínez (Director Ejecutivo de la Televisión Pública)

La improvisación manda

Antes de la aparición del video tape, las publicidades se hacían desde pequeños espacios separados por tabiques de utilería y cada cubículo estaba ambientado con el producto a promocionar. En una oportunidad, el popular animador Brizuela Méndez se quedó encerrado dentro de un placard y no dudó en golpear desde adentro para alertar sobre la situación. La locutora que estaba al aire, publicitando una mayonesa, abrió el ropero y, ante su sorpresa, vio salir a su colega, quien afirmó: “¿Me convida?”. Todo al aire, por supuesto. Años más tarde, el animador era requerido para grabar avisos con mayor producción, como aquel recordado spot de tienda La Mondiale.

"La televisión es la matriz más importante de comunicación de la sociedad moderna. Cuando se enciende propone imagen en movimiento, audio y texto. Ha traído un avance al mundo insoslayable, por eso la web y otras plataformas, hoy usan la misma forma de comunicar que la televisión. Sigue siendo esencial para el entretenimiento, pero también ha brindado y brinda educación a través de sus programas didácticos." Diego Toni (Gerente de Contenidos de elnueve)

A la manera del Zar

Cuando Alejandro Romay era dueño de Canal 9 Libertad solía conducir Nuevediario, recordando sus tiempos de locutor radial. Así sucedió en la época en que Cristina Pérez estaba al frente del informativo y el Zar decidió acompañarla frente a cámaras. Parece ser que habían hecho una apuesta probando la audacia de la periodista que daba sus primeros pasos en el medio. Luego de mostrar al aire un informe sobre un accidente en una corrida de toros, Pérez sostuvo: “Afortunadamente, fue una cogida con suerte”. Romay, ante la risa de todo el staff del noticiero, no dudó en rematar: “Lo dijo”.

"A fines del siglo XX se pronosticaba que el cable terminaría con la TV abierta. Comenzando la tercera década del siglo XXI la tendencia se invirtió: los que abandonan el cable, tendencia creciente, combinan internet para ver OTTS como Netflix, Amazon, Star+, etc. con televisión abierta." Jorge Fontevecchia (Net TV)

Contrarreloj

Cuando el estudio montado en el Teatro Íntimo del Hotel Alvear quedó chico, las autoridades de Canal 7 ampliaron las instalaciones de la emisora sumando los espacios del cercano Palais de Glace. Como aún solo se emitía en vivo, era frecuente ver correr por la calle Posadas a locutores, periodistas y actores caracterizados yendo de una sede a otra para cumplir con su tarea en el horario previsto.

"Telefe es más que un canal de televisión, es una identidad que ha logrado, a lo largo de los años y para distintas generaciones, ocupar un lugar privilegiado en el imaginario colectivo. Telefe es sinónimo de historias, siempre innovadoras, de alta calidad, de puro entretenimiento, reuniendo a los mejores talentos, delante y detrás de cámaras, yendo siempre más allá de los límites." Darío Turovelzky

Censura

En sus primeras décadas y acorde a los tiempos, el medio guardaba recato, razón por la cual el lenguaje era muy cuidado y las escenas de las ficciones no contenían parlamentos ni situaciones “indecorosas”. En la década del sesenta, el Canal 12 de Córdoba levantó la ficción Cuatro hombres para Eva porque algunos de sus contenidos superaban los límites de la “discreción y las buenas costumbres”. Con el mismo argumento, otras emisoras del país amagaron con sumarse a la medida, pero el público rápidamente hizo saber su descontento. En la provincia mediterránea, moviendo las antenas ubicadas en los techos, la gente tomaba la transmisión de canales de ciudades cercanas para poder disfrutar del exitoso programa.

"En la conversación de los argentinos siempre están presentes los contenidos y las opiniones de los programas y conductores de América. El que la mayoría de los programas se emitan en vivo no deja espacio para corregir y lo dicho, dicho está. Esto muchas veces también puede traer problemas, aunque la mayoría del tiempo se agradece la autenticidad. También es de destacar que la programación de América es de contenido nacional lo que significa fuentes de trabajo para el sector en tiempos de tanta competencia con otras plataformas." Liliana Parodi

Rating récord

Históricamente, uno de los mayores niveles de audiencia lo generó la transmisión de la boda de Palito Ortega y Evangelina Salazar, emitida, en exclusiva, por Sábados Circulares en 1967. Pipo Mancera, conductor del programa, siguió el minuto a minuto de la intimidad de los novios con los detalles de los preparativos. En los alrededores de la Abadía San Benito una multitud se agolpó para intentar ver de cerca a los novios, mientras la pantalla de Canal 13 reflejaba lo que acontecía con varias cámaras transmitiendo en vivo. El rating trepó a 50 puntos, muy superior a lo logrado por Antonio Carrizo en Canal 11 con Sábados Continuados a esa misma hora. Eran tiempos donde había que golpear el televisor para que encendiese y mover la antena de acuerdo a la dirección del viento para obtener una imagen entendible.

"La Televisión Pública tiene grabada a fuego la marca de la innovación. Ese carácter innovador tiene tres dimensiones: la política, la tecnológica y la artística. La política, porque fue un gobierno nacional (el de Juan Domingo Perón, en 1951) el que tomó la decisión de impulsar el sistema y crear este canal. La tecnológica, porque desde acá se hicieron las primeras pruebas, se realizó la primera transmisión, se emitió el primer programa grabado, se inauguró la era del color, la digitalización y las transmisiones en HD. Y también es un canal innovador en lo artístico porque siempre fue la pantalla de las oportunidades para los creadores y las creadoras que no tenían espacio en otros canales. Acá tuvieron sus primeras chances grandes personalidades de la cultura y del periodismo que produjeron ciclos históricos que atravesaron todas las pantallas." Claudio Martínez

Con estilo propio

Roberto Galán generó controversias con algunas de sus ocurrencias. Su programa Yo me quiero casar, ¿y usted? fue marco propicio para las polémicas. Cuando dos personas con acondroplasia contrajeron enlace gracias al ciclo, no faltaron las voces que objetaron tal hecho. En el programa también encontraron pareja dos delincuentes prófugos de la policía, quienes fueron encontrados gracias a que impunemente aparecieron en televisión.

"Los canales llevan la matriz de sus fundadores: en el caso de eltrece es Goar Mestre, en elnueve el paso de Alejandro Romay y en Canal 11, Héctor Ricardo García. En los ´60, eltrece tenía una impronta más americanizada, ya que los cubanos que manejaban el canal tenían señales en Miami, así que replicaban esa televisión más comercial. En cambio, elnueve y Telefe, o el viejo Canal 11, se manejaban con una raíz popular. Todos los canales siguen respetando eso. Cuando se quiere romper con el camino que marcaron los predecesores, el resultado no es bueno. En el caso de elnueve, se sigue con la matriz de Romay, con el espíritu de acercar a la gente." Diego Toni

Susana auténtica

Acaso la metida de pata de Susana Giménez haya sido la más simpática y recordada en la historia de la televisión argentina. En el living de su programa de Telefe, la diva conversó con Daisy Krieger Vasena de Chopitea, entonces presidenta de COAS, quien comentó que, en una feria de próxima realización, expondría un dinosaurio. Desde ya, se trataba de una maqueta de diseño, pero Susana no dudó en preguntar: “¿Vivo?”, generando uno de los momentos más divertidos en la historia del ciclo.

Le tuvieron fe

Alberto Olmedo dio sus primeros pasos en la TV detrás de cámaras

No todos saben que el primer rol que cumplió Alberto Olmedo en la televisión fue el de switcher. Corría 1955 y su amigo Pancho Guerrero, uno de los directores históricos del medio, le ofreció el puesto en Canal 7. Olmedo, que vivía en su Rosario natal, se instaló en Buenos Aires buscando progresar económicamente con el flamante trabajo. En una cena con sus compañeros del canal, llamó la atención de dos directivos de alto rango por su carisma y por cómo divertía al grupo con sus bromas y sus imitaciones. A los pocos días, uno de los ejecutivos, rápido de reflejos, lo convocó para trabajar como actor. Durante cinco años llevó a cabo las dos ocupaciones hasta que su camino como artista tuvo un peso gravitante. “El Negro”, como le decían todos, podía dormir largas siestas entre escena y escena, pero en cuanto le tocaba grabar, se levantaba de su silla y decía su parlamento con gracia y total concentración... ¡y si se olvidaba de algo, improvisaba!