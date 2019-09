A los 72 años, Graciela Pal contó que se casa con su gran amor

La actriz Graciela Pal contó que, a los 72 años, se prepara para dar el sí Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de septiembre de 2019 • 15:41

Graciela Pal contó que, a los 72 años, se prepara para casarse con Eduardo, el hombre con el que comparte su vida desde hace casi tres décadas.

"Va a ser algo intimo. Mi testigo es mi hija Manuela y la de él, su hija Verónica", contó la actriz este mediodía, en Intrusos. "Confieso que tenía miedo de casarme, porque estamos tan bien que no lo pensamos. Quiero decir que existe el amor a mi edad y te podes enamorar con cosquillitas. Después, en diciembre, nos vamos de luna de miel a Cariló".

Además, Pal dio algunos detalles de este amor tan especial: "No es del ambiente, era gerente general de Actores pero no lo conocía de ahí. Lo vi por primera vez en Villa Giardino, cuando estaba de vacaciones con mi hija. Una noche lo vi y me enamoré. Pero el señor estaba comprometido. Era un pícaro".

Durante su paso por el programa de América, la actriz recordó a Romina Yan, en el día que hubiera cumplido 45 años. "Fui mamá de Romina en dos novelas: Provócame y Bella y Bestia. Me emociona porque tuve una relación entrañable con ella, maternal y amistosa. Recuerdo cuando estábamos en el estudio y llegaba su papá Gustavo Yankelevich. Se veían y a los dos les brillaban los ojitos. Era un placer verlos. Eso me quedo en mi memoria. Se adoraban Gustavo y Romina", señaló la actriz.

En la nota, Pal también hizo una sorpresiva confesión, al contar que una vez se había enamorado de un compañero de trabajo. "Fui novia de Pablo Codevila", disparó la protagonista de Cabaret, una de las obras más vistas de esta temporada, en el Teatro Liceo. "Fue hace muchísimos años. Estábamos haciendo una comedia y estuvimos juntos tres años. Mis padres lo adoraban", finalizó, aunque se negó a dar más detalles del romance.