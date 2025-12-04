MasterChef Celebrity: un supuesto romance oculto, lágrimas y una fuerte revelación en la gala de eliminación

Este miércoles, los concursantes de MasterChef Celebrity que tuvieron el peor desempeño en las pruebas semanales se enfrentaron para definir su permanencia en el programa. Momi Giardina, que se ausentó una vez más, en este caso en la noche de beneficios, también fue parte, al igual que Agustín “Cachete” Sierra, que tampoco estuvo presente en la noche de última chance por cuestiones laborales.

Al ingresar al estudio, todos se encontraron con una caja cilíndrica en sus estaciones con una mezcla de ingredientes esféricos y circulares: medallones de lomo, huevos, naranjas, zapallitos, avellanas, granos de pimienta y de mostaza, entre otros elementos. “Justamente, hoy queremos que preparen un plato redondo”, explicó Donato de Santis, uno de los jurados del certamen. Y su colega, Germán Martitegui, agregó: “Hoy van a tener 60 minutos para preparar un plato circular acompañado por un pan con la misma forma”.

Una vez que se pusieron manos a la obra, Wanda Nara, pasó por la estación de Marixa Balli y le hizo una pregunta que la desconcertó: “Quiero hablar las cosas de frente, porque nos conocemos hace muchos años. Por atrás tuyo comentan que hay un romance entre vos y un compañero que está acá, con Alex Pelao”, disparó la conductora.

“Ay, Wandi”, atino a responder la exbailarina, algo incómoda. Y aseguró: “Eh... Es un amor, lo quiero mucho. Es una amistad, pero nunca se sabe lo que puede pasar... ¡Ay! ¡Qué atrevida! Tenemos muy buena onda“.

Inmediatamente, Wanda se trasladó a la isla del influencer cordobés, con un ramo de hierbas que le quitó a Balli. “Me quiere, no me quiere”, empezó a decir, deshojando los vegetales. “Adiviná quién te manda esto... Sí, ella”, le dijo, mientras él la miraba ilusionado. Su distracción le complicó las cosas: los panes que tenía en el horno se quemaron.

Una vez cumplido el tiempo establecido, la primera en pasar al frente para que Martitegui, De Santis y Damián Betular probaran su preparación fue La Reini, que cocino un lahmacun con ensalada de hierbas. “La carne está muy apelmazada. Tiene buen gusto, pero la próxima vez, dejala que se pegue, pero no tan ‘hamburguesita’”, recomendó el chef italiano. Y el maestro pastelero sumó: “Para lo que tenías... El sabor de las hierbas, el gusto a comino, la cebolla están muy bien logrados. Y está bien cocida la masa”.

“Me pareció una locura que quisieras hacer un lahmacun sin contar con ninguna de las especias que lleva, pero salió bien. La carne tiene mucho sabor, pero lo mejor, para mí, es la ensalada”, festejó, a su vez, Martitegui.

Luego llegó el turno de Giardina y sus medallones de lomo con salsa de arándanos y cebollas encurtidas, cous cous a la naranja y pan de queso. “El ‘cascotón’ de queso está bastante bien, pero para comerlo tibio, por la cantidad de provoleta que tiene”, consideró Betular. Y Martitegui sumó: “La salsa quedó sabrosa y la carne está en buen punto”.

La tercera en pasar fue Emilia Attias, que preparó un tartar de lomo con pickles de cebolla, alcaparras, avellanas tostadas y pan de tomillo. “Está muy bien de sabor el tartar, pero si lo querías cortar a mano, deberías haberlo hecho superchico. El pan también tiene buen sabor, pero lo tendrías que haber hecho más fino, para que quede bien”, indicó Martitegui. De Santis, a su vez, señaló que la porción del tartar era “enorme” pero también resaltó que estaba “muy sabroso”.

Balli presentó una pizza de zapallitos, provoleta y tomate, acompañada de un pan de estragón. “Buena presentación, pero cuando tienen poco tiempo, amasen con más humedad”, recomendó De Santis. Y explicó: “Está apelmazado por exceso de amasado”. Martitegui estuvo de acuerdo y agregó que no se sentía el queso adentro del borde.

Inmediatamente después, llegó el momento de Sierra y su lomo a la mostaza con provoleta dorada con salsa criolla y mini pan de campo. “El pan está saladito, está rico. ¿Por qué hacemos un pan de campo así si no hay tiempo? Falta que explote. El punto de la carne está bien, pero es el Cachete de la primera semana", indicó Betular.

“No te esmeraste mucho y fuiste a lo seguro. Si no te eliminamos hoy, pero cambiá un poco el chip”, le recomendó De Santis, muy serio.

El siguiente participante fue Alex, que entregó un sándwich de lomo con ensalada fresca. “Son todos ingredientes muy nobles. La idea de haber cortado el pan y tostarlo hizo que quede menos crudo. ¿Tiene provoleta, también? Bueno, el nivel de sodio es para que llamen al SAME para nosotros tres. Yo no sé si nos odiás o qué“, cuestionó Martitegui.

La Joaqui, a su vez, preparó lomo a la pimienta con cous cous y pan de ajo. “Al pan se le siente el ajo, y eso es un punto a favor. La carne está cocinada en un punto dudoso para muchos, pero a mí me gusta así, un poco menos que a punto”, indicó De Santis en su devolución. Martitegui elogió el sabor del cous cous, pero consideró que la carne tenía exceso de pimienta.

Miguel Ángel Rodríguez también presentó un tartar de lomo, pero en su caso lo acompañó con una yema de huevo y pan de hierbas. “El sabor está bien: sé que estoy comiendo carne cruda, pero no siento la carne cruda. Y la porción debería haber sido un tercio. Lo que te ayuda en esta falsa boloñesa es el pan”, explicó Betular. Y Martitegui estuvo de acuerdo: “El pan está espectacular; está aireado, finito y cocido. Creo que es el mejor de todos”.

Por último, Julia Calvo pasó al frente con su pizza de cebolla, huevo, tomate y zapallitos. “Espectacular la presentación. Genera muchísima expectativa, pero después te encontrás con esos tres centímetros de masa que no se terminaron de cocinar, están semicrudos y sin leudar, y generan un efecto de prepizza sin cocinar”, aseguró Martitegui.

Luego de deliberar, los miembros del jurado coincidieron en que tres de los participantes quedaron “muy cerca de la puerta”. Los primeros en ser llamados fueron Cachete, Attias y La Reini, pero los tres siguieron en carrera. Después, pasaron al frente La Joaqui, Rodríguez y Giardina, que corrieron la misma suerte.

Entonces, quedó en claro que los tres concursantes con peor desempeño fueron Alex, Calvo y Balli. “Dos pizzas que no son pizzas y un sándwich que no es sándwich”, resumió Betular, antes de anunciar que la actriz de Margarita seguía en competencia.

“Es horrible. Ahora les toca separarse”, indicó Wanda, al darse cuenta de quiénes eran los dos participantes que seguían en zona de riesgo. Finalmente, se reveló que el sexto eliminado era Alex, que se emocionó hasta las lágrimas al despedirse. “Siempre tuve trastornos alimenticios, y a partir del programa pude mejorar un poco el vínculo con la comida”, reveló, antes de irse y agradecer la posibilidad de sumarse al programa y el apoyo recibido por parte de sus compañeros.