MasterChef Celebrity: del show de Cachete Sierra ante el jurado, a las lágrimas de Julia Calvo por su devolución

En una nueva prueba grupal de MasterChef Celebrity, luego de la noche de eliminación que dejó fuera de juego a Alex Pelao, los participantes del programa conducido por Wanda Nara se encontraron con dos heladeras que portaban cada una un cartel: “principio de mes” y “fin de mes”. Por supuesto que mientras en la primera había varios ingredientes, la segunda estaba casi vacía.

El encargado de explicar de qué manera iban a afectar esas heladeras el juego fue uno de los jueces, Damián Betular: “La idea es hacer un plato libre, sin pasar por el mercado, y probar su capacidad para cocinar mucho, con poco”, indicó.

“Las cajas que tienen en sus estaciones van a ser determinantes a la hora de comenzar la prueba”, agregó Germán Martitegui, refiriéndose a unas cajas metálicas que cada uno de los concursantes tenía sobre su mesada. Y explicó: “Los que tengas más suerte, van a tener un ticket que dice: ‘sueldo acreditado’, y eso les dará acceso a la heladera llena. Los que tengas menos suerte, van a tener acceso a un ticket que dice ‘sin saldo’, y deberán arreglarse con lo que hay en la heladera de fin de mes”.

El azar quiso que los más privilegiados fueran Agustín “Cachete” Sierra, Julia Calvo, Ian Lucas y La Joaqui, y que Sofi Martínez, La Reini, Chino Leunis y Emilia Attias tuvieran que ingeniárselas para preparar un plato con pocos ingredientes y de escaso valor económico. Pero no todo estaba dicho: “Acá hay una balanza, queremos que hagan una mini prueba para que ganen la ‘caja aguinaldo’, con algunos ingredientes premium que van a poder utilizar”, explicó luego Betular.

Para ganar ese plus, los concursantes debieron cortar un pepino en rodajas hasta llegar al peso de 270 gramos. “Si creen que tienen ese peso, vienen a la balanza y si es exacto, se para la competencia y ganan. Si no es exacto, vuelven a su estación, recalculan y vuelven. Hay una sola balanza y son ocho participantes, así que se van a tener que organizar”, explicó el maestro pastelero.

El primero en llevar su recipiente a la balanza fue Leunis, pero le faltaban unos cien gramos. Algo similar le ocurrió a Calvo, mientras que Sierra se pasó por más de 300 gramos. En un segundo intento, el Chino llegó a los 230, mientas que Ian Lucas también cortó de más.

Después de varios intentos, Ian llegó a 265, pero agregó una rodaja y se convirtió en el primero en lograr el peso exacto y se quedó con el privilegio de los ingredientes premium: trucha ahumada, queso feta y huevos de salmón.

A partir de ese momento tuvieron una hora para cocinar, y cumplido ese plazo, la primera en pasar al frente para que el jurado deguste su preparación fue Attias, que presentó albóndigas de carne con papas a la crema y relish de pepino. “Tres preparaciones bien hechas. Hay una que hace un poco de ruido cuando la comés junto a las otras: el relish. Crea un poco de confusión, pero es más que suficiente”, consideró Donato de Santis.

“Está muy bien el sabor de las albóndigas. Nadie dice que la salsa está hecha con cogotes de pollo, porque nadie la pide. Es un fondo de pollo”, agregó Betular, refiriéndose a la manera en la que la concursante presentó oralmente su plato. Y agregó: “No se entiende la presentación”. Y Martitegui resaltó que estaba “muy rico”.

Luego llegó el turno de la Joaqui, que presentó una sopa fría de pepino, albahaca y yogur griego con langostinos que mereció los elogios de Betular: “¡Me encanta! Está muy sutil el pepino, lo suavizaste mucho con el yogur y está muy balanceado".

“Quizá los langostinos al ajillo podrían haber estado blanqueados en agua con limón o alguna hierba, porque remite a algo asado que no tiene mucho que ver con la sopa fría. Pero, más allá de eso, está superbien”, sumó Martitegui.

En tercer lugar, Leunis dio a probar su arroz chino con ensalada de perejil y pepino. “Está muy sabroso. Esta es la prueba de que con poco se puede hacer mucho”, consideró Martitegui. Y De Santis estuvo de acuerdo: “Tiene un muy buen gusto. Lo que más me gusta es que con lo poco que tenías, te pusiste a trabajar y lograste un muy buen plato”. Betular, a su vez, aseguró que por ese camino, el conductor puede llegar a la final.

Inmediatamente después, Calvo dio a probar su ojo de bife con palta a la plancha, espárragos salteados y ensalada de pepino. Lo primero que le llamó la atención a Martitegui fue la dirección del corte de la carne. “Es un sacrilegio”, indicó. “Tenías una heladera llena de elementos espectaculares, pero no hay cocina: carne a la parrilla, espárragos blanqueados y la palta toda cortada... Se pierde la belleza de esos elementos. Hay varias cosas que no están bien”, sumó De Santis. La devolución del jurado hizo que los ojos de la actriz se llenaran de lágrimas.

Sofi Martínez avanzó hacia el jurado pensando que su plato, patas de pollo fritas, ribs de choclo, ensalada fresca y encurtido de pepino y cebolla, era el peor de todos. “Está bien de cocción, que ya es difícil, pero no tiene mucho gusto. Le falta sabor. No entiendo la lechuga, porque no va con nada de eso. Y a las ribs de choclo también les falta sabor”, consideró Betular. Martitegui, en tanto, aseguró que el punto de cocción del pollo estaba “increíble”, pero todo lo demás tenía “problemitas”.

Sierra, a su vez, sabía que iban a señalarle que una vez más decidió cocinar carne vacuna, pero, de todos modos, presentó confiado su tomahawk con papines y espárragos salteados con panceta, y frente al jurado cortó la proteína en lonjas y le agregó sal y pimienta. “Estoy cansado de decirles que si van a hacer una carne, tiene que ser espectacular, y que si no, no la hagan. Esta lo es”, comenzó su devolución Martitegui.

“La tabla de madera es muy acertada y la presentación fue espectacular. Todo muy bien. Yo hubiera cortado las papas más grandes y a los espárragos los hubiese dejado enteros, para seguir con la mística de lo gigante”, agregó.

“A la vista saltan dos cosas: la falta de cuidado al limpiar el hueso, y hay parte de la grasa que podrías haber eliminado”, expresó, a su vez, De Santis. Y Betular sintetizó: “Mucho show y falta salsa”.

Luego, la Reini avanzó hacia el jurado con su matambrito de cerdo al limón con cremoso de zapallo y manteca de perejil. “El matambre está muy bien condimentado. Hubieses dejado más costra, aún, para que se caramelice. El puré está un poco salado e invasivo”, afirmó De Santis. Una vez más, Betular estuvo de acuerdo: “Es casi un jamón crudo”.

Para el final, quedó el gran beneficiado de la noche: Ian Lucas. El influencer preparó una entraña con ensalada verde, chips de batata, alcaparras fritas y chimichurri. “No sé si la ensalada griega queda tan bien encima de la entraña. De sabores está bien, pero no sé si todo junto queda bien”, explicó Betular. Y De Santis resaltó: “La griega, no es griega. Cuando la vez la reconocés, pero vos le pusiste la panceta, el chimichurri, las alcaparras. Es un bombardeo de sabores”. Martitegui, que fue quien asesoró al participante en su estación, no estuvo de acuerdo con sus compañeros y elogió el resultado.

Solo faltaba que los tres miembros del jurado definieran cuáles eran los concursantes que, gracias a su desempeño, pasaban a la noche de beneficios y cuáles debían seguir luchando por su permanencia en el concurso en la noche de última chance previa a la eliminación.

Después de deliberar, Betular, Martitegui y De Santis llamaron primero a la Joaqui y a Leunis para anunciarles que pasaban directamente al balcón. Después llegó el turno de Attias, Calvo y Martínez, pero del trío solo la protagonista de Casi Ángeles logró conformar al jurado. Sierra, Ian Lucas y Sierra quedaron para el final, y Cachete fue el último en pasar a la gala de beneficios.