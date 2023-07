Adrián Suar: “Soy un fanático de la televisión abierta”

Pablo Sirvén mantuvo una extensa conversación con el actor, productor y director de Programación de eltrece; el estado de la televisión abierta, las nuevas apuestas del canal y el deseo de volver a contar con Mirtha Legrand en pantalla

Pablo Codevila, gerente de Programación de eltrece recuerda una anécdota del verano marplatense de 1988 cuando Adrián Suar era muy jovencito y le pidió el auto prestado una noche para salir, cosa que le llamó la atención porque nunca lo había visto manejar. Grande fue su sorpresa al escuchar cómo sufría el motor y salía en zigzag.

“Entonces pensé –cuenta Codevilla–: este chico tiene un poder de convencimiento increíble y le dije a mi mujer que todo lo que Adrián se propusiera lo iba a lograr, y lo logró”.

Suar completa esa anécdota: “Me parece que era un Renault 18. No entraban los cambios. No me arruinó la noche, pero el auto sí”.

Adrián Suar en su llegada a LA NACION Manu Cascallar

-Pero ahí Codevila dice una cosa interesante: que vas para adelante siempre...

-¿Rompiendo cosas? Podría ser.

-Bueno, cómo estás en tantas actividades al mismo tiempo –sos actor y producís TV, cine y teatro– muchas de esas cosas las habrás ido conociendo haciéndolas. Te debe haber pasado un poco lo del auto.

-Todas, todas. Sí, como los cambios en el auto, primero no entran y después, sí. Me fui haciendo, haciendo, sí. Prueba, error e instinto. Eso se tiene. Y el instinto es sentir algo en la panza, algo que el cuerpo te dice “esto es”, una vibración corporal, por decir algo. No quiero decir pavadas, pero tiene algo de eso; la absoluta determinación y allá vamos. Pero no soy terco ni mesiánico. También me he equivocado muchas veces.

Tiempo de make up, antes de entregarse a la conversación Manu Cascallar

Hace 22 años que Adrián Suar es el director de Programación de eltrece. “¿Veintidós ya? No llevo la cuenta”, dice el actor y también fundador de Polka, su productora, no bien comienza la entrevista exclusiva para suscriptores como parte del ciclo LA NACION +Cerca Protagonistas a primeras figuras del ámbito del espectáculo local.

Es un momento de intensa hiperactividad para Suar: está de gira con Inmaduros, la obra que representa con Diego Peretti; produce movimientos claves en la grilla de eltrece, que le están deparando mejoras en el rating; pronto estrenará en el cine Jaque mate, una película de acción que lo tiene como protagonista, al mismo tiempo que no descuida la producción teatral de Votemos y Piaf.

-Cuando tomaste el cargo, la televisión todavía ocupaba un lugar muy central. Hoy comparte la atención con muchas otras pantallas. ¿Qué tipo de balance hacés de estos tiempos tan tempestuosos, pero también tan desafiantes?

-Bueno, varias cosas, primero, el nivel de competencia. Tardé en asimilar los nuevos tiempos. Desde ya es una bendición todo lo nuevo que pasa. Generalmente estoy a favor de los cambios. Me tocó a mí en los 90 cuando se armaron las productoras independientes. Sigue habiendo un común denominador que es la creatividad, la innovación.

-Goar Mestre, el fundador de Canal 13, decía en los años 60, en otro tipo de Argentina mucho más rica, que en Buenos Aires solo había lugar para dos canales de TV. Pasaron 20.000 años, estamos mucho peor, pero llenos de canales ya no solo abiertos, sino de cable, los sitios de Internet, YouTube y las plataformas de streaming. ¿Cómo funcionar en medio de toda esa selva audiovisual superpoblada?

-Se fue fraccionando. Depende cómo te va yendo. He tenido malos años con Telefe muy por arriba de eltrece; después se achicó la diferencia. Hoy se diversificó en muchos otros aspectos, pero no tiene esa penetración. Tampoco hay un streaming que haga 20 puntos.

"Yo sigo con el foco en hacer ficción", sostiene Adrián Suar

-Aunque con una torta de audiencia más chica, ¿cómo juegan las señales de noticias?

-Las noticias son vedettes. Entre todas las señales, LN+, TN, C5N y el resto, tienen rating y juntas ocupan un lugar importante. Hay que aprender a convivir y a estar más creativos. Yo sigo con el foco en hacer ficción, llevar un canal adelante y tratar de elegir buenos programas que completen una programación acorde a eltrece. A veces lo logro, a veces lo logro menos. A veces me enojo más. Soy un fanático de la televisión abierta. Me crié ahí, le tengo un amor enorme, le debo mucho. Hay muchas cosas que pasan en la televisión abierta y que después se derraman en otros lugares.

-¿Por qué los canales abiertos ya casi no apuestan por la ficción?

-Bueno, eltrece sigue apostando. Antes yo hacía dos ficciones por año. Después compartimos, con la llegada de Tinelli al canal, una ficción y Marcelo hacía lo que hace. Las ficciones son muy caras. No todos los canales están preparados. Telefe lo puede hacer, pero apuesta a otro tipo de cosas, como los big shows y los realities.

-Se supone que las audiencias están más dispersas y más desconcentradas precisamente por la cantidad de cosas que tienen para ver.

-Cuando la televisión invita a algo bueno, sigue teniendo números grandes. Pero, de todos modos, hay mucha ficción de parte de plataformas como Disney, Amazon y Netflix, entre otras.

-Y en medio de todo este mar encrespado, ¿cómo la viene pasando eltrece?

-Venía de un año difícil. No me estaba yendo bien. No había encontrado la noche. Después de la pandemia, creo que entré en una zona difícil como programador. Perdí un poquito el eje.

-Y Telefe, por el contrario, empezó a tener su gran momento.

-Telefe se acomodó bien. Lo que yo no pude hacer bien lo hizo Telefe. Me impactó que Gran Hermano tuviera tanta repercusión. Lo sufrí desde la vereda de enfrente. Eso demuestra que la televisión abierta está muy viva. Pero ahora siento que de a poco, tras algunas pruebas que no me salieron bien, estoy empezando de nuevo a perfilarme otra vez. Con [Darío] Barassi funcionando, Telenoche mejoró; Guido [Kaczka] está bien, hice una novela que no me funcionó del todo, como yo quería, la parte dos de ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza). Voy a arrancar otra ficción, Buenos chicos. Tiene que volver la franja de 18 a 20 y pico de años. Ese cliente, que en la tele de antes estaba, se nos fue un poco. Había muchos programas que veían los pibes de 15 para arriba y que, si ahora no los invitás, es difícil que vengan.

Adrián Suar y Pablo Sirvén en la redacción de LA NACION

-¿Sos un actor que produce o un productor que actúa?

-En algún momento decía que era un actor que produce. Me siento y sigo siendo actor, pero también soy un productor que actúa. Pude generar un equilibrio. Me gustan las dos cosas. Seguiré actuando, pero la producción me gusta muchísimo.

¿Cómo sentiste la partida de Marcelo Tinelli después de tantos años en el canal?

-Fue alguien que me acompañó muchos años en eltrece. Sentí que habíamos cumplido un ciclo los dos: él con eltrece y nosotros con él. Marcelo necesitaba tomarse un respiro, me parece, de la pantalla de eltrece. Tengo la sensación que nosotros también de él por un tiempo. Pero fueron años muy buenos. Ahora es un programador, tiene el mismo rol que yo, pero en América. Sabe mucho el flaco. Va a pelear, va a estar ahí. Se está ordenando la pantalla de América. Es alguien que le va a aportar al oficio.

-¿Por qué no vuelve Mirtha Legrand a eltrece?

-Creo que va a volver a alguna pantalla. Espero que sea a la de eltrece. No pudimos arreglar por temas de público conocimiento. A la productora de Nacho Viale la propuesta de eltrece no le había alcanzado económicamente. Con Mirtha sola no le alcanzaba y Juana [Viale] lo quería hacer, pero no en el horario del domingo al mediodía.

-Y Mirtha, que quiere volver.

-Obvio, ¿cómo no va a querer volver? Espero que vuelva. La verdad que no sé mucho más que decir.

"Arranco El galpón, un programa nuevo con Sergio Lapegüe", cuenta Adrián Suar sobre las novedades de la programación de eltrece

-Ellos quieren el combo; vos, Mirtha sola.

-No, yo quiero a Mirtha y Juana, pero entiendo que lo que comunicaron ellos es que Juana no se siente contenta el domingo al mediodía, o no lo quiere hacer o no puede. Parece que las dos quieren ir el sábado a la noche.

-Y mientras tanto pasa el tiempo y vos resolviste algo con Sergio Lapegüe.

-Pero no es un reemplazo de Mirtha. No cambié a una por el otro. Arranco El galpón, un programa nuevo con Sergio Lapegüe, que va a tener su banda e invitados y lo va a hacer bien. Y a Mirtha, esperándola siempre. Ojalá podamos. Yo le tengo mucho cariño y no entiendo cómo no está en el aire una señora que tiene tantas ganas de hacerlo. Sí puedo entender los motivos, lo económico. La productora de Nacho tendrá sus razones, pero seguramente estará en alguna pantalla.

-El tema de la salud de Wanda Nara y Jorge Lanata, si bien es un tema que comenzó en la radio, termina explotando con más fuerza en la tele. ¿Cuál es tu postura?

-No soy periodista, soy un ciudadano que entiendo y veo. Creo que el periodismo tiene la posibilidad de dar información y la da. Siento que a la gente le pegó más no por la información sino por lo poco empático que fue Jorge.

-¿Vas a protagonizar una obra de teatro con tu ex, Griselda Siciliani?

-Estamos viendo, se está trabajando el material. Griselda tiene muchos compromisos el año que viene. En octubre o noviembre definiremos si se hace en el 24 o en el 25.