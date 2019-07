El joven, de 34 años, murió el sábado debido a complicaciones derivadas de la obesidad que padecía Fuente: Archivo

El sábado pasado murió Maxi Oliva, el primer ganador del reality Cuestión de peso, y su padre culpó a Alberto Cormillot de haberlo abandonado. Hoy, el médico rompió el silencio y afirmó que el joven de 34 años ya no era su paciente.

"Cormillot, dijiste que hiciste todo lo que había que hacer por mi hijo y hace una semana que estamos pidiendo una cama en Malvinas [el Centro Municipal de Obesidad y Enfermedades Metabólicas Doctor Alberto Cormillot, de Malvinas Argentinas]. ¿Por qué nunca lo llevaste a tu clínica?", preguntó Carlos, el padre de Maxi Oliva, en el ciclo Confrontados.

Hoy, desde el programa Nosotros a la Mañana, en eltrece, Cormillot respondió: "El último contacto que tuvimos con Maxi fue en agosto o septiembre de 2018. El comenzó a espaciar las consultas y después declinó con seguir con el tratamiento. El martes [de la semana pasada] un colega me manda un audio y me dice que Maxi está mal. A las 18,30 me pregunta si se lo puede internar. Y le dije que llame al Municipio de la Matanza para que lo consulte".

Además, explicó que el viernes lo habían llamado del Municipio para decirle que lo iban a buscar para internarlo. "Nadie habló conmigo durante todo este año. Nadie me pidió ayuda. Ayuda me pidieron el viernes. Pero cuando lo iban a llevar hizo una insuficiencia cardíaca. Si una persona a los 20 años tiene 60 kilos de más, su expectativa de vida son 12 años más o menos, según indican algunos estudios. Para una persona de 300 kilos es peor, aunque no hay estudios al respecto", explicó.

"Yo había decidido no hablar del tema para no confrontar con el padre, que está atravesando su dolor. Pero cuando veo que tanta gente se suma y se preguntan por qué yo no hablo, está absolutamente claro que no tuve contacto con el paciente durante un año. No era mi paciente ni estaba yendo a Malvinas , estaba en otra jurisdicción. Decidí hablar porque todo el mundo estaba escuchando una sola campana", aclaró.

Por otra parte, Cormillot dijo que no era posible operar a Maxi para que baje de peso pues el joven "tenía contraindicaciones médicas muy fuertes para operarse. Era más riesgoso operarlo".

Recordemos que en 2007 Oliva fue el ganador de la primera temporada del ciclo Cuestión de peso. En 2010, al alcanzar los 250 kilos, hizo una denuncia por abandono de persona en contra del médico Alberto Cormillot, la cara más visible del reality. Más adelante, regresó al programa arrepentido. "Yo me metí todos estos kilos y la desesperación de verme cada vez más gordo me llevó a cometer errores y salir en canales en los que no tendría que haber salido", había explicado en ese momento. Hacia al final de la edición 2016, había perdido más de la mitad de su peso, pero tres años después volvió a subir hasta los 300.