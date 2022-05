El humorista Alfredo Casero reaccionó este viernes en forma violenta durante un segmento del programa +Voces, en LN+. Enojado, golpeó con fuerza el escritorio del estudio de TV, increpó a los conductores, y se retiró a los gritos. “No me tomés por pelotudo”, llegó a espetarle al conductor del ciclo, Luis Majul.

Alfredo Casero estalló de furia en LN+ y abandonó el estudio a los gritos

“Todos ustedes son una manga de.... todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben, saben lo que están haciendo y se están llevando todo”, afirmó sin quedar muy claro a qué hacía referencia.

El actor se molestó cuando los miembros del programa, en una mesa redonda, discutían sobre el discurso de Cristina Kirchner en la Universidad Nacional del Chaco Austral, donde recibió un título honoris causa y criticó al Gobierno. “Nosotros estamos viendo lo bien o mal que se viste esta persona, lo mal, lo mucho o lo poco que habla”, manifestó, luego que Majul le diera pie para opinar.

A continuación Casero, dijo que podía expresarse de esa forma porque no le tenía “miedo” a Cristina Kirchner ni “a nadie”, y soltó: “Y por más que me quieras dejar como un freak, o como un loco, yo te puedo decir...”. Majul lo contradijo en ese punto, pero Casero lo volvió a interrumpir: “Si, estás molesto conmigo y lo siento”.

Sorprendido por la declaración, Majul intentó convencerlo de lo contrario, pero Casero aclaró que no le molestaba. “Si a vos no te molesta, a mi tampoco”, acotó Majul. “Ay, ¡Qué plomo! ¡dios mío! No puedo, yo no puedo así..”respondió el actor. “¿Te estás refiriendo a mi?, le preguntó el periodista. “Si, ahora me refiero a vos, ¿puedo terminar de hablar?”, le inquirió.

“Si, Casero”. La respuesta afirmativa de Majul irritó al actor. Le dio un golpe de puño a la mesa con fuerza, se puso de pie y comenzó a quitarse el micrófono, mientras vociferaba en contra del conductor y de los periodistas que integraban la mesa.

“No me tomés por pelotudo, porque después de te c... en las patas, y empezás a ver Mandelas por todos lados”, disparó. Y volvió a criticar el debate que estaban teniendo en el programa. “Ustedes periodistas [a los] que les va bien, lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata, [mientrás] la gente está en la calle. Y siguien viendo a ver si está bien o si está mal que esa persona esté ahí”, sostuvo en alusión a Cristina Kirchner. “Ustedes tendrían que sacar esa gente de ahí, porque los políticos no pueden”, añadió.

“Si, echame”. Ante la perplejidad en el estudio, y mientras mantenía un elevado tono de voz, el humorista se volvió a acercar a la mesa. “Vos te ganas el problema, no yo”, le dijo mientras ya salía del estudio, aunque la cámara aún registraba sus momentos.

Majul, que siempre se mantuvo en el escritorio, le aclaró que no lo estaba expulsando. “Vos te estás yendo”, señaló. Sin embargo, el humorista no dejaba de expresar descalificaciones y la tensión en el estudio era notoria. Fue en ese contexto que el conductor le aclaró que no le “tenía miedo”.

La frase lo hizo regresar a Casero al estudio, se aproximó a la mesa y lo miró fijamente a Majul. “Vos que leés a los psicópatas, cuando alguien dice ‘no te tengo miedo’ es porque está c... en las patas. Buscá a Mandela”, aseguró, sin reparar quizás que había expresado una frase similar en el inicio de su intervención.

Tras pronunciar esas palabras, el humorista se retiró definitivamente del programa y el conductor, aún asombrado por lo ocurrido, continuó con la emisión del ciclo.