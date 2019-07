A punto de perder a su esposa, su dinero y su posición social, Ferreyra toma una desesperada determinación Crédito: Prensa eltrece

Torcuato (Benjamín Vicuña) está a punto de perder todo. Mientras Bruno (Albert Baró) hacía su aparición triunfal en el Jockey Club, y se presentaba como su gran amigo y mentor en la esperada cena de admisión, Lucía (Delfina Chaves), su esposa, está a punto de abandonarlo aprovechando su ausencia en la mansión.

Bruno no se ahorró detalles: contó todo lo ocurrido durante la guerra y su traición frente a todos, cómo le disparó en el estómago para quedarse con todo lo suyo y terminó vendiendo a su hermana Julia (Laura Minguell ) al prostíbulo de Trauman (Fernán Mirás). "Prostitución, contrabando, estafas, no se privó de nada. Es un mentiroso, un delincuente y un estafador", aseguró. Y aunque Torcuato intentó defenderse diciendo que los Ferreyra son una familia de trabajo ,el silencio de todos los presentes dejó en claro que no le será fácil revertir la mala imagen que su antiguo amigo acaba de sembrar.

Lucía, en tanto, se atrasa al encontrar a Alambre (Fausto Bengoechea) cambiando los cuadros. Aunque el muchacho le miente y le inventa una excusa -en realidad está cambiando los verdaderos por falsificaciones- a ella le parece extraño su discurso.

Ese retraso y el anticipado regreso de su marido y de Alicia (Mercedes Funes) del Jockey, la sorprenden en plena huida. Torcuato encuentra la carta que le dejó a modo de despedida y en ese momento entiende que el amante de su esposa es también Bruno.

Con esa certeza la sorprende y la increpa, creyendo que está al tanto de lo que acababa de ocurrir en el club. Allí intenta convencerla de que todo fue un plan de Bruno, un viejo amigo de España, para quedarse con todo. "Sabe mentir. Es un criminal. Yo lo metí preso en España. Escapó y por eso me está haciendo todo esto. Te está utilizando para vengarse de mí", le miente, y agrega que fue él quien le disparó en la pierna.

Alarmado por la ausencia de Lucía en el conventillo, Bruno llama a la mansión y habla con Alicia. A pesar de que intenta hacerle entender que ella también está en peligro, la mujer lo insulta y le deja en claro que si se mete con su hermano, también se mete con ella.

La mujer impide que Lucía salga de la casa y le pide a Aldo (Gonzalo Heredia) que eche de su casa al español. "¿Vos sos parte del plan de Bruno? ¿Por qué estás conmigo?", le pregunta. Y se queda conforme cuando su esposo le miente diciendo que apenas conoce a aquel muchacho.

El plan de Bruno es presentar una denuncia al día siguiente, con todos los papeles que acreditan su versión de los hechos. Sin embargo, Torcuato se adelanta, va a hablar con el juez Iturbide (Ernesto Larrese), le miente y se aprovecha de la atracción que sabe que despierta en el hombre. Tanto, que lo seduce, toma sus manos, lo besa apasionadamente y pasa con él toda la noche.

Libertad (Virginia Innocenti), a su vez, no puede creer haber humillado a Bruno creyéndolo un "pordiosero". Gabriel (Federico Salles), en tanto, está aterrado pensando que Julia, la mujer que él mató a golpes, es la hermana de aquel muchacho. Lidia (Minerva Casero), a su vez, se entera de lo ocurrido en el Jockey Club e intenta comunicarse con Lucía, pero Alicia desenchufa los teléfonos.

La menor de las Morel, entonces, consigue entrar a la casa de su hermana y contarle la verdad sobre lo sucedido en la noche anterior. "Él me contó la misma historia pero totalmente al revés", le responde Lucía, pero Lidia le pide que escuche la versión de Bruno. Lucía le hace caso y parte con ella, a pesar de que su marido intenta impedírselo.

Una vez en el conventillo, Bruno le cuenta que acaba de realizar una denuncia en contra de su marido, le muestra la herida de bala que le hizo y le cuenta que es Torcuato quien trae mujeres de Europa para convertirlas en esclavas sexuales. Ella, de todos modos, le reprocha que no se lo haya contado antes. " A mí ninguno de los dos me dijo la verdad", le dice, y le pregunta por qué envió a Alambre a robar los cuadros y a inundar la bóveda. "Usted vino a vengarse de Torcuato y fui parte de su plan. Nunca voy a perdonarlo", le dice y se va.

Aldo, Julián (Tomás Kirzner) y Raquel (China Suárez), en tanto, van a interrogar a Roinstein (Santiago Ríos) sobre el paradero del bebé de Anna (Candela Vetrano), pero en medio del intercambio, el proxeneta cae al piso envenenado. Salaberry (Luciano Cáceres), entonces, toma cartas en el asunto y comienza a investigar quién fue el culpable.

Al llegar Ivonne (Andrea Frigerio) a la comisaría ve a Trauman pagándole mucho dinero a uno de los guardias. Julián, la echa del lugar y deja en claro que no quiere que entre nunca más al calabozo.

Más tarde, Trauman logra darse un atracón con chocolate y se desmaya. Antes, le exige al guardia que lo lleven al mismo hospital en el que se encuentra Roinstein.

Cuando Torcuato pensaba que aún tenía los bonos sufre el peor golpe: el sótano se "inundó" y perdió todos los papeles. "Este tipo nos arruinó", le dice a su hermana, que no puede creer que ya no tienen ni un peso. "Moretti no vuelve a entrar acá. Es su cómplice", intenta explicarle él, pero ella lo niega. Alí (Ariel Pérez de María), en tanto, le acerca un telegrama que le informa que le cancelan la hipoteca por falta de pago en la deuda con Soldati.

Por su seguridad, Raquel decidió que Alenka (Lourdes Mansilla) viaje hacia un convento alejado en el campo. Hacia allá se dirige junto a ella y Salaberry; y en el viaje se da cuenta de que su relación con el policía comienza a afianzarse cada vez más.