Paloma Méndez, de Gran Hermano: el último mensaje que recibió de Furia y la historia que prefiere callar

Escuchar

Cuando Paloma Méndez se fue de Gran Hermano en gala del domingo pasado, Juliana “Furia” Scaglione se acercó a ella y le dio un importante mensaje . Los poco menos de dos meses que esta joven de 21 años permaneció adentro del juego, le alcanzaron para redescubrir la importancia de una vocación que comenzó en su niñez, entre muchas otras cosas. En diálogo con LA NACIÓN, Méndez se refirió a su permanencia en el reality, su infancia y la relación con sus padres.

-¿Qué sentís que te dejó tu paso por Gran Hermano?

-En lo personal siento que crecí un montón y empecé a valorar cosas que por ahí estando afuera no valoraba. Me dejó cosas increíbles.

-¿Cómo sentiste el clima en la casa durante tus últimos días, en los que Furia debió retirarse para realizarse una batería de análisis médicos?

-Estábamos todos preocupados por ella y nos encontrábamos muy alerta frente a esta situación. Claro que, por otra parte, también estábamos alarmados por la llegada de Coti . La casa va rotando todo el tiempo y creo que ese ingreso fue un cambio rotundo, en el que nos aliamos entre varios para sacarla del juego, como si fuéramos un frente común.

-Cuando te despediste de la casa, Furia se acercó y te dijo algo, ¿qué fue y cómo lo tomaste?

-Cuando salí, Furia me dijo: “Cantá que la vas a romper”. Me pidió que me dedicara a eso, que iba por buen camino y yo lo tomé súper bien porque más allá del juego y que pasan cosas ahí adentro, todos somos personas y se trata de tirarle buena onda al otro.

-¿Cómo nació tu amor por el canto?

- A mí me criaron con música porque mi mamá tenía una banda y yo desde muy chica cantaba en mi casa. Pero dedicarme por completo y estudiar canto, eso fue a partir de los diez años, a esa edad empecé a tomar clases. La mayor parte de mi vida hice canto, en pandemia lo dejé, pero ahora estoy con ganas de retomarlo. Siempre me quise dedicar a eso, pero a veces uno se tira para abajo o le da vergüenza y por eso no, pude terminar de desarrollarme como me hubiera gustado.

-¿Qué recordás de esa infancia rodeada de música?

-Tengo recuerdos hermosos de ir a teatros con mi mamá para verla cantar y acompañarla en todos sus shows. Mis papás siempre me apoyaron desde el día uno, en todo lo que me propongo. En canto o en lo que sea, ellos me van a respaldar siempre.

-¿A qué cantantes mirás con atención?

-Tengo una admiración terrible por Fabiana Cantilo y de afuera me gustan mucho Rihanna y Miley Cyrus. Me gustan ellas porque estoy criada a base de rock nacional, blues y jazz. La música de ahora la consumo, pero a lo que me quiero dedicar es al rock.

-Hay un episodio poco claro en tu historia familiar, en el que tu papá engaña a tu mamá y en donde aparece en escena el nombre de Moria Casán, ¿podrías contarme cómo es esa historia?

-La verdad es que no hablo de ese tema y no quise hablar por respeto a mis padres. Quiero cuidarlos . Te puedo confirmar que sí, que eso sucedió, pero no te voy a dar mucho detalle porque no los quiero exponer . Pero sí quiero resaltar que mi mamá y mi papá están felices y en su mejor momento, se llevan superbién y son muy compañeros. Cada uno tiene su pareja y aunque no están juntos, hay una muy buena relación.

-¿Qué tipo de carrera te gustaría proyectar de acá en adelante?

-Tengo pensado desarrollarme en la música y explotar mi potencial, que sería una lástima desaprovechar. Los medios también me encantan, me gustaría ser panelista.

-¿Cómo es la relación con tu familia? ¿Cómo les contaste que ibas a entrar en Gran Hermano?

-Les di la sorpresa. Los únicos que lo sabían eran mis papás, que se enteraron a último momento y mis dos mejores amigas. El resto de mis familiares, entre ellos una hermana más grande que tengo por el lado paterno, no se enteraron por mí, sino por mis papás. Como me daba miedo que se filtrara, prácticamente no le conté a nadie.