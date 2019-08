La Polaca, aún separada de Aldo, procura seguir cuidándolo

Cerca de llegar al final de su primera parte, la tensión crece y crece en Argentina, tierra de amor y venganza, al punto que Raquel ( Eugenia Suárez) llega al límite de su paciencia y contrataca con toda su artillería a Samuel ( Fernán Mirás).

El episodio comienza con Aldo ( Gonzalo Heredia) emboscando al villano. Con la complicidad de Alicia ( Mercedes Funes), Trauman va a una vieja casona y allí lo atrapan los héroes, que lo atan a una silla para ejecutarlo. Pero mientras tanto, Raquel intuye que algo no va bien cuando percibe que Ana ( Candela Vetrano) le busca excusas para que no se retire del hospital. Confiada en su percepción, va a lo de Torcuato ( Benjamín Vicuña) y allí se entera de toda la verdad por boca de su hermana. La polaca y el marido de Lucía ( Delfina Chaves) se dirigen entonces al lugar donde van a matar a Samuel.

Mientras tanto, y aún maniatado, Trauman no deja de provocar a sus captores, asegurándole a Moretti que no tiene el valor para matarlo. Al héroe le tiembla el pulso, pero está decidido a no dejar que ese villano siga secuestrando y prostituyendo a mujeres. Y cuando apunta a su cabeza y parece decidido a quitarle la vida, irrumpe en el lugar Raquel, acompañada de Torcuato, quien a su vez le apunta a Aldo para intimidarlo y que no mate al villano. La polaca le ruega que recapacite, le dice que está a punto de dar un paso del que no podrá regresar, y que si lleva adelante su venganza, puede que solo consiga estropear su vida.

Luego de escucharla, Aldo desiste y baja el revolver. Pero en ese momento, Trauman no tiene mejor idea que amenazar a Raquel, asegurando que atacará a su hermana a modo de venganza. La joven estalla, toma el revolver de Aldo y le pega a Samuel un tiro en la ingle. El villano queda herido de muerte, y es transportado en ese mismo momento al burdel. Allí un médico lo atiende y logra salvarlo, pero el villano pierde sus testículos. Por su parte, Aldo sabe que el contrataque será feroz, pero la polaca le asegura que no deben tener miedo, que eso ya no sirve.

Por su parte, Bruno ( Albert Baró) y Lucía viven una luna de miel improvisada. Refugiados en una casa en el campo, aprovechan el tiempo juntos y proyectan una vida compartida. En sus planes, se encuentra la idea de llevar a vivir con ellos a Libertad ( Virginia Innocenti), y por ese motivo van a verla. La madre de la joven, cuando ve en su casa una vez más al español, no puede más que indignase. Pero Bruno le cuenta su origen, y le pide que haya paz entre ellos. Si bien la mujer se resiste, pareciera que poco a poco empieza a comprender que contra el amor de los jóvenes, no vale la pena oponerse.

Y mientras Bruno y Lucía creen haber superado todos los obstáculos y se preparan para un futuro próspero juntos, no saben que Torcuato está planeando una venganza que estropeará los planes de pareja.