Luego de entregar las pruebas que incriminan a Trauman en la trata de personas, Ivonne intenta declarar ante el juez, pero su estado de salud no le permite cumplir con su cometido

Después de encuentros y desencuentros, Lucía (Delfina Chaves) y Bruno (Albert Baró) al fin sienten que tienen allanado el camino para construir un futuro juntos. Mientras ellos se besan para celebrar este nuevo comienzo en la mansión a la que planean llevar a vivir a las chicas rescatadas del remate organizado por Trauman (Fernán Mirás), hay alguien que los vigila: Torcuato (Benjamín Vicuña).

Más tarde, volverán a disfrutar de un momento familiar en el parque junto a Pedro, pero otra vez serán espiados. Ajenos a esta situación, Bruno le entrega a su amada un anillo. "Quería asegurarme que esta vez va de verdad", le dice. "Te digo que sí. Mil veces te digo que sí", le responde ella, sin saber que su malvado esposo aún sigue vivo.

El herrero que estuvo revisando la mansión para ocuparse de las rejas aparece en la casa de Torcuato, que asume la identidad de Alambre (Fausto Bengoechea). El hombre le explica que le parece excesivo llenar todas las ventanas y puertas de rejas, pero él insiste y le paga para que lleve adelante el proyecto. Su plan es deshacerse de todos cuando estén viviendo en aquella casa, y las rejas, seguramente, les impedirán huir en el momento en el que lleve a cabo su venganza.

Cuando el verdadero herrero enviado por Alambre llega a la mansión para hacer su trabajo, Bruno y Lucía comienzan a sospechar que algo extraño está ocurriendo.

Mientras tanto, en su lecho de muerte Ivonne (Andrea Frigerio) logra despedirse de su hijo, Julián (Tomás Kirzner). "Ojalá puedas construir una vida con Carmencita (Maite Lanata) y te olvides de toda esta mugre. Que te olvides de mí. Yo no te dejé con mis padres para alejarte de mí, te dejé porque te amo", le explica entre lágrimas.

"Yo no puedo perdonarla", se ataja él, pero las palabras de su madre lo hacen aflojar y termina abrazándola y llorando junto a ella, como un niño. Helga (Daryna Butryk), a su vez quiere limar asperezas con su exmadama antes de que sea demasiado tarde.

Alambre le cuenta a Córdoba (Diego Domínguez) que Pirucha (Andrea Rincón) le comenzó a "hacer ojitos" a un caballero que no le siguió el juego y que luego hizo lo mismo con él. "Me pareció raro. Estaba demasiado insistente y no creo que haya sido porque yo le haya gustado tanto. Ella estaba dispuesta a conocer todo lo que Alambre tiene. Quizá ella dice que tiene el 'paquete', pero en realidad no lo tiene y está buscando a alguien para que se haga cargo", le explica, en referencia al supuesto embarazo. Más tarde, el muchacho español va a ver al médico que atendió a Pirucha, quien efectivamente le confirma que la mujer nunca estuvo embarazada. Entonces, intenta infructuosamente que ella le cuente la verdad a Anna (Candela Vetrano).

David (Gastón Cocchiarale), a su vez, comienza a ser repudiado por los comerciantes y vecinos del barrio debido a que el diario publicó una entrevista a Trauman en la que afirma que son amigos desde hace mucho tiempo, y por eso accedió a ser su productor teatral.

Trauman y Torcuato llegan al Varsovia para descubrir que les robaron todos los documentos que los incriminan en la compra y venta de mujeres. En ese momento, se dan cuenta que la responsable fue Ivonne, que le quitó a Trauman la llave de la caja fuerte mientras lo abrazaba.

Ella, en tanto, declara ante el juez cuando Raquel llega con las pruebas junto a Aldo (Gonzalo Heredia). "Este es el registro de unas 30 mil polacas. Hoy están muertas de cáncer, como yo, o de tuberculosis, o de un aborto mal hecho. Las enterraron en fosas comunes", le cuenta al magistrado, mientras Julián no deja de abrazarla para demostrarle su apoyo.

A pesar de su esfuerzo por contar todo lo que sabe, su estado de salud no se lo permite y, rodeada de su hijo y las chicas del Varsovia, Ivonne termina muriendo. Cuando Trauman llega al hospital consigue su cometido: que el subcomisario lo ataque delante de todo el mundo.

Carmen comienza a pensar en su pequeña hermana, la hija de Trauman e Ingrid (Miriam Odorico). A pesar de que nunca tuvo relación con ella, siente que tiene que rescatarla de las garras de su padre. Dina (Luli Torn) y Aldo intentan hacerla recapacitar, pero ella siente que está en peligro.

Gallo (Matías Mayer), que acaba de iniciar una relación con Malena (Johanna Francella), se encuentra con Lidia (Minerva Casero), que el día anterior se mostró feliz por la noticia. Sin embargo, ahora aprovecha para explicarle: "Todo el tiempo que te rechacé, fui descortés con vos fue porque te quiero mucho, pero tuve miedo o vergüenza de terminar siendo como mi mamá, una persona infeliz. Si fui cruel, perdoname. Te quiero mucho", y cuando está a punto de decirle que lo ama, aparece la flamante novia del muchacho uruguayo.

"Solucioname el problema porque si no le voy a decir a todo el mundo que Torcuato está vivo", con esas palabras, Gabriel (Federico Salles) amenaza a Alicia (Merceces Funes) desde la cárcel, pero a pesar de que la mujer se da cuenta de la gravedad de la situación, su hermano parece enceguecido.

Cando Alicia va a visitarlo al calabozo, Gabriel estalla y cuenta la verdad a los gritos. "Está todo fraguado. Ese hombre está vivo. Acompáñela a su casa", le pide a la policía, poniendo en riesgo todos los planes de Torcuato.