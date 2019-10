Argentina, tierra de amor y venganza: Salaberry y un final inesperado

Salaberry fue un villano disfrazado, al principio, de héroe Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2019 • 01:36

En el momento que eligió casarse con Salaberry ( Luciano Cáceres), la vida de Raquel ( Eugenia Suárez) parecía entrar en una etapa de tranquilidad, pero su marido no tardó en mostrar sus verdaderas intenciones y al tiempo se reveló como un hombre golpeador. Y obsesionado con celos enfermizos, terminó quitándose la vida. De esa manera, el nuevo episodio de Argentina, tierra de amor y venganza le puso un punto final a esa historia.

En los últimos días, Aldo ( Gonzalo Heredia) notaba que las cosas no andaban bien entre Raquel y su marido. Lo que comenzó como una leve sospecha, pronto adquirió un tono mucho más cruento cuando empezó a ver indicios de que el hombre la golpeaba. La mujer no quería confesar esa realidad, y sentía vergüenza por los maltratos que recibía. La lógica perversa del comisario, era hacerla sentir culpable a ella por una actitud violenta que era absoluta responsabilidad de él.

Aldo le insistía con ese tema a otros policias, pero la actitud intachable de Salaberry en sociedad hacía que nadie le creyera. Pero todo cambió cuando la polaca apareció con heridas en su rostro, en ese momento Aldo decidió seguir averiguando hasta que finalmente dio con la verdad. Decidido a ayudarla para que pueda salir de esa situación, la acompañó hasta su casa y allí Salaberry los encontró, y perdió por completo el juicio. Luego de golpearla nuevamente, y amenazarla a punta de pistola, el hombre decide matar a Aldo. Pero Raquel le dice que lo mate o no, ella no lo amará más, y que solo irá a la cárcel mientras ella buscará otra pareja. Salaberry, encerrado en su propia violencia, decide entonces quitarse la vida.

Por otra parte, Gallo ( Matías Mayer) y el resto de la banda deciden poner en marcha un plan para sacar Lidia ( Minerva Casero) de la casa de Torcuato ( Benjamín Vicuña), en donde pasa tantos nervios. Una vez que se ponen de acuerdo, la llevan a su vieja casa familiar, y allí se reencuentra con Bruno ( Albert Baró), y descubre que esa no es la persona que la engañó. Poco a poco, las mentiras orquestadas por el villano comienzan a salir a la luz, y no solo el joven español podrá probar su inocencia, sino que también Lucía ( Delfina Chaves) descubrirá que su ex prometido es inocente del crimen del que fue acusado.