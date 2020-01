La miniserie brasileña recrea el caso real de un médico que violó a 52 mujeres e intentó violar a otras 39 entre 1994 y 2007

Stela ( Adriana Esteves) y Homero ( Leonardo Netto), una pareja de mediana edad con problemas de fertilidad, acuden a Roger Sadala ( Antonio Calloni), uno de los especialistas en fertilización más importantes de Brasil, para cumplir su deseo de ser padres. Pero, lejos de ver concretado su gran sueño, la vida de aquella mujer se convertirá en una pesadilla a partir de aquel momento.

Así comenzó Acoso, la nueva miniserie de Telefe protagonizada por la recordada malvada de Avenida Brasil que fue un éxito en su país y que recrea una serie de hechos que conmovió a la opinión pública. Es que, con el correr de las escenas, se sabrá que aquel reconocido médico apodado públicamente " Doctor Vida" en realidad esconde oscuros secretos que comenzarán a salir a la luz tarde o temprano. "Claro que tengo enemigos. El éxito es un arma de doble filo; mientras más creces, más te quieren acabar", expresa Sadala al comienzo de este primer envío, tal vez para justificar lo que terminará ocurriendo.

Sin saber todavía qué es lo que esconde aquel respetado médico con 30 años de trayectoria, Stela insiste en llevar adelante el tratamiento, a pesar de las dudas de su marido. Es que a Homero le preocupa el costo del procedimiento y hay algo que no le cierra del perfil del doctor.

La pareja compuesta por Stela acude al consultorio de Sadala en busca de su sueño de se madre y termina viviendo su peor pesadilla

Finalmente, es ella quien gana la pulseada y va a una nueva consulta para realizarse los análisis necesarios para la inseminación. Allí le informan que no hay ningún impedimento físico para lograr la fecundación in vitro, y estalla de felicidad. Tiempo después, vuelve al consultorio para la extracción de óvulos, pero esta vez la felicidad se transforma en terror: Sadala la viola mientras está bajo los efectos de la anestesia.

Cuando al fin puede moverse, Stela huye de la clínica. Se siente sucia, angustiada, violentada, y no puede poner en palabras lo que le ocurrió. "Este dolor no solo está en el cuerpo. Parece que no sucedió, que fue una pesadilla, pero sabés que sucedió. No poder ser madre, creí que era lo peor que me podía pasar, pero lo que me pasó fue mucho peor. No hay nada peor que no poder reaccionar. Yo no podía reaccionar", contará Stela, entre lágrimas, varios años después.

A pesar de que en un primer momento hace el mejor de sus intentos, la mujer no puede seguir adelante con el tratamiento y eso provoca una crisis terminal en su pareja. Pero, como Stela sospecha, ella no es la única mujer de la que Sadala abusó. Algo similar le ocurre a Carolina ( Paolla Olilveira) apenas un tiempo después. La mujer se despierta de la anestesia y descubre que está sangrando. "Es normal", le explica Sadala, pero a ella su respuesta no le resulta convincente. Sus sospechas se confirman cuando, antes de salir de la habitación, el médico se abalanza sobre ella y la besa. "Creo que estoy enamorado de ti. Pensé que te había gustado", se disculpa. Carolina, a diferencia de Stela, sí puede contarle lo sucedido a su pareja.

Con varios saltos en el tiempo, la trama fue desandando las historias de Stela y de Carolina, pero también fue brindando pantallazos de la relación que el médico mantiene con su familia aristocrática y religiosa.

Antonio Calloni personifica a Roger Sadala, el médico especialista en fertilidad que abusa de sus pacientes

Años más tarde, por televisión, se emiten imágenes del exitoso médico mostrando su nuevo logro: haber conseguido la paternidad de un conocido cantante. Mientras la nota está al aire, Stela llama al canal. "Ese hombre es un monstruo. Deben decirle a la gente la verdad". Quien atiende el teléfono es Mira ( Elisa Volpatt), una joven periodista que, a pesar de las negativas de sus jefes, decide encarar una investigación sobre el tema.

En los capítulos siguientes se ahondará en las historias de Stela, de Carolina y de un grupo de mujeres que logran unirse a través de las redes para denunciar los crímenes sexuales cometidos en su contra por aquel respetado médico. La lucha comienza, justamente, cuando Stela rompe el silencio y hace público lo que hasta ese entonces estaba oculto entre las paredes del consultorio.

Dirigida por Amora Mautner, reconocida por su trabajo en Avenida Brasil, Acoso está basada en la historia del médico Roger Abdelmassih, condenado en 2014 a 278 años de prisión por la violación de 52 mujeres y el intento de violación a otras 39, entre 1994 y 2007, en su famosa clínica de fertilización asistida de San Pablo. La miniserie se emitirá durante dos semanas, de lunes a viernes a las 23.