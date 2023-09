escuchar

Coki Ramírez llegó a la pista del Bailando 2023 y no dudó en apostar fuerte por una previa cargada con mucha sensualidad que, desde luego, tiene a Marcelo Tinelli como blanco de todas sus maniobras. Y aunque ella era la única que jugaba con seducir al conductor en la previa, la aparición de Milett Figueroa lo cambió todo. En su primera vez en el certamen, la modelo peruana tuvo mucha química con Tinelli y, por ese motivo, pronto comenzaron a circular rumores sobre una posible rivalidad entre ambas mujeres. Pero Figueroa aprovechó su segunda gala para referirse a ese tema.

La noche del viernes la abrió la mencionada Milett, junto a Martin Salwe. Ante todo, ella le confirmó a Tinelli que la invitación para llevarlo al Machu Picchu seguía pendiente (aunque también la extendió al resto de los miembros del jurado). Y después de invitarlo a comer varias opciones gastronómicas de su país, Milett procedió a su coreografía.

Al momento de la devolución, Ángel de Brito le preguntó si había rispideces con Coki, y ella aclaró: “Estaba conversando, y siento que me explota una risa en el tímpano y volteo y era Coki. Después fui a hablar con ella y la crucé en el vestuario. Entonces yo accedí al reportaje y le dije que tenía el mejor concepto suyo, porque no estaba compitiendo por nadie. Pero Coki no me dijo nada”. En ese momento, Pachano expresó: “¡Se fue al mazo!”.

En lo referido al puntaje, De Brito destacó que le gustó mucho la actitud de Milett, y detalló: “Salwe bailó, pero hay que trabajar el acting. Martín, estás en un lugar de artista, tenés que encarar por ese lado. Esta vez la vi mejor a Millett” (5). En su turno, Pachano se detuvo en Salwe, y observó: “Menos fierro, y un poquito más de elongación corporal, y sino tenés que hacer un trabajo de estiramiento serio. Milett, me impresiona tu caminada, muy elegante, fina y distinguida. Bailaste muy bien” (8).

La devolución continuó con Moria Casán, quien opinó: “Milett es una gran embajadora de su país, es una showwoman estupenda, tiene mucha educación y tiene clase natural. Tiene un gran sentido de lo que es el show, me gusta tu actitud sumamente astuta, pero el punto es que me lo hacés poner a Tinelli con cara de labrador ansioso. A usted le pasa algo con esta chica” (voto secreto). En último lugar, Marcelo Polino aseguró: “Se nota que este equipo está bien ensayado, Milett sos muy encantadora, se te ve bella, pero Martín estás como tenso, largate y divertite, pasalo bien” (5).

Un nuevo gran baile de Anabel Sánchez

La encargada de cerrar la noche fue la joven Anabel Sánchez, que nuevamente entregó una coreografía que tuvo una gran devolución. Luego del baile, De Brito destacó: “Sos muy buena en la pista y lo quiero destacar a Hernán Alegre, que es de los mejores coach del Bailando. Anabel, más allá de una facilidad para la danza, la cámara te ama, tenés una cosa fluida para comunicarte con la cámara y eso no le sale a casi nadie. Este es uno de los equipos que más me gusta del certamen” (10). A continuación, Pachano subrayó: “Esta chica me mata. Cuando veo a alguien que es resilente en la vida me provoca mucha emoción, y lo más importante es tu actitud, jugarte y no tenerle miedo a nada. Esta es una de las parejas que creo que va a llegar muy lejos” (10).

Moria Casán felicitó al coach, y detalló: “Esta chica tiene una personalidad muy fuerte y hay que moldear eso. No puedo creer lo que vi, con lo difícil que es hacer un zamba ballroom. Hacés la famosa coreo facial que no la hace casi ningún bailarín, no puedo creer lo que hiciste, tu bailarín es excelente y te acompaña. Impresionante Anabel, te felicito porque además tenés una madurez que no se puede creer, auguro lo máximo, y se imaginarán cuál es mi puntaje” (coto secreto). En último lugar, Polino también sumó sus elogios; “Me encantó. Anabel, sos maravillosa, tenés una capacidad de trabajo y se te luce un montón. Felicitaciones” (7). Con un total de 27, la joven se coronó como uno de los puntajes más altos de la segunda ronda del baile, y Tinelli concluyó: “Es una de las revelaciones del certamen”.

