escuchar

Con la presencia de Coki Ramírez en el Bailando 2023 (América) se revivieron las escenas en donde la cantante cordobesa intentaba ganarse el amor de Marcelo Tinelli. Hoy, trece años después de aquel momento televisivo, una nueva participante tiene el mismo objetivo, pero con un pequeño inconveniente: ambas están en carrera.

Se trata de Milett Figueroa, la actriz peruana que estaría intentando hacer lo mismo que la cordobesa. Y, aunque negó estar celosa, este jueves se cruzó en los pasillos del canal a la modelo y no se guardó nada. Fue el periodista de LAM (América) quien intentó que limen asperezas y puedan saludarse.

Marcelo Tinelli y el reencuentro con Coki Ramírez en el Bailando 2023: susurros, mimos y un reproche en vivo América

“¿Qué onda Marcelo?”, les pregunto y, con ironía, Coki contestó: “No sé, pero los tres juntos...”. Cuando quiso indagar sobre las previas y el supuesto plagio a la que se la acusa, Figueroa contestó: “La verdad es que canta hermoso, esta mujer es maravillosa, la he visto y me hubiese gustado practicar un canto con ella”; a lo que la cordobesa agregó: “Nos tienen que poner un día juntas y cantamos las dos”.

Milett Figueroa, la competencia de Coki Ramírez en el Bailando (Foto: Captura de video)

“¿Hay competencia?”, insistió el notero. “No, jamás entre mujeres debe haber competencia. Cada una es maravillosa y completa en lo suyo y además que no habría por qué competir. Qué me voy a estar metiendo en historias de amor”, sostuvo Milett y añadió: “Lo mejor es llevarnos bien entre todos porque es una competencia y siempre va a haber una competencia que de todas maneras siempre van a haber polémicas”; a lo que su compañera corrigió: “Más que una competencia, es un show”.

Cuando el periodista les consultó si había algo para aclarar entre ellas, la peruana manifestó: “Yo recién la acabo de conocer. Creo que canta muy bien, a pesar de que tú me has dicho que te duelen los tímpanos cuando me escuchas”. Después de varias chicanas, en los que la cantante se refirió al poco talento que tiene Milett para cantar, le lanzó: “Te puedo dar clases de canto”. Sin embargo, Figueroa redobló la apuesta y expresó: “Te puedo dar clases de canto a ti también”.

El fuerte cruce de Coki Ramírez y Milett Figueroa

Antes de su debut en la pista, Coki Ramírez dialogó con Ángel de Brito para LAM, donde le consultaron si estaba celosa con la presencia de la nueva figura y el romántico momento que protagonizó con Marcelo Tinelli. “Posta que no lo vi, pero me explotó el teléfono porque ensayamos tanto que me acosté temprano y hoy dije: ¿Qué pasó?”. “¿La pregunta cuál fue? ¿Cómo me lo tomé?”, expresó ella. “Sí, porque te copió la previa un poquito”, respondió él.

“¡No! ¡No, no, no… chicos!”, negó ella. “Marcelo está soltero y yo también… Esto es un show y la única que se me acercó en la foto a saludar fue ella, Milett. Yo amo Perú porque he hecho mucha gira con Alberto Plaza. Estaría bueno hacer un show allá y que ella me presente porque ella es figura, allá”, cerró.