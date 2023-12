escuchar

Después de que sonaran con fuerza rumores de una posible crisis, Milett Figueroa volvió a la pista de Bailando 2023 y se esforzó en demostrar que su relación con Marcelo Tinelli pasa por su mejor momento.

La mediática peruana apareció en el estudio junto a su bailarín, Gabriel Rentería, y saludó al conductor con un beso en los labios. Tinelli le siguió el juego, pero a la vez aclaró no son ciertos rumores que circularon en los últimos días. “Ya nos dan como casados, dijeron que te había regalado un anillo”, indicó, mientras las cámaras tomaban las mano de Figueroa, que no llevan a ninguna joya. Ella entonces explicó que la alianza, de la que se hizo eco la prensa peruana, era un obsequio de los sponsors del streaming: “Siempre me dan regalos muy lindos, anillos, relojes, porque soy embajadora de la marca ahora”.

Luego, mientras le explicaba a su novio que América Hoy, el programa de chimentos del que surgió el rumor, se emite en la televisión peruana por la mañana, Milett suspiró profundamente. “ Tu mirada me hace sonreír ”, se justificó. “Yo llevo el anillo de mi viejo. ¿Tú no tienes anillo, mi vida? Te lo voy a dar todito hoy”, le prometió Tinelli, mientras ella le mostraba sus manos, muy cerca. Y luego explicó: “Es un modismo peruano. El otro día ella me dijo: ‘Me lo voy a comer todito’, refiriéndose a las pastas que le había preparado”.

Mientras en el estudio algunos festejaban la humorada y otros se mostraban algo incómodos, Moria Casán pidió la palabra. “Lo que ha logrado esta mujer, no lo puedo creer. Yo, al menos, por primera vez en la vida lo veo caliente. Nunca pensé que iba a tener suficiente vida para verlo besar a una mujer en la boca en su programa ”, indicó. Y Pampita Ardohain observó: “Fue muy rápido el beso. No llegué a verlo bien”.

“Fue un beso de amor”, le respondió Figueroa. Y nuevamente fundieron sus labios. “Pampita y Moria podrían ser nuestras madrinas, pero a Ángel [De Brito] no lo veo muy convencido”, expresó Tinelli, mientras las cámaras tomaban al conductor de LAM, que negaba con la cabeza con gesto adusto.

“A mí me gusta que usted sea usted. Este es usted. Si estoy caliente, estoy caliente. Sea humano. Basta de ser un televisor. En cualquier momento tiene una erección”, señaló Casán. Y mirando a Figueroa, exclamó: “Retirate”.

“No sé si es para tanto”, se justificó el conductor, y otra vez se besó con la concursante. En ese momento el Chino D’Angelo le preguntó a la peruana si alguna vez se había enamorado así. “Nunca “, aseguró Milett. Sin embargo, su respuesta no pareció convencer a De Brito y Pampita, que entre risas recordaron el affaire que la unió a Maluma. “Si vamos a hablar de mis ex, también deberíamos hablar sobre las de él. Todos tenemos un pasado, pero hay que disfrutar el presente”, indicó la participante.

Tinelli quiso saber, entonces, si ya tenían preparado el ritmo de la próxima ronda, que a pedido suyo será reguetón caliente. Magu del Río, la coach de la pareja le respondió que sí, y le hizo una propuesta: “Queríamos saber si quiere sumarse a la coreografía de baile en el caño”. Luego de negarse, quiso saber cómo venían los ensayos de Milett en esa disciplina. “Es muy difícil, pero vamos a ponerle garra. Acá se viene a matar”, indicó Figueroa.

Luego de que la pareja mostrara su propuesta para esta ronda al ritmo de la cumbia, los tortolitos siguieron empalagando a los presentes. “Me encanta verla bailar”, exclamó el conductor. Y ella aprovechó para acercarse y bailarle cuerpo a cuerpo.

Antes de dar su devolución, De Brito le recomendó a Milett que no se sintiera condicionada por los supuestos celos de Tinelli y que haga en la pista lo que tenga ganas. “Es cierto, a veces me tomo muy en serio las bromas. Y eso es parte, también del juego, entender cómo es este reality. Una es un ser humano y a veces viene de buen humor y otras veces no tiene días tan buenos. Todo aquí se nota, así que van a ver sonrisas y malas caras ”, explicó Figueroa, refiriéndose a los comentarios que despertó su actitud durante la última gala de sentencia.

“A mí no me molesta que me voten, pero sí que inventen. Porque cuando mienten. Por eso me fastidié”, continuó. El conductor de LAM aprovechó, entonces, para pedirle explicaciones por su actitud cuando el cronista de su programa intentó hacerle una nota y ella se negó. “Qué bueno que lo mencionas. Quería aclararlo. Honestamente, en ese momento estaba pasando por un mal día. Salí, me interceptaron y fui lo mejor buena onda que pude ser. Pero en medio de la calle no podía dar declaraciones, porque me parecía que no era el lugar apropiado”, indicó Milett.

Más tarde, Moria le pidió que explicara qué fue lo que le molestó. “Lo que dijo Martín Salwe. Contó que cuando fui a ver Sex le eché cera caliente en el cuerpo, y es mentira. También es mentira que me gustó un bailarín tatuado. Al otro día dijo que era mentira, que lo había dicho para ponerlo celoso a Marcelo”, recordó.

Pampita, a su vez, indicó: “ Esta es la novia de Marcelo que más me gusta. Les tengo respeto y cariño a todas sus exparejas y me parecen mujeres espectaculares, pero Milett tiene algo distinto a todas . Es como que cambió el registro. No es tímida, baila y quedás hipnotizado mirándola. Me gusta esta nueva versión de Marcelo”.

Más tarde, cuando Martín Salwe y Nenu Pérez esperaban su devolución, Tinelli contó que solo conoce a la madre de Figueroa: “Me falta conocer al tío, al hermano, a la mujer del hermano, a la hermana... Es una familia grande. Estamos pensando cómo hacer. O los traemos para acá o voy yo para allá”.

