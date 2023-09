escuchar

Comenzó la segunda semana del Bailando 2023, y poco a poco los hermanitos copan la pista de baile. El lunes tuvieron un gran protagonismo Coty Romero, Alexis “Cone” Quiroga, y Romina Uhrig, tres participantes que tuvieron un aplaudido paso por el reality de Telefe, y que ahora llegan con fuerza al show de Marcelo Tinelli.

Durante las últimas horas, se habló mucho sobre un video en el que se veía al Cone besándose con otra mujer, a pesar de estar en pareja con Coti. No estaba muy claro si ese hombre realmente era Quiroga, o si ese beso realmente había sucedido mientras ambos estaban juntos. Por ese motivo, la noche comenzó con ambos aclarando la situación.

Antes del baile de la primera pareja, Tinelli saludó a Coti, que en ese momento se sentaba en la sala streaming del programa. Según dijo el conductor, a la influencer se la veía “nerviosa, mal”, mientras rápidamente el Cone se hizo cargo de la situación, y explicó: “Fue un error. No voy a negar algo que está en evidencia. Fue durante un finde que estuve en Córdoba, en un boliche, un poco excedido de copas. Con Coti no estábamos de novios, sí estábamos en comunicación, queríamos retomar la relación”. De manera enfática, y visiblemente angustiada, ella dijo: “Estábamos juntos, pero él no quería contarle a la gente, y ahora entiendo por qué”.

Alexis se quiso defender, y manifestó: “Se me está echando todo el fardo a mí. Me hago cargo, me equivoqué, y por eso estoy parado acá diciéndote esto. Y yo sí tuve que perdonar, porque vos también estuviste con otra persona”. Pero Coti le retrucó: “Yo no estuve con esa persona. Nosotros no estábamos juntos, por eso llegaste llorando a mi casa, y ahí empezamos de nuevo toda nuestra relación, oculta a los medios. Siempre que una persona se manda una cagada, quiere mandar a otra parte. Te deseo lo mejor”.

Muchas de las personas que estaban en el estudio, opinaron sobre el tema, como Flor de la V, a quien Tinelli le pidió su mirada, y ella aseguró: “Esto se perdona”.

La llegada de Romina Uhrig

El primer baile de la noche, fue el de Romina Uhrig, ex diputada y pareja de Walter Festa, exintendente de Moreno. Cuando llegó a la pista, ella confesó: “Soy bastante mecha corta, no me gustan las mentiras ni las injusticias. Estamos retomando con Walter, estoy muy contenta”. Marcelo Tinelli le preguntó cómo veía la situación de Coti y Cone, y ella opinó: “Como mujer me sentiría muy mal si amo a esa persona, me pongo muy mal. Yo creo que Coti lo ama mucho, no puedo opinar, pero es feo”.

Su compañero de baile es un muchacho llamado Iñaki Iparraguirre, que luego de la coreo no dudó en decirle a Tinelli que le interesaba verlo soltero, y el conductor entre risas le dijo a las jefas de coach: “¿Ustedes eligieron en un casting al joven que gusta de mí?”.

Al momento de la devolución, Ángel de Brito comentó: “Romina, me gusta que sonreíste todo el tiempo, algo poco habitual en vos. Lo vi todo muy cortado, Romina no baila y le falta. Esperaba menos de lo que terminé viendo, hubo un poquito de miedo en el truco, lo zafaron, no quedó lindo. Pero pueden ir agarrándole la mano, esperemos que antes del concurso”.

A continuación, Carolina “Pampita” Ardohain destacó: “Me quedo con gusto a poco, como si necesitaran más semanas de ensayo”. En su turno, Moria Casán apuntó: “La señora ha hecho una gran coreo facial, la cámara te ama, súper televisiva, una bella mujer. Pero fue una coreo desvanecida, una coreo anémica, falta la fuerza de la señora, que me extraña. No me gustó porque si bien vendió mucho, hay que mejorar. Igual tenés buena actitud Romina, y tu compañero es bárbaro, pero el movimiento de la cadera se lo dejó en la casa”.

En el cierre, Marcelo Polino no se mostró muy efusivo, y concluyó: “Ese es el arte de los políticos, se ríen pase lo que pase. Se nota que sos política de sangre. Respecto a lo que vi, una chica que solo bailó en la unidad básica, no se puede poner a hacer esos trucos de aire en la primera gala. Chicos lo lamento, no me gustó”. De ese modo, y con más críticas negativas que elogios, Romina hizo su primer baile en el ciclo.

