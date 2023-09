escuchar

Antes de que se revelara cuáles serían las dos primeras parejas eliminadas del certamen, Marcelo Tinelli dio por inaugurada la segunda ronda de Bailando 2023. Los encargados de abrir la pista fue Coty Romero que, junto a su bailarín Jitsu Díaz, que para esta ocasión eligieron bailar al ritmo del cuarteto. Al entrar al estudio, la exparticipante de la última edición de Gran Hermano se negó a saludar con un beso a Marcelo Tinelli, y ante el asombro del conductor, explicó que la maquilladora le dijo que no lo hiciera porque lo iba a dejar lleno de brillos. Esta conversación casual dio lugar a un picante ida y vuelta en el que la correntina disparó contra los hombres en general y contra Mauro Icardi en particular .

“¿Cómo ella va a decidir quién me puede dar un beso y quién no? ¿Qué le pasa? Mil veces he vuelto con brillos a casa y saben las personas que están a mi lado que esto es un trabajo. Saben, incluso, que uno puede volver con brillos un sábado o un domingo, porque uno trabaja los fines de semana. Uno es como una guardia médica que está las 24 horas”, respondió, en broma, el conductor. Y la participante le siguió el juego: “¿Y después dormís afuera?”, quiso saber.

“Si viviendo con El Tirri, en mi casa duermo afuera, directamente ya está, me retiro”, señaló Tinelli. Pero la correntina redobló la apuesta: “No sé. Todos los hombres son mentirosos. Para mí vos estás en algo y no querés contar”.

“Qué feo. Esa generalización no va”, señaló Tinelli. Y agregó: “Somos muchos la excepción a la regla”. Coty, entonces, reveló que un hombre se había comprometido a estar presente en el estudio y no cumplió: el periodista deportivo Gastón Edul. La idea, explicó la participante, era que los hiciera competir al conductor y a ella en una especie de ping-pong de preguntas y respuestas sobre fútbol. Luego de asegurar que no conoce personalmente al cronista de TyC Sports, Coty contó que le encanta el fútbol, sobre todo la Bundesliga. “Empecé mirándola en el 2018, porque me gustaba un jugador, pero ahora no me gustan los futbolistas, prefiero la gente común”, explicó.

Y fundamentó: “Son muy histéricos”. Tinelli, entonces, señaló que en el estudio se encontraba su hija Micaela, que es pareja de Lisandro “Licha” López. Zaira Nara, que forma parte del equipo de streaming del programa y este miércoles reemplazó a Pampita Ardohain en el jurado, tomó la palabra: “¿Lo decís porque tuviste alguna experiencia con alguno?”. Antes de que Coty respondiera, Tinelli reparó en que Zaira es la hermana de Wanda, esposa del futbolista Mauro Icardi. “Yo no lo veo histérico”, señaló el conductor. Pero Coty no dudó en contradecirlo: “ Es re histérico Mauro ”.

Lejos de horrorizarse, la respuesta de Romero generó las carcajadas de Zaira. “¿No ves las historias que sube? Esas son cosas de un chico de 15 años. No las puede hacer Mauro Icardi ”, continuó Coty, mientras la cuñada del aludido asentía con la cabeza. Sin embargo, disparó: “Yo a ella la banco, porque me gusta mucho como piensa, pero no... Que hable mal de mi cuñado no me gusta, claramente. Capaz que habla de alguna situación en particular”, intentó poner paños fríos. Pero su compañera de streaming contraatacó: “¡No seas tibia, Zaira!”.

“Es que no entiendo bien la definición de ‘histérico’, porque primero cuando te escuché sentí que te referías a esas personas que te escriben y luego desaparecen”, señaló Zaira, y al ver que en la pantalla gigante del estudio había una imagen de su cuñado, pidió: “Saquen esa foto, que mi hermana se va a levantar en Estambul y no va a entender nada”.

“Me refiero a que te mandan mensajitos, no le contestás y lo borran”, intentó explicar la correntina. Pero Zaira quiso poner blanco sobre negro: “Resolvamos lo de Mauro porque yo después no sé cómo explicarle a Wanda... ¿Nunca te escribió ni nada?”, inquirió, sin perder la sonrisa. “No, a mí nunca me escribió. Pero ves las historias y te das cuenta de que es histérico, no se decide qué va a hacer”.

“Después me como un quilombo... Sabés qué... ¡Recibo de todos lados! Mi hermana me va a preguntar por qué apareció la foto de Mauro. Quiero entender. Mauro no te escribió, pero, ¿sí lo hizo otro futbolista que te hizo sentir que era un histérico?”, siguió indagando Nara. Y Coty no lo dudó: “Sí. Y lo voy a quemar acá”, anunció, pero Tinelli le pidió insistentemente en que antes de dar a conocer el nombre, se lo dijera a él en el oído. “Lo único que voy a decir es que es de River actualmente”, reveló luego de escuchar a la participante. Y pidió que cuente la situación, pero sin dar el nombre.

“Me sigue, me deja de seguir; me sigue, me deja de seguir”, explicó la participante. Y mientras Zaira opinaba que el hombre en cuestión era tóxico, Tinelli dio una pista: “Es alguien que anda mucho por el mar”, dando a entender que estaban hablando de Ezequiel Barco. “Era de Independiente cuando salió campeón de la Sudamericana”, sumó Romero, para que no quedaran dudas.

“¿Sabés para qué hace eso? Para que vos veas la notificación de que él te está siguiendo y te llame la atención”, observó Nara. Pero Coty una vez más devolvió “ Si en ese momento no lo seguí y me mandó mensajes y no le contesté, me parece que se tiene que dar cuenta de que no va ”, señaló.

Ángel De Brito se sumó a la charla. “Yo fui testigo, porque cuando pasó todo esto Romero estaba como angelita en LAM. Y no era el único jugador de River que le escribía”, disparó. Pícara, Coty aseguró no recordar a los demás. “Pero sí me acuerdo de uno que era de San Lorenzo”, disparó, incomodando al conductor. Y quien puso un poco de sensatez fue Moria Casán: “¿Todo esto pasó mientras estabas en pareja con el Conejo? Porque si es así, la histérica sos vos” , disparó sin piedad.

Una vez más, la correntina demostró que no está abierta a recibir críticas. “Pero yo no les contesté. No abrí los mensajitos, quedaron en solicitudes. Hay una técnica que hacés con Instagram: lo restringís, y ahí podés leer sin que se dé cuenta. Me preguntaba dónde estaba viviendo, me mandaba corazones. No Barcos, el otro”, reveló.

Luego, sí, la pareja bailó al ritmo del cuarteto y recibió la calificación del jurado. Pero antes de juzgar a la pareja, De Brito le preguntó, sin filtro, a su flamante compañera porqué había “bajado” a Alicia Barbasola, la esposa de su padre, Andrés Nara, que suele estar presente en el estudio. “No, no, pará... Es la primera vez que estoy sentada acá, es demasiado como para que piensen que yo puedo prohibirle la entrada a alguien. De todo corazón les digo que jamás le prohibiría la entrada a nadie ”, se defendió la modelo. En total, la pareja consiguió 16 puntos.

