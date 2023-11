escuchar

Llegó a su final una nueva semana del Bailando 2023, y fueron tres las parejas encargadas de presentarse durante el viernes. La encargada de abrir la pista fue Charlotte Caniggia, que invitó a la salsa de tres a su cuñada, Melody Luz. Famosa por su carácter explosivo, la esposa de Alex Caniggia confesó: “Yo soy tranquila, pero cuando me buscan quilombo, ahí no me controlo”.

Con respecto a su situación familiar, Charlotte confesó: “Ya estoy hinchada. Me pone mal, capaz en la pista lo paso bien, pero empiezan a preguntarme “¿qué onda mi papá, qué onda mi mamá?”, y eso me da ansiedad, me pone mal. Pero tenés que dar la nota de la mejor manera, porque vi que Flor Vigna esquivó una nota, y eso queda mal. Tenés que ser amable, cordial, dar la nota, pero a veces uno se pone mal cuando son temas familiares. Me afecta tener que cargar con problemas de mis papás”.

Luego de un número de baile que tuvo altos y bajos, Ángel del Brito le aconsejó a Charlotte insistir con los ensayos, y felicitó a Melody por lo que sumó en la coreo (6). Carolina “Pampita” Ardohain destacó que si bien hubo desprolijidades, por otra parte “le sumó a esta pareja que el invitado fuera una bailarina, se lucieron mucho más” (7). Moria Casán apunpó también a favor de Melody, pero agregó: “Noté en Charlotte que tiene algunas dificultades, ojos con los enlaces, pero por otra parte la performance estuvo divina” (puntaje secreto). Por último, Marcelo Polino subrayó: “Charlotte tuviste dos grandes figuras, salieron airosos” (6).

Luego llegó el turno de Coti Romero, que sumó al trío a Cris Vanadia, su compañero en el streaming del Bailando. Durante la previa, ellos propusieron un juego en el que los jurados debían aceptar un desafío, o comer un snack con salsa picante. Marcelo Tinelli no se mostró muy amigo de ese reto, y por ese motivo los participantes se lo propusieron a los encargados de puntuar a las parejas.

Pampita aceptó el reto de darles su celular, para que Cris viera cuáles habían sido sus últimas búsquedas en Google. En ese momento, Vanadía leyó el celular de Ardohain, y una búsqueda consistía en saber “fecha del escándalo del motorhome”. Sin esquivar la pregunta, Carolina contó el motivo de esa consulta: “Porque me preguntaron cuándo entré al Bailando, y no me acordaba. Esto es verdad, eso pasó cuando vine a reemplazar a Moria”.

En otro de los retos, Moria debió responder a qué participante no se bancaba, y muy tajante aseguró: “No me banco a Anabel Sánchez, es por una cuestión de vibra”. Con respecto al baile, los puntajes fueron lapidarios. Ángel aseguró: “Creo que cada vez vas bailando mucho mejor, pero el invitado los hundió, fue la peor elección que vi hasta ahora. Cris bailó con la cara, pero el cuerpo prácticamente nada” (3). Luego Pampita elogió a Coti, aunque coincidió en que el invitado “no fue un aporte para que explote la pareja” (7). En una línea similar, Moria Casán expresó: “Tu paso por la pista fue pesado, pero no pesado de peso, sino que no fluyó tu recorrido como otras veces. Cris te amo pero estuviste como el culo, pero armaron una previa excelente, ustedes son chicos que saben de qué se trata”. (voto secreto).

En el cierre, Polino concluyó: “Me parece que fue mal elegido el acompañante de la pareja. Cris tiene onda, le pone buena energía, Coti es buena y le ponen una piedra en el camino. Tendrían que haberle puesto a alguien que ayude a Coti, me parece que fue fallido” (0).

El número final estuvo a cargo de Lola Latorre, que incorporó a Facu Mazzei a su número. El trío presentó un gran baile, en el que la joven demostró su talento para el baile, aunque en la devolución el jurado fue muy severo. De Brito consideró: “Facu, siempre es lindo verte en la pista. Lola y Rafa bailan muy bien, tienen una gran velocidad, parecen profesionales. Lamentablemente estuvo accidentado, fallaron los dos trucos. Solo voy a bajar puntos por los trucos, un poco desprolijo (7). En su turno, Pampita apuntó: “Buen aporte, traer a Facu es un placer. Pero le metieron a Lola una coreo recontra exigida, con un motón de trucos, la tenían a la chica estresadísima. La nota es buena, pero me hubiera encantado que saliera excelente” (7).

Por su parte, Casán comentó: “Un terceto de aquellos, muy bien Lolita que se convierte en bailarina profesional. Me parece que hubo un gran lucimiento de los varones, y poco lucimiento de Lola. Lo que te está pasando en estos ritmos ligeros, es que flexionás mucho la pierna, estás anticipando mucho. De cualquier manera son grandes profesionales” (voto secreto). En el final, Polino redondeó: “Nos gusta mucho la evolución de Lola, pero comparto que le exigieron un montón. Me parece que está bueno que disfrute un poco también, igual después de ver a Cris, ustedes son Celia Cruz resucitada” (6). Y con ese puntaje, el show se despidió hasta la próxima semana.

