El cuarto ritmo finalizó, y llegó la instancia de los votos cara a cara. Una vez más, todos los participantes del Bailando 2023 debieron votarse entre ellos, con el objetivo de determinar qué pareja quedaba en la cuerda floja nominada por sus propios compañero. Y como es habitual, eso dio pie a algunos enfrentamientos y momentos ríspidos de todo tipo.

Al comienzo de la emisión, Marcelo Tinelli convocó al frente a Brian Sarmiento, que sin muchas dudas expresó: “Voy a votar a Maxi de la Cruz. Primero porque no me quiso dar una mano en los desfiles que voy a hacer a Uruguay, y me acusó que no lo invito a los asados, a la joda. Él es como una competencia directa para nosotros, porque es un gran actor y bailarín”. A continuación, Camila Homs dio un paso al frente y en referencia a su voto, comentó: “Lo acabo de decidir, y voy a votar a Maxi porque es con el único participante que nunca nos saludamos. No es mala onda. Me siento mal de hacerlo, pero con el resto me saludé con todos”.

Luego llegó Kenny Palacios, que apuntó: “Para mí son posibles finalistas. No voy a votar a Coti ni a Lourdes. Voy a ir por Flor Vigna, no es nada personal, pero sé que la rompe bailando. Yo quiero llegar a la final, y con ellas tres me va a costar un montón”. Sin dar demasiadas explicaciones, Martín Salwe dijo: “No tengo ni idea, tengo afinidad con todos, no tengo estrategia, y voy a votar para pasarla. Mi voto es para Juliana, pero no es nada personal”.

Sin pelos en la lengua, y muy fiel a su estilo, Charlotte Caniggia fue con los tapones de punta, y exclamó: “No quiero hacer más enemigos acá, pero no la soporto. Ella es mala, y el voto es para Coti. Es bardera, me mandó al frente. Pero no me llegás ni a los talones, solo vas a dirigir el streaming”. Coti por su parte comenzó a discutirle, y Charlotte le dijo: “Vos estás muy subida al poni”.

El Tirri, que debió retirarse cuando le bajó la presión, dijo antes de irse: “Voy a aplicar la frase de un dramaturgo brasileño, que dice “no busques la aguja en un pajar, porque no la vas a encontrar”. Y yo no la encontré, pero solo porque tienen el mismo puntaje que yo, voto a Anita y al Bicho”. Coti Romero fue por la misma opción, y sentenció: “Voy a votar al Bicho. Los quiero, los voto porque pienso que no van a volver a ir a sentencia por culpa de nosotros”.

En su turno, Juliana Díaz votó a Kenny, y Milett Figueroa fue contra Flor Vigna, pero argumentó: “Voto en base de estrategia, porque la de ella es una pareja fuerte, y yo la quiero derribar”. El Cone también confesó que su víctima era “por estrategia” y nombró a Cami Homs, a la vez que Lourdes Sánchez aseguró: “Hasta hace un rato estaba en duda, pero hoy cuando llegué, pasaba por el pasillo y había una persona sola. Ella es de las participantes con más posibilidades de crecer, y es Anabel”.

Lola Latorre en su turno exclamó: “Siempre estamos muy cerquitas en el puntaje, es muy talentosa, mi voto es para Anabel”. Anabel sumó otra rival con Lali González, que aseguró: “No me voy a callar, les voy a sacar la careta a todos. Una cosa es tener problema y arreglar como con Brian, pero otra es hablar al pedo, así que mi voto es para Anabel”. Por su parte, y con algo de picardía, Flor Vigna comentó: “No nos queremos meter más en quilombos, te devolvemos el voto Kennys”.

En el último tramo de la noche, Anabel Sánchez votó a Maxi de la Cruz, mientras que Coki Ramírez y Eva Bargiela, también fueron contra Anita y el Bicho. Ante tantos votos, esa dupla fue la que sumó mayor cantidad de votos en contra y quedó nominada.

De esa manera, y luego de revelarse el voto secreto, los nominados de la noche fueron Brian Sarmiento, Alexis “Cone” Quiroga, Eva Bargiela, Juli Castro, Juliana Diaz, Lali Gonzáles y Anita y el Bicho. El martes por la noche, se revelará entonces qué pareja será eliminada.

