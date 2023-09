escuchar

Brian Sarmiento se confirma como una de las grandes figuras del Bailando 2023. El exjugador de fútbol se presentó por segunda vez en el certamen, y apostó por el flamenco fusión, un ritmo especialmente complejo. Sin embargo él confió en su habilidad para el baile, y si bien las devoluciones fueron en su mayoría favorables, hubo una que fue muy severa.

Acompañado de la bailarina Sole Bayona, Sarmiento llegó a la pista del reality, y tuvo un momento muy divertido con Marcelo Tinelli, en el que bailó y hasta compartió anécdotas con su hermano. Y luego de una previa en la que Brian hizo gala de su carisma, se entregó a una coreografía de flamenco fusión, que sorprendió gratamente a los especialistas.

Como es habitual, el responsable de comenzar con la devolución fue Angel de Brito, que destacó: “Me gusta que hayan elegido algo jugado, que no vengan con lo obvio. Y es muy difícil el flamenco, no alcanza con ser novio de una bailarina, sino que hay que tener una actitud corporal que Brian la tiene. Quizá lo vi un poco pasado de energía, pero lo hacés muy bien. Es un gran equipo de este año, me encanta lo que traen la pista” (7).

En su turno, Carolina “Pampita” Ardohain felicitó a la pareja, y destacó: “Brian tiene a los amigos más divertidos de todo el Bailando, qué buena energía que dan. Me gusta la fuerza de este equipo, en todos los bailes lo demuestran. Él va agarrando ritmos y los va haciendo propios, y está bien, porque bailar es eso, agarrar algo y hacerlo propio. Y ellos transmiten mucho. Me faltó un poquito de emoción, pero lo demás estuvo excelente. Hay algo natural en vos” (8).

Más adelante y con sincero entusiasmo, Moria Casán se sumó a los elogios para estos participantes, y les dijo: “Esta es una pareja que derrama sexualidad y sensualidad, parece que hacen el amor en el escenario, y terminan abrazándose como diciendo, “cómo lo disfrutamos”. Siempre lo sanguíneo es bueno, Sole vos sos extraordinaria, y él tiene una fuerza inaudita. Brian tenés que administrar un poquito esa energía, pero sos el mejor bailarín del certamen. Es rarísimo que un hombre que no sabe bailar, que es un jugador de fútbol, tenga esa cosa orgánica natural. Te auguro lo mejor” (voto secreto).

Y cuando el puntaje parecía ser de los mejores, llegó Marcelo Polino. Ese jurado se mostró muy a contracorriente de sus compañeros, y fue muy severo en su evaluación. Y sin dudar de su mirada, Polino sentenció: “Muy lindo el acting, me gustan los compañeros, pero lo que hicieron me pareció un loco. Si resucita Lola Flores se suicida, porque de flamenco no hubo nada. Pobre Bayona, lo siento por vos, pero un disgusto el flamenco de hoy, y me la banco con la tribuna futbolera, yo no les tengo miedo. Lo siento chicos, un disgusto” (0). Como era de esperar, los amigos de Brian se mostraron decepcionados con esa devolución, y le dedicaron al jurado varios gritos en contra.

Un debut con puntaje inmejorable

Cuando Sarmiento debutó en la pista del Bailando, hace muy pocas semanas, se llevó uno de los números más altos de la ronda. Su estreno en el certamen de baile fue con una gran coreografía al ritmo del pop. La anergía que demostró en la previa la trasladó a la pista y compró al jurado con su actuación, sumado a la impecable performance de Sole Bayona. Apenas terminaron su presentación, todo el público pidió por el “10″. Y el jurado lo concedió.

El primero en dar su devolución fue Ángel de Brito. “Brian no esperaba nada de vos, me sorprendiste para bien. Tenés todo para el Bailando y mi nota es un 10″, señaló. Luego fue el turno de Pampita: “Brian es un bailarín espectacular. Realmente tiene esa energía que arrasa, traspasa la pantalla y la combinación con Sole es muy explosiva”.

Por su parte, Moria Casán calificó la performance como “una erección capilar” y le puso otro 10. El último fue Marcelo Polino: “Celebro este equipo porque me encantó”, manifestó y puso su nota máxima que es un 5. Con esos puntajes, la pareja de Brian Sarmiento y Sole Bayona obtuvieron un total de 25, una de las cifras más altas de la ronda.

LA NACION