El estreno de una nueva edición de Bailando irrumpió este lunes en la televisión argentina repleto de expectativas, brillo y rating. Sin embargo, la ausencia de referencias u homenajes a Silvina Luna tiñó de un sabor agridulce a la audiencia: en las redes sociales, varios usuarios se mostraron incómodos con el silencio de la producción . La actriz y modelo formó parte de tres ediciones de ShowMatch; su último paso por la pista del certamen fue en el 2017, especialmente recordado por su mediático romance con El Polaco.

Marcelo Tinelli se mostró entusiasmado con el estreno de una nueva edición del Bailando Prensa América

Lo cierto es que los últimos días estuvieron atravesados por la muerte, a sus 43 años, de Luna. La actriz llevaba una década luchando contra una insuficiencia renal que desarrolló tras un procedimento estético que le realizó el doctor Aníbal Lotocki en 2011. El calvario al que se tuvo que enfrentar durante sus 79 días de internación en el Hospital Italiano no pasó desapercibido en los medios y tuvo un fuerte impacto en el público que la conoció desde su incursión en la segunda edición de Gran Hermano, en 2001. Por esa razón, resultó extraño que durante el primer programa de Bailando 2023 la producción tomara la decisión de mantenerse al margen de toda coyuntura externa a la competencia y no le dedicara ningún momento al recuerdo de la actriz.

El jurado del Bailando 2023: Marcelo Polino, Moria Casán, Pampita y Ángel de Brito Prensa América

Ángel de Brito, jurado de Bailando 2023 y conductor de LAM, se mostró reflexivo y algo desconcertado ante la ausencia de referencias a Silvina durante el programa: “En un momento pensé en nombrarla en la devolución, pero me parece que es un rol de conductores, yo lo hice ya en mi programa, mi lugar acá es ser jurado, dar la devolución. Pensé que en algún momento iba a entrar algún homenaje, pero no pregunté”, dijo en diálogo con LA NACIÓN. “ Entiendo la crítica, obvio, porque Silvina fue parte de esta pista mucho tiempo, nos divertimos mucho trabajando acá y es una pena todo lo que pasó... Son decisiones del conductor y de la producción o quizás se le pasó en el discurso, qué sé yo, no sé” , agregó. “Podría haber sido al final la dedicatoria, pero la verdad no lo sé... Yo lo hubiese hecho, así como le dediqué mi programa, pero fue otro contexto. Cuando falleció Silvina hicimos todo el programa sobre ella, porque era la noticia del día, de la semana, y creo que del año. Es una noticia que nos atravesó a todos. La gente está muy triste con lo que pasó con Silvina”, cerró.

Ximena Capristo CONTRA MARCELO TINELLI por no hacer mención a Silvina Luna en el arranque del #Bailando2023 pic.twitter.com/aNIBrrLtgz — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) September 5, 2023

A Luna, la fama le llegó en 2001 tras participar de la segunda edición de Gran Hermano, un reality que, le abrió las puertas del medio y que rápidamente la convirtió en una de las chicas del momento. Ese salto a la popularidad la mantuvo activa con participaciones en obras de teatro y en diversos programas de televisión. Así fue que la actriz y modelo formó parte de varios realities como El hotel de los famosos, Celebrity Splash, El musical de tus sueños y Bailando por un sueño, que actuaron como grandes impulsores de su carrera.

Luna murió este jueves a los 43 años, tras 79 días de internación. Llegó a estar en la lista de espera del Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) para un trasplante de riñón, pero distintas complicaciones la llevaron un estado que se volvió irreversible.

Sus problemas de salud comenzaron como consecuencia de una cirugía estética de glúteos, en la que se le inyectó metacrilato mezclado con otras sustancias no determinadas que ingresaron en su torrente sanguíneo y le provocaron un cuadro crónico de hipercalcemia primero e insuficiencia renal después. Junto a otras víctimas -Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi- se convirtió en querellante en el juicio que se le llevó adelante a Lotocki, en el que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28 lo condenó por lesiones graves en febrero de 2022 a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión. Tras su fallecimiento, su hermano Ezequiel Luna decidió presentarse como querellante en una nueva causa contra el médico, al que se acusa de homicidio.