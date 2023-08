escuchar

Tras 79 días de internación en el Hospital Italiano, Silvina Luna murió este jueves a los 43 años. Así lo confirmó minutos antes de las 14 su abogado, Fernando Burlando. Pasado el mediodía se habían encendido las alarmas por su estado de salud. En diálogo con LA NACION, Burlando señaló: “Frente a una nueva infección, los profesionales refirieron que no se podía hacer nada más. Que ya era todo demasiado”. Respecto a las versiones que trascendieron que aseguraban que la familia había tomado la decisión de apartarle la asistencia respiratoria, el letrado confirmó que “nunca le retiraron el respirador”. Lo que aun no queda claro es si ante la gravedad irreversible del cuadro, los allegados de Silvina hicieron referencia a ley 26742 que apunta a que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos.

La modelo y actriz llevaba una década luchando contra una insuficiencia renal que desarrolló tras un procedimento estético que le realizó Aníbal Lotocki en 2011. Llegó a estar en la lista de espera del Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) para un trasplante de riñón, pero distintas complicaciones la llevaron un estado que en las últimas horas se volvió irreversible. A los largo de los casi 80 días que permaneció internada, sufrió una serie de altibajos y complicaciones a partir de diversas bacterias que contrajo y complicaron su situación.

Silvina Luna estaba internada en el Hospital Italiano

Silvina supo ganarse el corazón de sus seguidores y colegas. Las cadenas de oración y los mensajes de apoyo y cariño se multiplicaron por todas las plataformas a lo largo de su internación. Acompañada incondicionalmente por su hermano Ezequiel y sus amigos cercanos, Silvina siempre trató de mantener el optimismo y la esperanza. Se concentró en su desarrollo espiritual, escribió un libro y conversó en los medios acerca de las exigencias sociales que la habían impulsado a operarse. “Siempre tuve problemas con la autoestima. Quienes me conocen saben hasta qué punto pagué por ese punto débil. Tomé una mala decisión cuando me sometí a una cirugía que no necesitaba” relató en su libro Simple y consciente. Luna quiso que su dolorosa experiencia se transformara en un puente, que lo que vivió se convirtiera en una alarma sobre los estándares de belleza del medio donde trabajó por décadas. En todas sus apariciones se preocupó por comunicar la importancia de aceptarse.

Silvina Luna durante una entrevista con Susana Giménez en 2014

Gustavo Conti y Ximena Capristo formaban parte del circulo íntimo de Silvina. El mismo día del fallecimiento de Luna, Gustavo Conti, con quien compartió el reality show Gran Hermano, había realizado una sugestiva publicación en Instagram que deslizaba el mal momento que atravesaba su amiga: “Siempre te amamos, siempre vamos a amarte, vivimos por los mismos caminos. Siempre juntos, siempre en mi corazón, porque elegimos ser familia”, escribió minutos antes de conocerse oficialmente su partida. Sumó una foto en la que también se ve a su esposa Capristo y al hijo de ambos.

“Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante. Quería contárselos a todos los que están ahí pendientes, a los que me preguntan y a los que me envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar”, contaba la actriz su última publicación en redes sociales, el pasado 5 de junio.