escuchar

Luego de que la semana pasada se retiró algo molesta del estudio porque no pudo bailar, como estaba previsto, este jueves volvió Romina Uhrig a presentarse en Bailando 2023. “Me puse mal porque había venido mucha gente, y lo sentí como cuando alguien viene a tu casa de visita y vos no estás. Además, traje comida preparada por mí para todos y quería que la prueben, y estaban mis hijas”, explicó, en la previa junto a Marcelo Tinelli.

“Pero eso pasa siempre, Romina... Lo más gracioso es que vos te fuiste enojada y tu marido, Walter Festa, se quedó en el estudio saludando a todos”, recordó Ángel de Brito, refiriéndose al marido de la participante. “Acá inventan todo... Me fui mal, pero no enojada. Hablé con todos, dejé la comida, le ofrecí un plato a Marcelo, pero me dijo que no”, relató la participante.

En el estudio, además del exintendente de Moreno se encontraba Coty Romero, la compañera de Romina en la última edición de Gran Hermano. Aprovechando la presencia de ambos, Tinelli le preguntó a Uhrig si era cierto el rumor de que había estado a los besos con Alexis “Conejo” Quiroga -también ex GH y expareja de Romero- en una conocida fiesta. “No, no es cierto. Y voy a contar algo que Coty no sabe”, adelantó la participante, mientras las cámaras enfocaban a Romero, en la cabina de streaming. “Aunque el Cone se enoje conmigo... En un momento estábamos en la fiesta y alguien me dice que estaba Coty. Fui a saludarla y hablamos. Yo estaba un poquito alegre. Después, lo veo al Cone, empezamos a charlar, le dije que estaba Coty y si quería que la fuera a buscar”, siguió su relato Uhrig.

“Me dijo que no, pero le insistí y lo convencí. Y cuando la fui a buscar, ella ya no estaba”, reveló, mientras su excompañera negaba con su cabeza. De Brito, entonces, le preguntó si es cierto que un futbolista intentó conquistarla. “Está Festa acá”, le hizo notar Tinelli. “Pero a los futbolistas no les importa que tengan marido”, generalizó el conducto de LAM.

“Walter sabe todo, porque yo le cuento todo. Sí, me escribió el representante de un futbolista y me dijo que estaba loco por mí y que quería conocerme, pero me preguntó si estaba casada, porque no quería problemas. Le dije que sí y quedó ahí”, aseguró Romina. Tinelli, entonces, quiso saber si estas situaciones ponían celoso a Festa: “Y, un poco. ¡Y las cosas que no me debo enterar!”, bromeó el dirigente. Pero luego aclaró: “Creo en mi mujer”.

Luego, sí, la participante bailó junto a su compañero Iñaki Iparraguirre al ritmo del rock and roll. Como todas las noches, el primero en dar su devolución fue De Brito (2): “Romina va poniendo mucho empeño y estuvo mejor que la otra vez, pero la propuesta me pareció muy infantil. Por ahí, para ella es mucho, porque no es bailarina y está aprendiendo, pero me parece que los coaches tienen que traer algún elemento sorpresa cuando los participantes no saben bailar. No le encontré ningún condimento extra. Sí veo el ensayo, pero la verdad es que no me gustó”.

Ante la ausencia de Pampita Ardohain, esta semana ocupa un lugar en el jurado Paula Chaves (5), quien indicó: “A mí me pasó lo mismo. Valoro que ella no es bailarina, que no sabe bailar, que le pone un montón de esfuerzo y un montón de actitud, porque la verdad es que con la cara vendía todo el tiempo. Lo miraba al bailarín, miraba para adelante... Eso estuvo espectacular. Además, es hermosa, y esas caras que hacía me invitaban a seguirla mirando. Y su compañero la cuidó y la sostuvo, pero me parece que le faltó un poco de fuerza. A veces cuando uno está acá, por los nervios y demás, se afloja un poco. Hay que meterle más intensidad al brazo (SIC), aunque parezca exagerado. A veces el brazo hace que se debilite todo, y en realidad Romina estaba haciendo una coreo prolija, divertida y alegre. Entiendo también el punto de Ángel, que es bueno venir a sorprender con algo, porque esto ya lo vimos muchas veces. Pero valoro el esfuerzo porque sé lo que es estar ahí, ponerle garra”.

A su vez, Moria Casán, dueña del voto secreto durante esta segunda ronda, indicó: “A ustedes lo que les falta es el concepto de show. Este es un programa hecho para entretener, motivar y estimular. Entonces, cuando vemos algo que es como una pasada, aunque entiendo que Romina está haciendo todo el esfuerzo para mejorar y lo que hace no está mal, siento que me falta el efecto del show. Está desvanecido todo. Es como anémico. La coreografía está bien, pero falta algo que no sé qué es. ¿Trucos? ¿Recorrer la pista? Algo. Un mini acting. Algo que de efecto de show. No me mueve nada. Está bien, pero ahí. Sigan ensayando. Inténtenlo”.

Por último, Marcelo Polino (0) señaló: “A mí me pareció demasiado infantil y que en algún momento iba a entrar el Sapo Pepe, porque saltaban de un lado a otro. No me gustó. Ya sabemos que Romina no baila y que le está poniendo mucho esfuerzo, pero si no baila, por lo menos que venga a demostrar que está divertida. Era como un acto escolar, como si fuera el Día de la Bandera y les hubiera tocado actuar. Quedó en la nada. El primer disgusto de la semana”.

Mica Grimoldi, la coach de la pareja, pidió la palabra: “Me marean. Para la primera gala elegimos una salsa y nos dijeron que había bailado mucho, y ahora trajimos algo más simple, más divertido y les parece infantil”.

“Una cosa es simple y otra cosa el boluda”, señaló el exchimentero de Indiscreciones. Y la coach le preguntó a De Brito a qué se refería con efecto sorpresa. Ante la respuesta negativa del conductor de LAM de darle precisiones, la coach expresó: “Bueno, la próxima, entonces, les damos un regalo en el medio de la coreo”. Como ocurre desde que Uhrig se apareció en Gran Hermano, De Brito hizo hincapié en su procedencia política. “No, sobornos no necesitamos, aunque sean especialistas”, cerró.

LA NACION

Temas Bailando 2023