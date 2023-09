escuchar

El Bailando 2023 avanza con todas las figuras presentándose en la pista de baile más famosa de la televisión argentina. Hay buenas parejas y malas parejas, y todas ellas se llevan un puntaje de lo más variado noche a noche. Sin embargo, la emisión del viernes no comenzó con una coreografía, sino con un curioso momento entre Marcelo Tinelli, Tomás Holder y su madre, Gisela Gordillo.

Apenas segundos después de las 22.00, empezó la última emisión de la semana del Bailando 2023, y Tinelli como es habitual, saludó al público y a los televidentes. Pero antes de invitar a la pista a la primera pareja de la velada, se animó a confesar: “Mi corazón empieza a palpitar como si estuviera corriendo una maratón. Este pie plano necesita un masaje, necesito una podólogoa que no tenga un hijo de cama solar, que no tenga un hijo celoso, y que si pudiera, esto lo mantuviéramos entre nosotros”. Rápidamente la cámara mostró a Gisela Gordillo, que se encontraba en la tribuna, a unos pasitos de Tinelli.

Dicho eso, el conductor se acercó y mantuvo una charla muy cercana con la pedicura, en la que le preguntó cómo le haría un masaje, y hasta le confesó: “Te extrañé, porque estoy con un tema de los pies”. Mientras tanto, el propio Holder veía la situación desde la cabina de streaming, y cuando consideró que el ida y vuelta entre su mamá y Tinelli subía de tono, se animó a bajar e interponerse entre ambos.

Tomás y Holder y su madre

Muy celoso, el ex-Gran Hermano se puso de frente a Marcelo y le exclamó: “¿Como le dijiste? ‘¿Bomboncito?’, No me gusta que le digas así”. Tinelli sonreía, mientras intentaba no romper con ese clima de coqueteo. “Este parece Ricardo Fort”, aseguró el conductor, mientras la propia Gisela muy tentada, le acotaba: “¡Es tu padrastro, te puede tratar bien!”.

Decidido a ponerle un punto final a eso, Holder marcó un límite, y dijo: “No me gusta este juego. ¡Mamá es mía!”. Muy divertido, Tinelli respondió entonces: “¡No sabés la preocupación que tengo, un miedo impresionante! ¿Vos viste lo linda que está tu mamá? Se merece una pareja, un hombre, así que vos dedicate a lo tuyo”.

Mientras el diálogo avanzaba, la producción del ciclo una había colocado una palangana con agua tibia, por si Gisela le hacía un masaje de pies a Marcelo. Finalmente Mariano De La Canal apareció en escena, y por pedido de Tinelli se llevó a Holder, dándole una conclusión a ese coqueteo que no llegó más allá.

¿Qué pasó con el coach de Holder?

El pasado martes, al comienzo del programa, Marcelo Tinelli se refirió a la situación que asombró a todos. “Ha sido la noticia del día: primer eliminado del Bailando 2023. Esto es tremendo porque no pensé que íbamos a arrancar así y es un coach. Es el coach de Holder que le pegaron un voleo en el traste y lo sacaron, cosa que me sorprende”, indicó. A pesar de no bailar esa noche, Tomás y Agostina Caute se hicieron presentes en el estudio y hablaron del incidente.

Ante la pregunta del conductor, Agostina señaló: “Fue una situación para nada agradable. No pudimos llegar a un acuerdo en equipo. Creo que estábamos a muy poco tiempo de bailar, no teníamos coreografía, no venía el coach con las coreos”. Por su parte, el ex-Gran Hermano denunció: “Sentimos que había muchas cosas que no estaban funcionando. La llamé a Agos y le dije ‘¿vos pensás lo mismo que yo?’ Dijo que sí. Decidimos que era la mejor opción”.

En ese momento, el coreógrafo chileno, Davo Fredes, apareció en el estudio y se defendió de las acusaciones. “Es mi forma de trabajar con un famoso que no baila. Experimentar e ir viendo qué va sucediendo. Si yo traigo la coreografía montada puedo perder un día con eso. Yo tengo examinar y ver qué sucede, es decir, fluir. Es mi forma de trabajar y no es la primera vez que lo hago con alguien que no baila”.

En ese momento, Marcelo Tinelli indicó que el coach no se iba a quedar sin trabajo, porque le buscarán un nuevo lugar dentro del certamen e intentará también lograr una reunión entre las partes que se pelearon para, al menos, terminar de la mejor manera.

