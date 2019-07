Bailando por un sueño 2019: Cinthia Fernández y su novio conquistaron al jurado

Cinthia Fernández en su mejor momento Crédito: Crédito LaFlia

Una de las parejas que más sorpresas está dando en el Bailando por un sueño , es la de Cinthia Fernández y su novio, Martín Baclini. Y en su nueva presentación, demostraron tener mucho gancho con el jurado y hasta con Marcelo Tinelli .

En la previa, el conductor le preguntó a Martín si era cierto que aparte de Luciana Salazar, tenía también otras amigas famosas, y el empresario dijo que sí, y se animó a hacer una lista que incluyó a La niña Loli, Rocío Robles, "una amiga de París" cuyo nombre no recordaba, y hasta Candela Ruggeri.

Cinthia Fernández, que lo miraba con poco entusiasmo, dijo que con la hija de Oscar la historia sobre cómo se conocieron es bastante ridícula, porque Martín la acompañó a un carnaval, lo mismo que hizo con ella misma en la primera cita. Luego llegó un momento muy divertido cuando mostraron varias publicidades gráficas del comercio que posee Baclini, y que tienen a Cinthia promocionando todo tipo de artículos.

Finalmente el equipo bailó, y demostraron que son de los mejores participantes del actual ShowMatch . Al momento de la votación, Ángel de Brito dijo que Baclini era un personaje muy raro, contó que le gustó mucho el número, y agregó: "Nos dijeron que él era un patadura, y es todo lo contrario. La coreo fue súper original, la estética fue muy linda. Bailaron muy sincronizados, la verdad es que me sorprendieron más que para bien, felicitaciones" (voto secreto). Carolina "Pampita" Ardohain dijo que el comienzo le gustó mucho, pero opinó que el recurso de bailar en el agua es algo que chupa energía: "Venían bárbaro pero se me desinfló con el final" (7).

Por su parte, Florencia Peña aseguró que la pareja le encanta, y le dijo a Cinthia que la veía muy feliz después de un año 2018 que fue muy difícil a nivel personal. La vedette se emocionó, y después Peña aseguró: "Me encantó lo que vi. Martín, vos bailás, pero tu equipo te eleva. De la primera gala a ahora, creciste. Me encanta este equipo y es muy lindo verlos en la pista" (10). En último lugar, Marcelo Polino pidió el BAR, y confesó que se sintió muy sorprendido: "Martín estuvo muy bien. Me gustó mucho lo que vi, y lo del agua estuvo genial" (5).

Cuando llegó el momento del BAR, Carmen Barbieri elogió también a Baclini y al resto del equipo, y no dudó en sumar un punto. Laura Fidalgo notó algunas desprolijidades, pero aseguró que le gustó mucho, y dejó la nota sin tocar. En el cierre, Aníbal Pachano opinó que la pareja "trabaja y se preocupa" mientras otros se quejan, y remató: "Esto demuestra que se puede cuando hay ganas. Son un equipazo", y subió en puntaje.