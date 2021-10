Bake Off: la eliminación de Gino dejó un momento de profunda emoción con Dolli Irigoyen

Domingo y día de “Desafío inigualable” en Bake Off Argentina. Cada vez son menos los participantes, y cada jornada dominical marca una nueva eliminación del reality. Por ese motivo, los concursantes procuran hacer su mejor esfuerzo para impresionar a los especialistas, y así garantizar su permanencia en el concurso.

Al comienzo de la emisión, Paula Chaves contó que la prueba del día, los iba a remitir a los cumpleaños de la infancia, y explicó: “ Hoy van a tener que hacer una torta piñata. Debe tener una masa, dos rellenos, y al menos tres tipos de sorpresas distintas” . Al momento de explicar en detalle la consigna, Dolli Irigoyen dijo: “La piñata tiene que tener una estructura de chocolate, usen su imaginación”. Por su parte, Pamela Villar agregó: “Las paredes no pueden ser gruesas ni finas, y una mala decisión los puede dejar afuera”. Mientras que Damián Betular concluyó: “Tiene que haber una lógica entre la forma y el sabor de la torta, y con las golosinas que pongan adentro”.

Cuando empezó el momento de la degustación, Emiliano fue el primero en acercarse y los elogios no tardaron en llegar. Villar confesó que la torta era “divina, es muy suave, como etérea”. A la vez que Dolli expresó: “Lindísima, rica y fresca, tiene todo lo que tiene que tener una torta piñata”. En segundo lugar, Carlos llevó una preparación que incluyó malvavisco entre sus sorpresas, y Villar aseguró: “Me faltó prolijidad, y la piñata está medio desarmada en la forma”.

Gisela no pudo hacer los tres relleno exigidos, y Dolli sentenció: “La torta está muy rica, está húmeda, pero en el conjunto faltó prolijidad, más diseño y trabajar mejor esta piñata. Esperamos más de vos”. Kalia realizó un pastel que Betular apodó como “galáctico”, por tener una suerte de planeta con colores metalizados, y sobre el que ese jurado dijo: “Me gustan las donas. Adentro es muy rica la pastelera, la ganache de chocolate”. Al momento de tomar la palabra, Irigoyen agregó: “Interpreta qué es lo que le gusta a los niños en una torta de cumpleaños. Para nosotros, nos hubiera faltado algo que impacte más en el interior, de afuera es fantástica”.

La noche de Gino no fue fácil. Durante la preparación, quemó su chocolate y no le puso el peso sugerido a la preparación, algo que le valió numerosos dolores de cabeza. Por ese motivo, el resultado no fue el esperado, y Villar expresó: “Los sabores me gustan, el resto, no. La piñata no está lograda, está muy desprolija, la terminación de la torta también, inclusive en el interior no están parejas las capas de relleno. Hoy no veo una torta piñata como debería estar”.

Una Red Veltet fue la opción de Ximena, que entusiasmó a los especialistas, y sobre la que Dolli destacó: “El bizcocho está perfecto, impecable. En términos generales, has logrado una torta muy rica, muy espontánea, pero falta todavía terminarla con más detalle”. Con el mismo entusiasmo, Betular opinó que esa torta, “era un antes y un después”.

“Yo veo mi torta, y estoy recontento” confesó Facundo cuando debió acercar su preparación, pero las devoluciones no fueron tan positivas, y Villar consideró: “Me gusta lo que hay dentro de la piñata, pero está feíta”. Paula tampoco logró un pastel que convenciera al jurado, y Dolli fue tajante: “La cereza es algo vintage. Me da esto a vidriera de panadería de pueblo. Hay algo que me molesta muchísimo en el paladar, y es esta crema, que está como arenosa. Tenés que dar un escalón más arriba”. En el cierre, Hernán recibió críticas mixtas.