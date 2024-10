Rating: la polémica ceremonia de los premios Martín Fierro de cine subió los números de América

Escuchar

Si algo sabe hacer América es llevar adelante transmisiones en vivo. Si bien es cierto que el canal abandonó el estilo de breaking news que copaba toda la pantalla, la alfombra roja y la ceremonia de los Martín Fierro tuvieron todo lo que hay que tener para atraer al público: figuras de renombre, polémica y show. La noche comenzó con el típico desfile de figuras y sus looks, conducido por Gimena Accardi, Ángel de Brito y Guido Záffora, con 2,6 puntos, número de rating acorde a la pantalla. A medida que fueron pasando los personajes el número subió hasta llegar a 4,8.

El promedio de la alfombra roja fue de 3,6 puntos y quedó cuarto en la franja, detrás de Telefe Noticias (que logró 7,4), que perdió algo de audiencia; Telenoche (6,4) y Bendita, que con 4,3 puntos fue lo más visto de elnueve y no se vio perjudicado por su competidor . Beto Casella tiene un público fiel que lo acompaña desde hace diecinueve años y la noche del lunes no fue la excepción. Quien sí se vio muy afectada en sus números fue la ficción Margarita, que con 5,4 puntos obtuvo la marca más baja desde su debut. Muchas son las razones que explican los bajos números del producto de Cris Morena en la pantalla de Telefe: ya nadie se sienta a diario a ver absolutamente nada, la manera de mirar cambió, pero también ayer la plataforma Max, de donde es originaria la serie, subió los últimos cinco capítulos y, en redes sociales, la audiencia a la que está dirigida no paraban de comentar sus escenas preferidas. Sin embargo, para Warner Bros Discovery el proyecto fue un éxito, ya que Margarita se convirtió, desde su estreno, en la serie argentina más vista de su streaming, atrayendo nuevos usuarios. El que sorpresivamente mantuvo sus marcas habituales fue Guido Kaczka que con The Floor logró liderar con un promedio de 7,6 puntos y Los 8 Escalones... con 5,6 se ubicó segundo en la franja. Otro programa al que no le complicó la noche fue a Bienvenidos a ganar, que mantuvo su promedio habitual de 2,5 puntos.

Bake off Famosos fue lo más visto del día con un promedio de 10,3 puntos en una noche en donde preparar una panna cotta le complicó la vida a todos y le costó el lugar a Nacho Elizalde, uno de los más queridos de la competencia. Él, junto a varias figuras más, tendrá su chance de volver al programa, desde el lunes próximo con el repechaje. En Por amor o por dinero, una nueva pareja fue eliminada, la de Lucía y Mateo, sin embargo, su promedio solo alcanzó a los 3 puntos.

La ceremonia de los premios Martín Fierro al cine y series comenzó a las 21.27, con el buen piso de rating de 5 puntos que le dejó la alfombra roja, llegó a una marca máxima de 5,9 puntos y terminó promediando 3,7 puntos. Mientras Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña le daban la bienvenida al público, se podían ver las caras de Susana Giménez, Graciela Borges, Guillermo Francella, Carla Peterson, Luis Brandoni, Nancy Dupláa, Mercedes Morán y Natalia Oreiro, entre otros. Toda la industria nacional estuvo presente en uno de los momentos más difíciles para el cine y la ficción en televisión abierta . A medida que se fueron conociendo los ganadores, la temperatura de la ceremonia iba subiendo, ya que fue inevitable que la actualidad que atraviesa el cine y los recortes que hizo el gobierno de Javier Milei en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) no se colara por la ventana.

Los homenajes a La tregua, a la carrera de Mirtha Legrand y Graciela Borges, junto con el reconocimiento a Susana Giménez por los cincuenta años de La Mary fueron los momentos más emotivos de la noche, de una ceremonia que dejó mucha tela para cortar.

Otra película aparte fue la que contó el director de cámaras, Lucas Arecco, que de manera perspicaz, como se hace en este tipo de entregas de premios, fue mostrando las caras de todos, pero, esta vez, el condimento adicional no fue ver la reacción de quienes perdían sino de los que pensaban diferente. Se sabe que hay una fuerte grieta ideológica entre el colectivo de actores y actrices y anoche, en la Usina del Arte, se vio claramente . El clima de tensión que se transmitía desde la pantalla chica no fue algo que notaron los que estaban dentro de la ceremonia porque en los cortes todos se cruzaron con todos, como suele suceder en las entregas de premios. La película Puan de María Alché y Benjamín Naishtat obtuvo siete estatuillas y fue la gran ganadora de la noche y la serie El encargado, la más premiada, con tres estatuillas, junto con el Martín Fierro de Oro que se llevó Guillermo Francella.

Esta primera entrega de premios Martín Fierro de cine y series llega en el peor momento de la industria. Mientras se escucharon reclamos por los recortes en el Incaa y apoyo a la educación pública, nadie mencionó que la mayoría de las ficciones se graban en Uruguay por la exención impositiva o que el 80% de los actores está sin trabajo y las grandes figuras tuvieron que desembarcar en el teatro porque los canales ya no producen contenidos y lo que hacen las plataformas no alcanza. Hace tiempo que todos los responsables de la industria audiovisual, productores, guionistas, directores y la Asociación Argentina de Actores, deberían haberse sentado en una misma mesa a repensar cómo seguir, pero, por alguna razón, no lo han hecho. Mientras tanto, las novelas turcas copan la pantalla chica y los grandes tanques extranjeros, el cine. Como dijo Mirtha Legrand, citando el Martín Fierro, cuando recibió su premio de Brillantes: “Los hermanos sean unidos, si no nos devoran los de afuera”.

