Blooper: la brutal caída de Robertito Funes Ugarte en pleno programa

Robertito Funes Ugarte sufrió una tremenda caída durante el programa ¿Quién sabe más de Argentina?, que conduce por la TV Pública, cuando se le rompió una silla de plástico y terminó en el piso. El resultado del golpe podría haber sido más grave, pero afortunadamente no le pasó nada.

Todo comenzó cuando, cerca del final del último juego, Funes le preguntó a un participante, que es médico, qué se debe hacer si a una persona le baja la presión. El médico le dijo que lo ideal sería “tomar agua y comer algo salado” o sentarse en una silla “con las piernas extendidas”.

“De aquí a que pida y me traigan algo salado van a pasar cuatro semanas”, bromeó Funes, y pidió un asiento para realizar la representación. En el momento en que la asistente le llevó una silla de plástico negra, el participante dijo que “lo ideal sería apoyar las piernas sobre otra silla”, por lo que le acercaron también una banqueta.

En el primer intento, el respaldo de la silla se rompió y el conductor se asustó pero, como parecía todo controlado, siguió intentándolo. “¡Ay, Roberto, qué difícil todo!”, decía la locutora.

“Yo les pido disculpas, esto no estaba preparado... Después vamos a la pausa luego de este momento bochornoso”, dijo con humor. “¡Gracias doctor, prefiero que me siga subiendo la presión porque de esta vergüenza no se salva nadie!”, agregó.

Sin embargo, y aún con el respaldo roto, Funes permaneció con las piernas extendidas, apoyadas sobre la banqueta, y haciendo fuerza hacia atrás, hasta que, en menos de un segundo, la silla hizo “crack” y se fue de espaldas al piso, con tanta suerte que su cabeza no pegó, de milagro, en una tarima que estaba a centímetros de donde cayó.

Sorprendido, el conductor se incorporó como pudo. “Les pido disculpas. Esto no estaba preparado”, insistió Robertito. Luego siguió con el programa, entre las risas de los participantes y la sorpresa de los televidentes.

