Romina Manguel y Gonzalo Heredia se enfrentaron en un inesperado cruce en Twitter

Romina Manguel y Gonzalo Heredia mantuvieron un cruce luego de que el actor hablara sobre el uso de los barbijos en los programas de televisión. “Ya no creo nada”, opinó el esposo de Brenda Gandini.

A través de su cuenta de Twitter, este lunes Heredia ironizó: “¿El barbijo en la tele es el new [nuevo] ‘de esta salimos mejores’?”. Tras leerlo, la periodista quiso aclarar: “No, Gonzalo. Es una tranquilidad para muchos de nosotros que estamos a poca distancia en estudios cerrados sin ventilación y muy preocupados ante la cantidad de contagios en esos espacios”.

Además, completó: “Para cuidarnos y cuidar a los compañeros y a quienes viven con nosotros. Beso grande”.

No satisfecho con la respuesta, el actor dobló la apuesta y le respondió: “Si este tweet hubiera sido escrito en abril del 2020, era perfecto. Te mando otro beso”.

Lejos de quedarse callada, Manguel retrucó: “Creo que no se nos hubiese ocurrido. Si hubiésemos sabido lo que se sabe hoy de la importancia de la ventilación, la reducción del riesgo de contagio usando barbijo en lugares cerrados, muchos lo hubiésemos hecho. No, hoy no es perfecto, pero es mejor que no hacerlo”.

Heredia volvió a referirse al tema y criticó: “Ay, sí, perdón, es que hace como un año, hay tantos actos simbólicos y ejemplificadores en la televisión que ya no creo nada. No es con vos, debo ser yo que soy un descreído”.

Tras el último tuit, la comunicadora no volvió a responderle y dio fin al intercambio.

