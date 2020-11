Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de noviembre de 2020 • 00:39

En la última noche de ritmo libre, la primera pareja en salir al escenario de Cantando 2020 fue la compuesta por Charlotte Caniggia y Cristian Sergio. Al igual que el resto de los participantes, debieron elegir, antes de su presentación, un sobre al azar con el tema que deberán interpretar la semana próxima.

La suerte quiso que les tocara "Asserejé", el tema de Las Ketchup. A pesar de que ella y su coach quedaron conformes, su compañero insistió con pedir una nueva oportunidad y convenció al resto del equipo. Entonces, en la segunda y última chance les tocó "Lollipop" de Viuda e hijas de Roque Enroll.

Tras escucharlos cantar "Let´s get loud", de Jennifer Lopez, la primera en dar su devolución fue la dueña del voto secreto, Nacha Guevara: "A esto le faltó energía", comenzó expresando, pero fue interrumpida por el cantante. "Pido disculpas porque me perdí. El problema fue mío. Me trabé y salió mal. Ella estuvo muy bien", reconoció.

"Nos pasa a todos, No te enojes con vos mismo. Ella no termina las frases, y es algo que deberían trabajar", terminó Guevara.

Karina "La Princesita" (5), a su vez, consideró: "Es lindo verlos siempre. Este tipo de música les queda bien. Yo te recomiendo, Cristian, que si alguien no lo dice, vos no digas nada. Vos cantás hermoso de verdad. Cuando llegaste, yo dije '¡Un imitador de Maluma!', y me tapaste la boca. Salió así, pero la próxima va a salir mejor".

"Te hemos visto, Cristian, cantar muy bien, pero hoy fue una noche de tropiezos. El final de Charlotte tampoco fue bueno", sumó Oscar Mediavilla (5).

Por último, Moria Casán (7) expresó: "Te pido Cristian que te relajes. Estuviste bien, muy caballero en decir que tu compañera, que es la protagonista, no tuvo la culpa. Charlotte siempre da un show. No es una chica igual a otra. Tiene chispazos de ironía, de humor. A mí me gustó".

