El gobierno porteño analiza concesionar los medios de comunicación públicos de la ciudad

Según pudo saber LA NACION, el gobierno porteño analiza concesionar los medios públicos que tiene la ciudad de Buenos Aires. De hecho, la administración evalúa que las dos radios -Once Diez (AM 1110) y La 2X4 (FM 92.7)- y la señal televisiva, Canal de la Ciudad, se liciten y pasen a gestionarse a través de capitales privados.

“Está en análisis la posibilidad de avanzar con un llamado a licitación para concesionarlos en virtud de continuar con la política de generar ahorro en la administración porteña. Todo eso es parte del proceso de análisis. Cuando esté definido lo va a anunciar públicamente el jefe de Gobierno”, señaló una fuente oficial de la administración porteña.

En abril del año pasado, antes de concurrir al debate de los candidatos a legisladores de la Ciudad, el actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, que se presentaba a esa elección publicó en su cuenta de X (ex-Twitter) que una de sus propuestas era la de cerrar el Canal de la Ciudad por los gastos que ocasionaba a las arcas del gobierno porteño.

“Rumbo al Canal de la Ciudad para el debate de candidatos a legisladores porteños. El Pro prometió cerrar este canal hace 17 años: hoy le destina 4500 millones de pesos anuales de presupuesto. El kirchnerismo si pudiera lo llenaría de ñoquis y militantes. Nosotros vamos a cerrarlo. Fin", había escrito Adorni.

Rumbo al Canal de la Ciudad para el debate de candidatos a legisladores porteños. El PRO prometió cerrar este canal hace 17 años: hoy le destina 4.500 millones de pesos anuales de presupuesto. El kirchnerismo si pudiera lo llenaría de ñoquis y militantes.



— Manuel Adorni (@madorni) April 29, 2025

En su exposición, agregó: "Nadie duda que hoy la ciudad de Buenos Aires está mejor que hace 17 años cuando el Pro asume, pero tampoco nadie puede dudar que la ciudad hace tiempo que se estancó. Aumentaron el tamaño del Estado, aumentaron impuestos porque además tienen miles de millones de pesos en gastos innecesarios". Y afirmó que "el Canal de la Ciudad es un gran ejemplo de un gasto en algo que los porteños no tienen por qué afrontar con sus bolsillos".

La posibilidad de concesionar los medios públicos porteños por primera vez en la historia abre interrogantes y debates. Actualmente las dos radios y el canal de televisión cuentan en total con alrededor de 500 empleados. Además, La Radio de la Ciudad (conocida antes como Radio Municipal y desde 2013 como La Once Diez) es la radio pública más antigua de la Argentina y cumpliría 100 años en mayo de 2027.

Sobre la situación actual del canal, desde adentro aseguran que todo continúa estable. “Desde que arrancamos el año pasado con la gestión de Jorge Macri el presupuesto se mantiene parejo. Estamos sorprendidos con esa información que circuló porque acá no nos llegó nada de eso”, señaló a este medio un trabajador del canal porteño que prefiere mantener su nombre bajo el anonimato y que está expectante sobre qué medidas tomará el gobierno.

En 2018, Javier Milei desembarcó en el Canal de la Ciudad con un programa llamado El consultorio de Milei, una parodia en la que ahora Presidente analizaba la economía con humor junto al actor y periodista Diego Sucalesca, que actualmente se desempeña como titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

El programa de televisión se convirtió luego en una obra de teatro con la que el por entonces economista y su hermana, Karina Milei, recorrieron el país, bajo la dirección de Nito Artaza.