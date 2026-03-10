Rating: cuánto midió el debut de Guido Kaczka versus las eliminaciones de Masterchef y Gran Hermano

Luego de un verano para el olvido, en materia de rating, marzo trajo varios estrenos a la televisión. Y este lunes, la vuelta de Guido Kaczka con su nuevo programa Es Mi Sueño, recalentó la competencia del prime time que coincidió con la eliminación de Masterchef Celebrity y Gran Hermano en Telefe. El conductor regresó a eltrece con una propuesta en la que se buscará a la nueva estrella que brille en todo el país, y que con su talento e historia conmuevan a todos los argentinos. El objetivo será descubrir esa voz, esa presencia, ese artista capaz de trascender la pantalla y conquistar corazones. El big show cuenta con un jurado de lujo conformado por cuatro figuras musicales de renombre internacional: Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón; que tienen una palanca de la que deberán tirar para dar su voto positivo.

El debut de Guido Kaczka con Es Mi Sueño

El estreno de eltrece arrancó pasadas las 21.15 con un piso de 4.6 puntos. Más de 200 participantes de todo el país se presentarán ante el jurado, que los evaluará según sus actuaciones. El voto de cada uno, desbloquea un escalón, por lo que aquellos participantes que consigan los positivos suficientes, accederán al “Palco del Ópera”. Posteriormente, los seleccionados cantarán y serán evaluados con puntajes del 1 al 100, quedando solamente ocho en competencia que se presentarán en el Teatro Ópera, uno de los más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. Entre ellos estará el gran ganador elegido por el público, que cumplirá el sueño de ser una verdadera estrella de la música.

La primera en mostrar su performance fue Sabrina: “Para mí es un sueño estar acá y creo que la música es para compartir y tener la posibilidad de compartir ya es todo”, dijo antes de interpretar “Morir de amor”. En esta instancia el rating subió a 7.1 puntos. Luego llegó el turno de Brian con una versión salsa de “A puro dolor” que le sirvió para pasar a la siguiente instancia del programa. Carmi, una joven que hace lives todas las noches en Tik-Tok, cantó “Como yo nadie te ha amado”. Rubén de la Cruz, con 24 nietos, interpretó “Te quiero, te quiero” de Nino Bravo y deslumbró con cuatro luces verdes. Cuando se presentó la niña Margarita con “A Don Ata” eltrece tocó 7.5 puntos.

La noche de Telefe comenzó pasadas las 21.40 con una de las galas más importantes de Masterchef Celebrity con un piso de 11.4 puntos, liderando la franja. Emilia Attias, La Reini, La Joaqui, Leandro “Chino” Leunis y Claudio “Turco” Husaín tuvieron que dejarlo todo, preparando un lomo Wellington, para no ser parte de la doble eliminación. Desde el balcón Evangelina Anderson, MarIxa Balli, Maxi López, Ian Lucas y Agustín “Cachete” Sierra, que siguen en camino hacia la gran final, alentaron a sus compañeros. Con las devoluciones el ciclo de cocina subió a los 15.9. Frente a una de las pruebas más difíciles desde el comienzo del certamen, Emilia, el Turco y la Reini salieron airosos, mientras el Chino y la Joaqui tuvieron algunas objeciones. Finalmente, la cantante y el conductor quedaron fuera de juego.

Pasadas las 22.30 arrancó la gala de eliminación de Gran Hermano con un piso de 15.5 puntos, liderando la franja. Tomás “Tomy” Riguera, Martín Rodríguez, Eduardo Carrera, Catalina “Titi” Tcherkaski, Franco Zunino, Cinzia Francischiello y Nazareno Pompei quedaron en la cuerda floja dentro de la placa “planta” del reality. La primera en salir de la zona de peligro fue Cinzia con el 2,9% de los votos, seguida de Zunino con 4.3%. Si bien GH no pudo sostener los números del ciclo de Wanda Nara, continuó liderando la franja con 13.5.

A las 22.45 terminó el primer programa de Es mi sueño con un pico de 8 puntos. Con la expectativa por las eliminaciones y los estrenos, la competencia quedó muy complicada para el resto de los canales: BTV con Beto Casella llegó a los 2.1 puntos y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago a 1.8. En Gran Hermano el tercero en bajar de la placa fue Nazareno con el 4.7% de los votos, seguido de Eduardo con el 6.7% y Martín con el 10,2%. Finalmente, Titi y Tomy quedaron en la cuerda floja y el joven quedó fuera de juego con 59.2% de los votos. Cuando una planta entró a llevarse la valija del eliminado, Gran Hermano tocó los 13.1, liderando la franja. Antes de finalizar la noche, todos los participantes quedaron en placa positiva y el jueves uno se irá de la casa.