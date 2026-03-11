MasterChef Celebrity: a un paso de la final, los mejores ocho participantes aprendieron a “asustar” a un pulpo

Después de que La Joaqui y el “Chino” Leunis abandonaran el programa, este martes los ocho participantes de MasterChef Celebrity que aún siguen en juego comenzaron una nueva serie de desafíos, de cara a la gran final.

Antes de que ingresaran los concursantes, la conductora, Wanda Nara, les preguntó a los miembros del jurado con qué palabra definirían las pruebas de esta noche, y Donato de Santis se adelantó a responder: “Susto”.

Lo cierto es que al ingresar al estudio, Evangelina Anderson, Emilia Attias, Marixa Balli, Ian Lucas, Maxi López, Agustín “Cachete” Sierra, Claudio “Turco” Husaín y La Reini se encontraron con misteriosas cajas sobre sus estaciones.

Pero antes de revelar el misterio, debieron enfrentar otro desafío: usar solo el olfato para descubrir tres ingredientes que se encontraban debajo de unas campanas para poder conseguir más segundos en el mercado. Los elementos eran limón, vainilla y chocolate, y solo Balli, Anderson, Ian Lucas y López pudieron descubrir los tres, y sumaron 45 segundos para encontrar los elementos necesarios para preparar su plato; sus compañeros, en tanto, solo consiguieron 30 segundos extras.

Entonces sí, llegó el momento de descubrir qué había dentro de las cajas: un pulpo. Y para dar por comenzar el desafío principal, Wanda le dio la bienvenida a un especialista invitado, el chef Pedro Bargero.

“Es un producto complicado, pero me imagino que ningún chef, y mucho menos un aspirante a ganar esta competencia, puede recibirse sin hacer un súper plato con pulpo”, señaló la conductora. Y el chef invitado indicó: “La verdad es que es un privilegio trabajar el pulpo, pero también hay algunas técnicas para hacerlo de manera profesional, que vamos a ver ahora”.

“Lo fundamental es que tenga algo que lo acompañe, pero que no tape el sabor del pulpo. También es clave que la piel no se rompa, que no quede tenso. Tiene ciertos puntos que hay que controlar”, agregó el especialista. Y Wanda le preguntó, concretamente, qué significa “asustar al pulpo”.

El chef el chef Pedro Barguero dando indicaciones en MasterChef Celebrity Captura de pantalla

“Asustar al pulpo significa sumergirlo en agua hirviendo. Lo que vamos a a lograr con eso es que la piel se tense y que los tentáculos se enrosquen de una forma mucho más natural”, explicó. Y agregó: “Del pulpo tenemos la cabeza, que se come y es muy rica. Parece como si fuera un tubo de calamar, más o menos. Estofada queda buenísima. La parte en la que están los ojos se corta, porque no se usa. Nos tienen que quedar todos los tentáculos juntos. Hay distintos tentáculos o brazos, unos más chicos, otros más gruesos... De acuerdo al tiempo de cocción que les hayan dado, vean cuál van a usar, porque por ahí el más grande no llega a cocinarse tanto”.

Luego, procedió a mostrarles el procedimiento. “En agua hirviendo, sin sal, se sumerge tres veces. Ven cómo se va enroscando y la piel se va fijando”, explicó, mientras sumergía el molusco en una olla. “Después, lo dejamos en el agua, tapamos y lo cocinamos. El tiempo depende del tamaño del pulpo, del agua, de la temperatura, así que lo que tienen que hacer es ir pinchándolo con la punta del cuchillo. Tiene que tener el mismo punto que una papa hervida”.

“¿Qué hay que hacer con esto? Básicamente, acompañarlo. A mí me gustan mucho los cítricos, los productos y las especias del Mediterráneo y de Marruecos, también. La piel es riquísima, pero uno de los grandes crímenes es romperla, así que traten de sostenerla. Tiene dos texturas, el tentáculo una y la piel otra, así que cuidémosla", recomendó.

Luego, Donato, Germán Martitegui y Damián Betular dieron detalles de la consigna: preparar, en 70 minutos, un plato libre con el pulpo como protagonista. Además, les pidieron otra preparación: grisines de queso.

Después de que todos pasaran por el mercado, Wanda les informó que los dos concursantes con peores platos, quedarían eliminados.

Con esa presión, los ocho comenzaron sus preparaciones. Pero como desde hace dos semanas Gran Hermano desembarcó en la pantalla de Telefe, para conocer la definición, los televidentes deberán esperar hasta este miércoles para conocer los nombres de las seis celebridades que siguen en carrera hacia la gran final del reality de cocina.